Cum l-a cunoscut Călin Donca pe Dorian Popa, de fapt. Dezvăluiri neștiute la Dan Capatos Show

De: Simona Vlad 11/02/2026 | 21:52
Călin Donca face lumină! Invitat în platoul emisiunii Dan Capatos Show, acesta a vorbit despre relația pe care a avut-o cu Dorian Popa. Omul de afaceri a explicat cum a ajuns să-l primească pe Dorian în cercul său apropiat și de ce nu își reproșează această apropiere. CANCAN.ro are toate detaliile!

Donca a povestit că relația dintre ei a devenit apropiată în mod natural, în contextul unor filmări realizate în apropierea casei sale. Spune că nu el a forțat intrarea lui Dorian în familie, ci lucrurile au evoluat firesc. Vezi emisiunea integrală aici!

„El a venit în familia mea, eu nu l-am adus în familia mea. Am făcut anumite filmări la parcul de lângă casa mea, a parcat mașina în curte la mine și au stat câteva ore în șir. Am zis: Vrei să mănânci ceva? A zis da. Păi și atunci ce să fac? Să nu fiu eu? Eu sunt ok ca persoană.”

Întrebat dacă nu își reproșează faptul că l-a apropiat atât de mult, Donca a spus clar că nu regretă decizia. El a spus că obișnuiește să judece oamenii prin propriul său filtru și că, inițial, Dorian i-a lăsat impresia unui om muncitor și transparent.

„Nu-mi reproșez, deoarece eu gândesc și văd oamenii prin prisma creierului meu și dacă eu simt că sunt într-un fel, cred că și ceilalți sunt la fel ca și mine. Și atunci l-am văzut pe Dorian un om muncitor, un om care este foarte transparent.”

Călin Donca: Dorian a lovit în mai multe firme

Totuși, în timp, Donca spune că a descoperit lucruri care l-au pus pe gânduri. A vorbit despre proiecte promovate și apoi criticate de Dorian, dar și despre poziționarea acestuia față de TikTok, care ulterior s-ar fi schimbat radical.

„După aia am descoperit că Dorian a făcut anumite lucruri în trecut pentru anumite firme, a promovat anumite proiecte, după care a lovit acele proiecte. După aia am descoperit că Dorian vorbește de rău TikTok-ul, că spune: Eu nu fac TikTok niciodată, TikTok-ul strică tineretul din ziua de astăzi. După care apare Dorian în live pe TikTok la un an diferență.”

Călin Donca a recunoscut că șocul real a venit târziu, când relația era deja consolidată și existaseră colaborări importante între ei.

„L-am descoperit pe Dorian abia după ce era prea târziu și după ce deja m-am lovit de el.”

Cu toate acestea, omul de afaceri spune că experiența nu l-a făcut să devină suspicios față de toată lumea. Din contră, a spus că va continua să aibă încredere în oameni.

„Cu cât am învățat, o să-i filtrez mai bine. Dar asta nu o să însemne că n-o să risc să merg în anumite direcții cu anumite persoane, să încep să ne cunoaștem mai bine ca familii, doar pentru că am pățit asta cu Dorian. Sunt oameni extraordinari în viața aceasta.”

Pentru a-și susține ideea că nu toți oamenii dezamăgesc, Donca a dat exemplul unor apropiați care i-au fost alături în momente dificile, fără să aștepte nimic în schimb.

„Chiar unul dintre finii noștri a venit la Brașov, s-a mutat trei luni de zile, nu era finul nostru atunci, îl știam dintr-o colaborare de afaceri. Soția mea l-a rugat să ne ajute și a venit, a stat două luni cap-coadă, ne-a ajutat. Un om de la care nu am așteptat în viața mea că o să vină să-și lase activitatea lui.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI

Emisiunea Dan Capatos Show se difuzează în fiecare săptămână, de luni până joi, la ora 18:00, numai pe conturile oficiale de Facebook și YouTube CANCAN.RO.

