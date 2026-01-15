Acasă » Știri » 100.000 de euro pentru un an la închisoare. A fost declarat nevinovat după 13 ani

De: Irina Vlad 15/01/2026 | 22:56
Povestea unui deținut închis pe nedrept a impresionat o țară întreagă. Bărbatul a stat 13 ani în închisoare – condamnat pentru o crimă pe care nu el o comisese, iar recent a fost eliberat. Statul l-a recompensat cu 100.000 de euro pentru fiecare an stat nevinovat în spatele gratiilor. 

Manfred Genditzki a fost victima unei grave erori judiciare a statului german. După o bătălia juridică de doi ani și 13 ani de detenție, bărbatul fnevinovat a fost eliberat din închisoare.

Lunga luptă a lui Genditzki pentru despăgubiri

Manfred Genditzki (65 de ani), fost administrator de imobile, a fost condamnat la închisoare pe viață în 2010, după ce a fost găsit vinovat de un tribunal regional din München pentru înecarea în cadă a unei femei de 87 de ani – din Rottach-Egern, în 2008. În calitate de administrator, bărbatul o ajuta frecvent pe femeie în treburile casnice, acesta fiind și motivul pentru care a devenit principalul suspect.

La scurt timp după condamnare, experții medico-legali au început să pună la îndoială vinovăția sa. Până în 2018, autoritățile locale sugerau că acesta fusese condamnat pe nedrept. El a fost eliberat în 2022 și achitat în 2023 în urma unui nou proces, moartea femeii fiind considerată un accident casnic.

„Este o idee de nesuportat pentru orice om să fie condamnat pe nedrept la o pedeapsă cu închisoarea”, a recunoscut acum oficial statul bavarez.

În total, el a petrecut 13 ani în spatele gratiilor. După eliberare, bărbatul și avocatul său au solicitat despăgubiri de la statul bavarez. Printre altele, ei au respins cererea procurorilor statului de a plăti aproape 100.000 de euro pentru cazare și masă în timpul detenției, solicitând în schimb despăgubiri în valoare de 1,3 milioane de euro, adică 100.000 de euro pentru fiecare an petrecut în închisoare.

Ministerul Justiției a subliniat că bărbatul nu va putea păstra întreaga sumă de 1,3 milioane de euro acordată, deoarece o parte din aceasta este supusă impozitării, iar el trebuie să plătească și onorariile avocaților. Lungul proces juridic a determinat, de asemenea, ministerul să solicite revizuirea normelor privind despăgubirea victimelor erorilor judiciare.

„Salutăm faptul că s-a ajuns la o soluție amiabilă. Clientul meu este ușurat că această luptă juridică de ani buni a luat sfârșit. Cei treisprezece ani și jumătate petrecuți pe nedrept în închisoare nu i-i va putea reda nimeni”, a spus avocata bărbatului nevinovat.

