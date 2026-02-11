Deținuții de la Jilava pot comanda creveți, somon sau pomana porcului. Cum a devenit posibil

Nici traiul în penitenciar nu mai e ce era odată. Sătui de meniul sărăcăcios de la cantina închisorii, unii deținuți din penitenciarul Jilava și-au depășit condiția și au început să își comande mâncare de la o firmă de catering. Printre preparatele cu care se răsfață se numără pomana porcului, pastramă și tochitură. „Capul” afacerii este o femeie.

Deținuții de la penitenciarul Jilava au parte de condiții (aproape) de lux. Cei care sunt sătui de meniul modes de la închisoare au posibilitatea să își comande mâncare printr-o firmă de catering. Afacerea a fost pusă pe picioare de o femeie al cărei soț a fost închis la penitenciarul Jilava din București.

Cum au ajuns deținuții de la Jilava să își comande mâncare prin catering

Îngrijorată că soțul ei nu are parte de o dietă alimentară (mai bogată și diversificată) pentru problemele de sănătate pe care le avea, femeia s-a apucat de treabă și a început să îi ducă zilnic mâncare gătită de ea. Între timp, fără să bănuiască ce o așteaptă, ceilalți deținuți i-au devenit clienți fideli.

„Ideea a pornit de la soțul meu, care era pe vremea aia arestat la Jilava. Am comandat un pachet, iar soțul meu s-a îmbolnăvit foarte tare. Și a ajuns la spital. I s-a zis că e de la mâncarea pe care am comandat-o. De acolo a venit ideea. cum să fac să îi aduc soțului mâncare să nu se îmbolnăvească”, a dezvăluit Hany, într-un interviu.

Femeia și-a înființat o firmă de catering și a început să distribuie mâncare deținuților din penitenciarele din București și împrejurimi. Fiecare deținut are dreptul lunar la un pachet cu alimente de până la 10 kilograme. Bucătăreasa trebuie să videze alimentele și să eticheteze fiecare ambalaj. Prețurile pentru mâncarea livrată în penitenciar nu diferă de cele de la alte firme de catering din oraș: „Cel mai des se comandă pomana porcului, tochitură, șnițel de pui și crispy”, a mai spus femeia.

