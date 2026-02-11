Acasă » Știri » Deținuții de la Jilava pot comanda creveți, somon sau pomana porcului. Cum a devenit posibil

Deținuții de la Jilava pot comanda creveți, somon sau pomana porcului. Cum a devenit posibil

De: Irina Vlad 11/02/2026 | 20:22
Deținuții de la Jilava pot comanda creveți, somon sau pomana porcului. Cum a devenit posibil
Deținuții de la Jilava pot comanda creveți, somon sau pomana porcului. Cum a devenit posibil/ sursă foto: social media

Nici traiul în penitenciar nu mai e ce era odată. Sătui de meniul sărăcăcios de la cantina închisorii, unii deținuți din penitenciarul Jilava și-au depășit condiția și au început să își comande mâncare de la o firmă de catering. Printre preparatele cu care se răsfață se numără pomana porcului, pastramă și tochitură. „Capul” afacerii este o femeie. 

Deținuții de la penitenciarul Jilava au parte de condiții (aproape) de lux. Cei care sunt sătui de meniul modes de la închisoare au posibilitatea să își comande mâncare printr-o firmă de catering. Afacerea a fost pusă pe picioare de o femeie al cărei soț a fost închis la penitenciarul Jilava din București.

Deținuții de la Jilava pot comanda creveți, somon sau pomana porcului. Cum a devenit posibil/ sursă foto: social media
Deținuții de la Jilava pot comanda creveți, somon sau pomana porcului. Cum a devenit posibil/ sursă foto: social media

Cum au ajuns deținuții de la Jilava să își comande mâncare prin catering

Îngrijorată că soțul ei nu are parte de o dietă alimentară (mai bogată și diversificată) pentru problemele de sănătate pe care le avea, femeia s-a apucat de treabă și a început să îi ducă zilnic mâncare gătită de ea. Între timp, fără să bănuiască ce o așteaptă, ceilalți deținuți i-au devenit clienți fideli.

„Ideea a pornit de la soțul meu, care era pe vremea aia arestat la Jilava. Am comandat un pachet, iar soțul meu s-a îmbolnăvit foarte tare. Și a ajuns la spital. I s-a zis că e de la mâncarea pe care am comandat-o. De acolo a venit ideea. cum să fac să îi aduc soțului mâncare să nu se îmbolnăvească”, a dezvăluit Hany, într-un interviu.

Femeia și-a înființat o firmă de catering și a început să distribuie mâncare deținuților din penitenciarele din București și împrejurimi. Fiecare deținut are dreptul lunar la un pachet cu alimente de până la 10 kilograme. Bucătăreasa trebuie să videze alimentele și să eticheteze fiecare ambalaj. Prețurile pentru mâncarea livrată în penitenciar nu diferă de cele de la alte firme de catering din oraș: „Cel mai des se comandă pomana porcului, tochitură, șnițel de pui și crispy”, a mai spus femeia.

Secretele revoltelor din Poarta Albă: proteste, abuzuri și intervenții în forță

A reușit să fure 5 milioane € în doar 17 minute. Ce se întâmplă cu românul care a orchestrat cel mai mare jaf din ultimul secol

 

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Badantele românce nu mai vor să stea în Italia. Salariile au crescut semnificativ în România
Știri
Badantele românce nu mai vor să stea în Italia. Salariile au crescut semnificativ în România
Alimentul preferat de români, mai ieftin ca niciodată. Prețuri neobișnuite la rafturi
Știri
Alimentul preferat de români, mai ieftin ca niciodată. Prețuri neobișnuite la rafturi
Comisia Europeană a adoptat un plan pentru contracararea amenințărilor cu drone
Mediafax
Comisia Europeană a adoptat un plan pentru contracararea amenințărilor cu drone
CTP a răbufnit DUR! Gazetarul a luat foc: „Trădătorii. Îmi doresc să trăiesc ziua în care...”
Gandul.ro
CTP a răbufnit DUR! Gazetarul a luat foc: „Trădătorii. Îmi doresc să trăiesc...
FOTO. Una dintre cele mai frumoase sportive a trădat SUA pentru China! A ales să concureze la Jocurile Olimpice pentru țara părinților nu pentru țara ei natală
Prosport.ro
FOTO. Una dintre cele mai frumoase sportive a trădat SUA pentru China! A...
Primele imagini cu fiul lui Ramzan Kadîrov după accidentul în care a fost implicat. Adam, vizibil schimbat
Adevarul
Primele imagini cu fiul lui Ramzan Kadîrov după accidentul în care a fost...
Avertismentul Rusiei. Moscova spune pentru prima dată ce ar putea face dacă „Groenlanda creează capacități militare”
Digi24
Avertismentul Rusiei. Moscova spune pentru prima dată ce ar putea face dacă „Groenlanda...
Britney Spears și-a vândut drepturile asupra catalogului muzical
Mediafax
Britney Spears și-a vândut drepturile asupra catalogului muzical
Parteneri
Amalia Năstase, de nerecunoscut după ce a pierdut lupta cu kilogramele în plus! Ce dietă strictă urmează
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Amalia Năstase, de nerecunoscut după ce a pierdut lupta cu kilogramele în plus! Ce dietă...
FOTO. L-a părăsit deși au împreună 4 copii. Milionarul ar avea amantă: „Nu au inimă!”
Prosport.ro
FOTO. L-a părăsit deși au împreună 4 copii. Milionarul ar avea amantă: „Nu au inimă!”
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Click.ro
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o...
Motivul pentru care tot mai mulți români pleacă din Spania. Presa iberică avertizează asupra unui fenomen îngrijorător
Digi 24
Motivul pentru care tot mai mulți români pleacă din Spania. Presa iberică avertizează asupra unui...
Medic român stabilit în Franţa, despre obligarea doctorilor să profeseze în ţară: „Atunci să se facă la fel și cu alte profesii”
Digi24
Medic român stabilit în Franţa, despre obligarea doctorilor să profeseze în ţară: „Atunci să se...
Mașina diesel pentru cei care vor performanță în teren și confort pe asfalt. Disponibilă imediat în România
Promotor.ro
Mașina diesel pentru cei care vor performanță în teren și confort pe asfalt. Disponibilă imediat...
BANCUL ZILEI. O femeie goală pușcă primește în casă curierul. Îl duce în dormitor şi...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O femeie goală pușcă primește în casă curierul. Îl duce în dormitor şi...
Oferte MyCLUB la Auchan: Electronice la preț redus acum
go4it.ro
Oferte MyCLUB la Auchan: Electronice la preț redus acum
Misterul apei de pe Marte: Ce au descoperit oamenii de știință?
Descopera.ro
Misterul apei de pe Marte: Ce au descoperit oamenii de știință?
Hacking și shooting cum nu ați mai văzut! Puteți juca demo-ul chiar acum
Go4Games
Hacking și shooting cum nu ați mai văzut! Puteți juca demo-ul chiar acum
CTP a răbufnit DUR! Gazetarul a luat foc: „Trădătorii. Îmi doresc să trăiesc ziua în care...”
Gandul.ro
CTP a răbufnit DUR! Gazetarul a luat foc: „Trădătorii. Îmi doresc să trăiesc ziua în...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Badantele românce nu mai vor să stea în Italia. Salariile au crescut semnificativ în România
Badantele românce nu mai vor să stea în Italia. Salariile au crescut semnificativ în România
Alimentul preferat de români, mai ieftin ca niciodată. Prețuri neobișnuite la rafturi
Alimentul preferat de români, mai ieftin ca niciodată. Prețuri neobișnuite la rafturi
Andreea Bostănică și Iuliana Beregoi au aprins cel mai mare scandal al generației. Reginele online-ului ...
Andreea Bostănică și Iuliana Beregoi au aprins cel mai mare scandal al generației. Reginele online-ului își dispută coroana!
Trei ani de noroc pentru 4 zodii. Vor avea succes pe toate planurile
Trei ani de noroc pentru 4 zodii. Vor avea succes pe toate planurile
Ce relație a avut Diana Dumitrescu cu Florin Ristei, de fapt: ”M-am destrăbălat după divorț”
Ce relație a avut Diana Dumitrescu cu Florin Ristei, de fapt: ”M-am destrăbălat după divorț”
Doliu la Opera Națională București! A murit soprana Liliana Dumitrache
Doliu la Opera Națională București! A murit soprana Liliana Dumitrache
Vezi toate știrile
×