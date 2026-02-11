Andreea Bostănică și Iuliana Beregoi au aprins cel mai mare scandal al generației. Reginele online-ului își dispută coroana!

Andreea Bostănică și Iuliana Beregoi se află în centrul unui scandal de proporții, pe cât de neașteptat, pe atât de urmărit. Cândva apropiate, cele două artiste din Republica Moldova, cam de aceeași vârstă, una blondă, una brunetă, cu același public și chiar videoclipuri care au părut, la un moment dat, trase la indigo, au ajuns să își arunce cuvinte grele. Cel puțin dintr-o parte. Pentru că, deocamdată, Beregoi a ales discreția. CANCAN.RO a pus cap la cap TOT ce s-a spus, de unde a pornit și cum s-a ajuns aici, dar, mai ales, ce au de împărțit cele două dive, de fapt.

Nu ai cum, în 2026, dacă ai acces la internet, să nu fi auzit de Andreea Bostănică și Iuliana Beregoi. Sunt două dintre cele mai vizibile tinere ale generației lor, artiste care au adunat milioane de urmăritori, vizualizări cu nemiluita și sume impresionante de bani din online. Pentru fani, sunt „vocea” generației lor, pentru branduri, garanția atenției; pentru TikTok, reginele audiențelor.

Asemănările sunt izbitoare. Amândouă din Republica Moldova, amândouă cântărețe, amândouă extrem de active pe social media, cu același target de public și cu apariții care, în timp, au alimentat comparațiile. La început, relația dintre ele părea una normală pentru lumea online-ului: colegială, fără conflicte publice. Au existat momente în care fanii le vedeau în aceleași cercuri, în aceleași contexte și chiar le percepeau ca fiind prietene. Doar că, treptat, lucrurile au luat-o pe o pantă neașteptată.

Scânteia: „Detectorul de minciuni” al lui Selly

Beef-ul a ieșit la suprafață în momentul în care Iuliana Beregoi a apărut la „Detectorul de minciuni” al lui Selly. Întrebată dacă a simțit vreodată invidie față de succesul Andreei Bostănică, artista a negat, dar a admis că a fost supărată pe perioada în care relația dintre ele s-a deteriorat, menționând că, atunci când erau mai mici, Andreea ar fi admirat-o, de fapt.

„Ai fost vreodată invidioasă pe succesul Andreei Bostănică?” , a fost întrebarea adresată de Selly Iulianei Beregoi.

Răspunsul artistei a venit imediat. Vedeta a dezvăluit că a fost supărată pe faptul că relația dintre ele s-a stricat pe parcurs.

„Nu. Am fost supărată că am avut o perioadă în care ea într-un fel sau altul mă admira când eram mai mică”, a fost răspunsul Iulianei Beregoi.

La scurt timp după apariția clipului, secțiunea de comentarii a luat foc, însă un mesaj a ieșit imediat în evidență: reacția Andreei, care a atras toate privirile: „Hai că nu este editat deloc! Se vede clar că e tăiat răspunsul corect al poligrafului”, a scris Andreea Bostănică în secțiunea de comentarii. Părea că răspunsurile Iulianei Beregoi nu au afectat-o pe Andreea Bostănică, însă la scurt timp influencerița a publicat mai multe clipuri cu subînțeles. „Să ai ură pe mine din cauza unui băiat e crazy mai ales că i-am zis să fie cu tine și el a zis că nu”, a fost primul TikTok postat de Andreea. „În viața mea dacă mă mai nasc de 10 ori nu am cum să fiu geloasă pe așa ceva.”, spunea Bostanică în alt clip. Bostănică susține că invidia ar fi mărul discordiei Invitată în podcastul lui Cătălin Măruță, Andreea Bostănică a susținut că nu a înțeles niciodată de unde ar fi pornit antipatia Iulianei și a lăsat de înțeles că, în timp, a simțit chiar ostilitate din partea acesteia. Totodată, Andreea a explicat că, în trecut, percepea relația lor ca fiind una colegială, chiar apropiată, și nu înțelegea declarațiile făcute de Beregoi în clipul lui Selly. „A zis „Şi eu o urăsc pe Andreea Bostănică” și eram fată, ce ți-am făcut? Înțeleg că este greu să treci peste orgoliu și înțeleg că este greu să accepte că nu mai suntem de același nivel și că mai are mult de muncit ca să ajungă la nivelul meu și la activitatea mea și la urmăritorii mei. Dar vreau să îți spun că ești o fată minunată, frumoasă și chiar trebuie să ai încredere în tine. Nu trebuie să te compari, să ai această rivalitate. Poți să ai rivalitate, dar cu oamenii de statutul tău. Adică nu cu mine. Cu mine ai avut rivalitate poate când aveam 13 ani, pe care eu nu am simțit-o. Eu credeam că suntem cunoscute, suntem colege, prietene, așa… Dar, na, asta este altceva”, a declarat Andreea Bostănică în poscastul lui Măruță.

Bostănică s-a dezlănțuit pe TikTok, jigniri fără perdea

Inițial, Bostănică a făcut un live pe TikTok, unde a jignit o rivală, fără să dea nume, însă direcția era clară, iar fanii au tradus imediat mesajul.

„Eu zic adevărul. Are corp de copil nedezvoltat, zici că e un băiat de 14 ani care a început să facă sala. Eu nu o insult, eu îi urez tot binele din lume. Îmi e milă de ea, de ceea ce va urma să se întâmple. Sper să nu te stresezi, că și așa ai trei fire de păr pe cap. Eu trăiesc visul tău cel mai mare. Cel mai mare vis al tău este viața pe care eu o duc. Normal că nu ma halești, normal că mă urăști. Asta e vistul tău, să ai și tu comentarii în engleză, să te urmărească englezii, când colo, eu sunt cunoscută pe internațional, nu tu. Și ăsta e doar începutul. Invidia este boală grea. Tu nu știi nici engleza, analfabeto. Mergi și fă un curs de engleză. Sora ta cică știe engleza, dar nu a auzit-o nimeni să vorbească. Poate pe silabe vorbește, tu nici pe silabe nu vorbești. Doamne ferește, să ai 20 de ani și să nu știi o propoziție în engleză, să duci un dialog. Deci mi se pare… Trebuie să vorbesc mai mult în română pentru că am uitat că ea nu știe engleza”, a spus Andreea Bostănică.

Bostănică, un nou val de declarații neașteptate: toată lumea știe cine ești

Acum, Andreea Bostănică a lăsat la o parte discreția și a făcut o serie de declarații cu subiect și predicat, adică dedicate Iulianei Beregoi, într-un live pe TikTok. Tonul extrem de agresiv al live-ului a stârnit reacții puternice în mediul online, iar conflictul dintre cele două „regine ale TikTok-ului” pare departe de a se fi încheiat.

„J***so, cu părul ăla nespălat. Du-te și te spală pe cap, te rog. Du-te și te spală pe cap, mai du-te la biserică. Mai du-te la biserică, mai zi o rugăciune, că-i vai de soarta ta și de mintea ta. Da, tu poți să pretinzi că ești perfectă. Și poți să vorbești educat. Dar toată lumea știe cine ești. Toată lumea o să afle cine ești și cât rău ai făcut. Și câte fete din Chișinău, și din Vorhești, și din București. La câte fete te-ai băgat în seamă? Aș spune acum și cu ce artiști care au avut iubită. Cu artiștii care au avut iubită și cu ăia. Și le dai like-uri la fetele alea. Alea, ca proastele, cred că voi sunteți prietene. Și tu, de fapt, ți-o trăgeai cu iubiții lor, înțelegi? Ești ultima t***ă, fato. Eu acum înțeleg de ce, când auzeam numele Iuliana Beregoi în industrie, toți managerii, toți artiștii se uitau așa. Și acum am înțeles de ce. Acum am înțeles de ce. Toată lumea, duceți-vă la Olga Verbițchi. Are dreptate. Let me say my thing. Gen. Înțelegeți? Acum trei zile am fost înjurată și stți să vă mai zic ceva. A intrat ieri live t***a asta și știți ce a zis? „Cel mai josnic om este să te iei de familia mea.” Eu m-am luat de familia ta? Eu vreodată am ieșit? Zilele trecute am zis ceva de familia ta? Cum poți să minți așa? Eu nu înțeleg. Am vorbit ceva despre părul tău. Despre părul tău. Am zis că ai trei fire de păr în cap. Și cred că s-a simțit cineva din familia ta. Dar eu am zis de tine și de încă o prietenă de-a ta. Dar dacă s-a simțit cineva din familia ta, asta e strict de tine și de firele tale de păr. Înțelegi? Tu ai vorbit de familia mea. Tu, cu soră-ta, repostezi TikTok-uri în care vrei să mă ponegrești. Tu ai vorbit de familia mea, c***o. Eu sunt în șoc, sincer. Ce exemplu dai tu la copii, Doamne. Degeaba vorbești frumos pe live-uri. Degeaba vorbești frumos pe live-uri dacă tu ești așa, de fapt, în realitate. Degeaba”, a spus Andreea Bostănică în unul dintre clipuri.

Mai mult, artista susține că între ele lucrurile au fost tensionate încă de pe vremea când erau doar niște copile.

„Aveai 13 ani, t***o, și te purtai ca și cum aveai 20. Stăteam în telefon, în treaba mea, și a venit și mi-a smuls telefonul și mi-a zis, „Dar ce telefon ai?” Și zic iPhone 6. „A, ok, am crezut că ai șapte și mi l-a dat așa”. Ea avea 7. Cum ar veni, eu n-am voie să am iPhone 7 dacă ea are. Și m-am uitat așa la ea și am zis bine. Și după 2 ani, tu cu maică-ta, m-ai sunat și m-ai întrebat „De ce ți-ai pus LED-uri în cameră? Ești o copiatoare și niciodată nu o să ajungi ca mine, că ți-ai pus LED-uri în cameră” și ai început să vorbești urât cu mine, știind că eu sunt o fată cu bun simț. Și puteți să vă uitați la vlogurile mele de când eram mai mică, cât de timidă eram. Eu eram foarte timidă, eram în banca mea. De ce mi-am pus leduri ca la tine? Și cum ar veni că am iPhone 6, bine că n-am iPhone 7. Fă, c***ă, eu îmi dau seama ce coșmaruri ai tu noaptea, știind că eu am colecție de mașini. Tu ți-ai cumpărat Porsche că seamănă cu Lamborghini… Ai văzut cine e fostul meu iubit… Îi dai, tu cu prietena ta, îi dați follow-ul fostul meu iubit, da? T****ă! Eu știu tot. I-ai dat follow pe TikTok tu cu prietena ta. Și îmi spui mie! Îmi spui mie în comentarii. Doamne ferește!”, a mai spus influencerița.

Cine sunt bărbații pe care i-ar fi împărțit cele două

La toate acestea se adaugă și episoadele din trecut care au alimentat, ani la rând, speculațiile despre o rivalitate ce ar fi depășit granița profesională. De-a lungul timpului, atât Andreea Bostănică, cât și Iuliana Beregoi au fost asociate cu aceiași bărbați. Unul dintre numele vehiculate a fost cel al influencerului Ceanu Zheng, care s-a afișat inițial alături de Andreea, iar ulterior a apărut tot mai des în preajma Iulianei, relația cu artista fiind intens comentată, deși niciuna dintre părți nu a confirmat oficial. Ulterior, în spațiul public au apărut informații potrivit cărora ambele ar fi avut legături, în momente diferite, cu un milionar arab, fostul soț al Caterinei Ciorbă, Mir Asad Yusupov, pe care l-ar fi vizitat inclusiv la reședința din Elveția. De la fotografii din aceleași locații, până la imagini cu același bolid de lux, coincidențele au fost suficiente cât să alimenteze ideea că între cele două „regine ale TikTok-ului” nu s-a dus doar o luptă pentru audiență, ci și una cu mize personale, nerezolvate până astăzi.

