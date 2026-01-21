El este Andrei, tânărul din Constanța care și-a ucis mama! Care este motivul pentru care a recurs la gestul extrem

Sfârșit tragic pentru o femeie din Constanța! Fiul ei, în vârstă de 20 de ani, a ucis-o. Acesta i-a aplicat numeroase lovituri de cuțit. Andrei și-a recunoscut fapta și a fost arestat preventiv. Acum noi detalii au apărut în acest caz. Ce l-a determinat pe tânăr să își ucidă mama?

Apar noi detalii șocante în cazul crimei care a uimit Constanța. Un tânăr în vârstă de 20 de ani a recunoscut că și-a ucis mama și a fost arestat preventiv. Criminaliștii au constatat că victima a suferit zeci de lovituri cu cuțitul pe întreaga suprafață a corpului.

Care este motivul pentru care a recurs la gestul extrem

Andrei, tânărul care și-a ucis mama, le-a mărturisit oamenilor legii cum s-a întâmplat totul. Se pare că acesta ar fi consumat aproximativ jumătate de litru de vodcă pe balconul apartamentului înainte de a comite fapta. Iar într-un acces de furie, amplificat de consumul de alcool, tânărul și-a înjunghiat mama.

Potrivit primelor informații, motivul declanșator al furiei acestuia ar fi fost un reproș legat de consumul de alcool venit din partea mamei sale. Andrei i-a aplicat femeii cel puțin 40 de lovituri de cuțit. După ce a comis odioasa crimă, tânărul a rămas în apartament aproape 24 de ore.

A doua zi dimineață a ieșit în oraș, a băut o cafea, iar în jurul prânzului a decis să recunoască totul și s-a predat autorităților. În momentul în care a fost reținut de oamenii legii, Andrei avea arma crimei asupra sa.

Andrei este fiul unui cunoscut pictor

Andrei și mama sa locuiau împreună în același apartament. Părinții tânărului au divorțat în urmă cu ceva timp. Tatăl acestuia este un cunoscut pictor din Constanța și fost profesor la Colegiul Național de Arte din oraș. Fiul său a absolvit același liceu în urmă cu doi ani.

„A absolvit Colegiul Național de Arte acum 2 ani de zile. Pot să vă spun că, ca și elev, a fost un elev destul de retras, care nu s-a remarcat în mod deosebit nici în activitatea artistică și nici în rezultatele pe care le-a obținut la învățătură. A avut o relație obișnuită cu toți colegii, nu foarte prietenos, dar nu s-au manifestat în niciun fel”, a declarat directorul Colegiului Național de Arte.

