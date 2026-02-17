Acasă » Știri » Concubinul din Tulcea care și-a ucis fiul de 3 ani a recunoscut totul. Care a fost motivul

Concubinul din Tulcea care și-a ucis fiul de 3 ani a recunoscut totul. Care a fost motivul

De: Anca Chihaie 17/02/2026 | 10:37
Concubinul din Tulcea care și-a ucis fiul de 3 ani a recunoscut totul. Care a fost motivul

Un caz cutremurător zguduie județul Tulcea, după ce un copil de trei ani a murit în urma unui abuz extrem comis în propria locuință. Ancheta autorităților a scos la iveală faptul că minorul a fost supus unor acte de violență prelungite, care au culminat cu decesul său din cauza leziunilor suferite. Iată care ar fi fost motivul!

Conform datelor din dosar, copilul a fost supus unor metode severe de pedepsire și tortură, inclusiv obligarea de a sta în poziții incomode pentru perioade lungi și aplicarea unor lovituri repetate. Într-un moment critic, o mișcare forțată a provocat o fractură cervicală, considerată cauza directă a decesului. Aceasta a fost urmată de lipsa imediată de reacție din partea mamei și a concubinului, copilul fiind lăsat într-un pat până a doua zi, moment în care a fost descoperit fără viață de către tatăl concubinului.

De ce a recurs concubinul la crimă

Autoritățile au identificat ca principal vinovat un bărbat de 25 de ani, concubin al mamei copilului, care a fost reținut și plasat în arest preventiv. Mama minorului este cercetată pentru lăsarea fără sprijin a unei persoane aflate în pericol, infracțiune pentru care legislația prevede închisoare sau amendă. În acest caz, anchetatorii analizează dacă reacția întârziată a femeii, sub impactul șocului, poate influența modul de tragere la răspundere.

Istoricul familiei indică un context de violență repetată. Poliția a mai intervenit în trecut în locuința familiei, în special în perioada sărbătorilor, când au fost raportate scandaluri și conflicte între membrii gospodăriei. În ciuda acestor semnale, nu existau sesizări care să indice un pericol direct asupra copilului, ceea ce a limitat acțiunea imediată a autorităților de protecție a copilului.

Anchetatorii au dezvăluit detalii șocante despre moartea unui copil de trei ani din județul Tulcea, care a murit în urma unor violențe extreme. Se pare că iubitul mamei, un bărbat în vârstă de 25 de ani, și-a pierdut controlul și și-a vărsat furia asupra copilului, ca urmare a presiunilor și ironiei primite de la colegii de la locul de muncă, care îl criticau pentru faptul că se ocupa de un copil care nu îi aparținea biologic.

În prezent, ancheta continuă, iar procurorii și poliția colectează probe și documentează întreaga activitate a familiei. Cazul este monitorizat și de instituțiile de protecție a copilului, care analizează modul în care sistemul ar fi putut interveni mai devreme și dacă există lacune în prevenirea actelor de violență asupra minorilor.

UN BĂIEȚEL DE 3 ANI DIN TULCEA A MURIT ÎN CONDIȚII CONTROVERSATE. MAMA MINORULUI ȘI CONCUBINUL FEMEII SUNT ÎN AREST

El este Andrei, tânărul din Constanța care și-a ucis mama! Care este motivul pentru care a recurs la gestul extrem

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Doliu în sportul românesc! Fotbalistul de doar 29 de ani a murit, răpus de o boală nemiloasă
Știri
Doliu în sportul românesc! Fotbalistul de doar 29 de ani a murit, răpus de o boală nemiloasă
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 18 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Silviu Predoiu
Știri
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 18 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Silviu…
Nicușor Dan, despre delegația României la Washington: „Prezența noastră clarifică relația bilaterală după dubiile din 2024”
Mediafax
Nicușor Dan, despre delegația României la Washington: „Prezența noastră clarifică relația bilaterală după...
Produsul de lux ieftinit cu 44% în LIDL. Costă doar 49.99 lei
Gandul.ro
Produsul de lux ieftinit cu 44% în LIDL. Costă doar 49.99 lei
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Prosport.ro
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Iubire mare între două handbaliste de la CSM București. Una dintre ele acceptase inelul de logodnă de la un bărbat
Adevarul
Iubire mare între două handbaliste de la CSM București. Una dintre ele acceptase...
Soldații SUA sunt copleșiți de atât de multe date de pe câmpul de luptă, încât e nevoie de inteligența artificială pentru sortare
Digi24
Soldații SUA sunt copleșiți de atât de multe date de pe câmpul de...
„Care activitate? Că aia de judecată, sigur nu”. Șefa Inspecției Judiciare răspunde după ce mai mulți magistrați s-au plâns că nu mai au acces la alte dosare decât cele în care lucrează. Cum au, de fapt, acces procurorii la dosare
Mediafax
„Care activitate? Că aia de judecată, sigur nu”. Șefa Inspecției Judiciare răspunde după...
Parteneri
Ce s-a ales de Mircea Radu, fostul prezentator de la „Din dragoste”? E complet transformat la 56 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce s-a ales de Mircea Radu, fostul prezentator de la „Din dragoste”? E complet transformat...
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
Prosport.ro
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Desertul pe care îl recomandă Carmen Brumă pentru o digestie sănătoasă și sațietate pe termen lung: „Foarte sănătos”. Este gustos și se prepară extrem de simplu
Click.ro
Desertul pe care îl recomandă Carmen Brumă pentru o digestie sănătoasă și sațietate pe termen...
Un aliat al lui Putin amenință puterile europene cu represalii dacă vor confisca nave din „flota fantomă” a Rusiei
Digi 24
Un aliat al lui Putin amenință puterile europene cu represalii dacă vor confisca nave din...
Robert Negoiță a primit rezultatul testului antidrog de la INML. Ce au stabilit legiștii
Digi24
Robert Negoiță a primit rezultatul testului antidrog de la INML. Ce au stabilit legiștii
Foto / Controalele cu radarul pistol scot la iveală mai mult decât depășirea vitezei legale. Ce au găsit polițiștii în trafic
Promotor.ro
Foto / Controalele cu radarul pistol scot la iveală mai mult decât depășirea vitezei legale....
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Eram cu iubita în pat, când am primit un mesaj...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Eram cu iubita în pat, când am primit un mesaj...
România și Bulgaria lansează un sistem unic pe Dunăre. Ce pot detecta noile drone
go4it.ro
România și Bulgaria lansează un sistem unic pe Dunăre. Ce pot detecta noile drone
Ce vrea să construiască NASA pe Soare?
Descopera.ro
Ce vrea să construiască NASA pe Soare?
Ce performanță a atins fotbalistul de la FCSB în EA SPORTS FC 26
Go4Games
Ce performanță a atins fotbalistul de la FCSB în EA SPORTS FC 26
Produsul de lux ieftinit cu 44% în LIDL. Costă doar 49.99 lei
Gandul.ro
Produsul de lux ieftinit cu 44% în LIDL. Costă doar 49.99 lei
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Doliu în sportul românesc! Fotbalistul de doar 29 de ani a murit, răpus de o boală nemiloasă
Doliu în sportul românesc! Fotbalistul de doar 29 de ani a murit, răpus de o boală nemiloasă
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 18 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 18 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Silviu Predoiu
Mihai Trăistariu, înscris la Insula Iubirii 2026. Ce răspuns a primit de la Antena 1
Mihai Trăistariu, înscris la Insula Iubirii 2026. Ce răspuns a primit de la Antena 1
Se închid școlile mâine, 18 februarie 2026. Ce județe au decis să suspende cursurile din cauza condițiilor ...
Se închid școlile mâine, 18 februarie 2026. Ce județe au decis să suspende cursurile din cauza condițiilor meteo
Care este cea mai bună pâine feliată din supermarket, potrivit celebrei nutriționiste Mihaela Bilic
Care este cea mai bună pâine feliată din supermarket, potrivit celebrei nutriționiste Mihaela Bilic
Meko intră în direct la Dan Capatos Show și face dezvăluiri fără precedent! După ce Bodi a rupt ...
Meko intră în direct la Dan Capatos Show și face dezvăluiri fără precedent! După ce Bodi a rupt tăcerea, scandalul escaladează!
Vezi toate știrile
×