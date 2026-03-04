După ce a fost la un pas de moarte, vedeta și-a făcut o nouă intervenție controversată: “Am avut 2% șansă la viață”

Una dintre cele mai cunoscute dansatoare de la noi a trecut prin clipe de coșmar în urma unei intervenții chirurgicale, iar medicii i-au dat 2% șanse la viață. O minune a salvat-o pe vedetă din ghearele morții, însă acum, la câțiva ani de la acel incident, șatena a decis să se opereze, din nou. A trecut pragul cabinetului medicului estetician pentru a își mări posteriorul, în ciuda faptului că una dintre cele mai bune prietene ale sale a avut probleme serioase cu o intervenție tot la nivelul feselor. CANCAN.RO a stat de vorbă cu cea mai cunoscută dansatoare a maneliștilor care ne-a dezvăluit ce a determinat-o să facă procedura estetică, dar a lămurit și unul dintre cele mai controversate subiecte ale momentului: apropierea de Costel Biju!

În urmă cu câțiva ani, Denisa Despa, cea mai cunoscută dansatoare a maneliștilor, a fost la un pas de moarte în urma unei intervenții estetice. Aceasta a optat pentru o liposucție care, în mod nesperat, i-a provocat complicații severe. Starea ei s-a agravat rapid, iar medicii au descoperit la acea vreme că blonda dezvoltase o infecție care i-a pus viața în pericol. Acum, s-a lăsat, din nou, pe mâna medicilor pentru o intervenție la nivelul feselor.

Dansatoarea maneliștilor, din nou, pe masa de operație după ce a fost la un pas de moarte

În ciuda momentelor de teroare prin care a trecut, Denisa Despa și-a făcut curaj pentru această nouă intervenție, cu toate că recunoaște că a fost mai mult un moft decât o necesitate.

„A fost mai mult un moft de care sunt foarte mulțumită. Am optat pentru a injecta 600 de mililitri, 300 cu 300 mililitri. Mi-am injectat acid hialuronic, este o procedură foarte sigură și aștept să se modeleze acest acid cam într-o săptămână. În 7 zile voi vedea rezultatul final. Nu aveam neapărat nevoie pentru că, mulțumesc Dumnezeu, stăteam bine pe posterior, dar acum stau și mai bine. Pe mine m-a ajutat foarte mult faptul că am făcut sport de performanță de la vârsta de 3 ani, gimnastică aerobică, și atunci corpul meu are o anumită memorie și mă ajută foarte mult. Chiar dacă nu fac sală des, este ok”, a spus Denisa Despa.

Totuși, Denisa recunoaște că trauma psihică prin care a trecut în urma intervenției de liposucție încă o marchează, iar aceasta a fost prima ei operație estetică după momentul în care era să moară.

„Episodul acela cu picioarele și intervenția respectivă făcută în urmă cu 9 ani, cred, dacă nu mă înșel, ceva de genul, a fost un episod foarte neplăcut din viața mea. Drept urmare am avut 2% șansă la viață, ceva foarte neplăcut. De atunci am rămas cu o traumă. Nu mi-a fost frică să-mi fac această intervenție deoarece nu necesită să-mi fac același lucru pe care l-am făcut atunci. Nu am optat să-mi fac BBL deoarece oricum nu avea cum să-mi facă pentru că BBL-ul constă în a-ți scoate grăsimea din anumite părți ale corpului și să ți-o introducă în feste. Eu dacă nu am grăsime în corp, automat nu aveam cum să-mi fac această procedură și am optat pentru acid hialuronic, care este foarte sigură. Într-adevăr mi-a făcut o mică incizie, doar că nu este atât de complicat. Aseară mi-am făcut această procedură și sunt foarte bine”, a spus ea pentru CANCAN.RO.

Dansatoarea a mărutirist că intervenția a fost cadoul pe care și l-a făcut singură, într-o perioadă în care este fără iubit, dar deschisă la ideea de a-și întemeia o familie.

„Mi-am făcut un cadou pentru mine, pentru că obișnuiesc să-mi fac des cadouri singură, pentru că sunt o fată singură și dacă nu are cine, trebuie să mă răsfăț eu singură. Având în vedere că am avut parte de foarte multe dezamăgiri la viața mea, încă sunt deschisă și pot spune că îmi doresc o familie, dar până vine mă răsfăț singură. O să merg în Bali, imediat după Postul Paștelui, căci eu țin post și vreau să mă spovedesc și împărtășesc„, a spus ea.

Ce spune despre apropierea de Costel Biju: „Sper să se înțeleagă odată pentru totdeauna”

Denisa Despa a fost, recent, alături de Costel Biju, protagoniștii unor controverse care au luat amploare în mediul online, asta după ce o filmare cu ei a fost făcută publică de dansatoare. Cei doi erau foarte apropiați, stârnind imaginația fanilor, dar și numeroase controverse. Denisa a explicat că nu se pune problema de nicio relație altfel decât profesională și de prietenie între ei.

„A fost un filmulet postat automat și cu acordul lui. Nu au fost fotografii, ci un video. A fost o strategie de marketing pentru promovarea unui videoclip. Dar știi cum e lumea, speculează. Acea filmare care devenise foarte virală și mai putin de o oră avea peste 700.000 de vizualizări. Costel îmi este prieten de peste 20 de ani, nu doar el, ci și întreaga lui familie, atât părinții, cât și familia lui, soția, copiii și așa mai departe „, a spus ea.

În urma controverselor create și amploarea luată de filmarea respectivă, dansatoarea maneliștilor a decis să șteargă videoclipul.

„Nu am vrut să las loc de nicio interpretare, așa că am decis să șterg totul. Noi am și specificat în filmarea respectivă că va urma un nou videoclip, dar lumea știe cum e, cum te vede puțin mai apropiat, cum își dau cu presupusul. Atunci am decis să șterg videoclipul. Sper să se înțeleagă odată pentru totdeauna că suntem precum frații, dar oamenii nu sunt obișnuiți să aibă astfel de prietenie și atunci lor li se pare ciudat , dar fiecare tare cu gândirea lui”, a mai adăugat ea.

ACCESEAZĂ ȘI: Denisa Despa, dansatoarea-bombă a maneliștilor, rupe tăcerea! Adevărul despre patrulaterul amoros cu nepotul Elenei Merișoreanu! „Încă am ordinul de protecție”

CITEȘTE ȘI: Celebra dansatoare a maneliştilor și-a tras iubit nou, din lumea bună a Capitalei. Săgeata lui Cupidon a lovit-o în plin!

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro, să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.