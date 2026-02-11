Alimentul preferat de români, mai ieftin ca niciodată. Prețuri neobișnuite la rafturi

Carnea de porc, un aliment de bază pentru români, se vinde în magazin cu un preț mult mai mic, o situație mai rar întâlnită. Cu toate acestea, producătorii locali trag un semnal de alarmă.

Ei susțin că situația este îngrijorătoare, deoarece prețul ajunge să crească de zece ori pe parcursul drumului de la fermă până la raftul magazinului.

„Prețul cel mai mic din țările de unde importăm noi preponderent carne de porc este peste un euro. Ar fi trebuit să avem un preț mediu de 12 lei. Dar vedeți că prețurile sunt mult mai sus de atât”, a explicat Adrian Bălăban, președintele Asociației Producătorilor de Carne de Porc din România (APCPR).

Importurile micșorează prețul cărnii de porc

După câte se pare, numărul mare de produse din import, care ajung în țară la un preț accesibil, cel mai probabil din Spania, i-ar fi determinat pe retaileri să facă o schimbare și în privința cărnii din România.

„Acum câțiva ani, Spania, ca urmare a faptului că desfășura foarte mult export în China, a crescut producția. Acel focar de pestă porcină africană care a fost detectat în Catalonia a dus la scăderea prețului întrucât unele state unde se exporta au interzis exportul”, a declarat Dana Tănase, director executiv al Asociației Române a Cărnii (ARC).

Carnea autohtonă, tot mai greu de găsit pe mesele românilor

Românii sunt mari iubitori de carne și ajung să consume aproximativ 40 de kilograme. Cu toate astea, doar 40% din necesar vine din producția proprie. Importurile suplinesc restul.

„Spania are o supra-producție. Pesta porcină africană, mai ales în România, a creat prejudicii foarte grave. Prețurile sunt pe o cădere dramatică, dar căderea asta este demult. N-am avut niciodată o creștere”, a subliniat producătorul Sorin Minea.

Mihaela Bilic vrea carne de porc și în meniul copiilor

Mihaela Bilic recomandă carnea de porc, chiar și la copii. Ba mai mult, medicul nutriționist susține că grăsimea de porc este mai mai sănătoasă decât cea de vită.

„Am auzit medici care spun că la diversificare trebuie să-i dai copilului carne de curcan şi de vită. Dar porcul de ce nu? Ce are carnea de porc? Vă spun eu, nu există niciun argument contra cărnii de porc. Ba dimpotrivă: grăsimea de porc este mai puţin saturată şi mai sănătoasă decât cea de vită. Porcul nu este un animal rumegător, ci monogastric, fiind 94% compatibil cu omul. Cum digeră un copil carnea de porc nu o va digera pe cea de vită. Important este să alegi o bucată slabă de porc”, spune nutriționistul.

