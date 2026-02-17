Concubinul din Tulcea care și-a ucis fiul de 3 ani a recunoscut totul. Care a fost motivul

Un caz cutremurător zguduie județul Tulcea, după ce un copil de trei ani a murit în urma unui abuz extrem comis în propria locuință. Ancheta autorităților a scos la iveală faptul că minorul a fost supus unor acte de violență prelungite, care au culminat cu decesul său din cauza leziunilor suferite. Iată care ar fi fost motivul!

Conform datelor din dosar, copilul a fost supus unor metode severe de pedepsire și tortură, inclusiv obligarea de a sta în poziții incomode pentru perioade lungi și aplicarea unor lovituri repetate. Într-un moment critic, o mișcare forțată a provocat o fractură cervicală, considerată cauza directă a decesului. Aceasta a fost urmată de lipsa imediată de reacție din partea mamei și a concubinului, copilul fiind lăsat într-un pat până a doua zi, moment în care a fost descoperit fără viață de către tatăl concubinului.

De ce a recurs concubinul la crimă

Autoritățile au identificat ca principal vinovat un bărbat de 25 de ani, concubin al mamei copilului, care a fost reținut și plasat în arest preventiv. Mama minorului este cercetată pentru lăsarea fără sprijin a unei persoane aflate în pericol, infracțiune pentru care legislația prevede închisoare sau amendă. În acest caz, anchetatorii analizează dacă reacția întârziată a femeii, sub impactul șocului, poate influența modul de tragere la răspundere.

Istoricul familiei indică un context de violență repetată. Poliția a mai intervenit în trecut în locuința familiei, în special în perioada sărbătorilor, când au fost raportate scandaluri și conflicte între membrii gospodăriei. În ciuda acestor semnale, nu existau sesizări care să indice un pericol direct asupra copilului, ceea ce a limitat acțiunea imediată a autorităților de protecție a copilului.

Anchetatorii au dezvăluit detalii șocante despre moartea unui copil de trei ani din județul Tulcea, care a murit în urma unor violențe extreme. Se pare că iubitul mamei, un bărbat în vârstă de 25 de ani, și-a pierdut controlul și și-a vărsat furia asupra copilului, ca urmare a presiunilor și ironiei primite de la colegii de la locul de muncă, care îl criticau pentru faptul că se ocupa de un copil care nu îi aparținea biologic.

În prezent, ancheta continuă, iar procurorii și poliția colectează probe și documentează întreaga activitate a familiei. Cazul este monitorizat și de instituțiile de protecție a copilului, care analizează modul în care sistemul ar fi putut interveni mai devreme și dacă există lacune în prevenirea actelor de violență asupra minorilor.

