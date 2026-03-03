Acasă » Exclusiv » Ce plănuiește Mircea Lucescu înaintea meciului cu Turcia. Revenire spectaculoasă după intervenția chirurgicală

Ce plănuiește Mircea Lucescu înaintea meciului cu Turcia. Revenire spectaculoasă după intervenția chirurgicală

De: Adrian Vâlceanu 03/03/2026 | 22:30
Ce plănuiește Mircea Lucescu înaintea meciului cu Turcia. Revenire spectaculoasă după intervenția chirurgicală
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
7 poze
Vezi galeria foto

Vești bune pentru echipa națională! Mircea Lucescu, 80 de ani, va fi prezent pe banca tehnică cel puțin la meciul cu Turcia din play-off-ul pentru Cupa Mondială 2026. CANCAN.RO are imagini cu Lucescu proaspăt externat după intervenția chirurgicală. E atât de vioi că se ocupă și de afaceri, nu doar de fotbal!

Lucescu e la volanul unui Range Rover și se pare că se simte foarte bine. Perioada de convalescență a luat sfârșit, iar seniorul fotbalului e în vârf de formă. Un domn îi deschide portiera, dar nu e un angajat, ci chiar Marian Alecu, celebru om de afaceri, cel care a adus McDonalds în România.

Mircea Lucescu, în formă după operație

Alecu are în continuare planuri mari de investiții în hoteluri din București și Sibiu, deci are nevoie de bani. E ușor de explicat de ce face pe majordomul selecționerului Mircea Lucescu, a cărui avere depășește lejer 350 de milioane de euro, conform unor estimări reținute. De altfel, Mircea Lucescu e un partener potrivit pentru Marian Alecu, din moment ce și el deține un portofoliu imobiliar consistent.

Mircea Lucescu e pe val. S-a externat și pune la cale noi afaceri imobiliare

Treaba e serioasă, din moment ce Lucescu are în mână un dosar cu șină. Se știe că în România când ai dosarul cu șină făcut treaba e ca și rezolvată, trebuie doar să mergi la bancă. La banca tehnică, în cazul lui Mircea Lucescu, pentru că ideal ar fi să se concentreze pe echipa națională, să elaboreze o strategie de joc cât mai eficientă ca să obținem calificarea.

Primele imagini cu Il Luce, după intervenția chirurgicală

Lucescu pare să se fi refăcut complet după operația chirurgicală. Deși nu e o operație tocmai simplă, protezarea șoldului pare să fie reușit, ca un contraatac fulger pe extremă, cum ar spune comendatorii sportivi.

Lucescu are un pas elastic și nu i-ai da mai mult de 65 de ani. Ce înseamnă o viață dominată de sport și mișcare, plus trai bun, pe salarii mari! Dar ce-i drept, a făcut și performanță. Lucescu e cotat pe locul trei mondial ca antrenor, ceea ce îi umple de mândrie pe mulți români.

CITEȘTE ȘI – Il Luce și-a luat „jucărie” nouă! Mircea Lucescu își ghidează „atacanții” dintr-un foc

NU RATA – Decizie de ultimă oră a lui Mircea Lucescu, după toate problemele de sănătate: „Se va deplasa în afara țării”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro, să ne sune la 0741 CANCAN  (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cum va arăta noul show prezentat de Denise Rifai. Antena 1 se pregătește să zguduie piața media din România
Exclusiv
Cum va arăta noul show prezentat de Denise Rifai. Antena 1 se pregătește să zguduie piața media din…
Motivul pentru care Mariana Moculescu nu a mers niciodată la mormântul lui Horia Moculescu: “Nici nu am de gând!”
Exclusiv
Motivul pentru care Mariana Moculescu nu a mers niciodată la mormântul lui Horia Moculescu: “Nici nu am de…
MAE l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri al Iranului la București. Ce explicații i s-au cerut iranianului
Mediafax
MAE l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri al Iranului la București. Ce explicații...
Patrick de Hillerin: România este o trestie culcată la pământ de vânturile celor puternici
Gandul.ro
Patrick de Hillerin: România este o trestie culcată la pământ de vânturile celor...
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la...
„Nu mai consumați suc de sfeclă!”. Avertismentul medicilor după ce tot mai mulți pacienți ajung cu glicemii crescute: „E o bombă de carbohidrați lichizi”
Adevarul
„Nu mai consumați suc de sfeclă!”. Avertismentul medicilor după ce tot mai mulți...
Iranul pune în aplicare un plan pentru a crea haos în Orientul Mijlociu și tulburări pe piețele globale (FT)
Digi24
Iranul pune în aplicare un plan pentru a crea haos în Orientul Mijlociu...
Aproape una din trei femei din UE a fost victima violenței de-a lungul vieții, potrivit unui raport
Mediafax
Aproape una din trei femei din UE a fost victima violenței de-a lungul...
Parteneri
Cum arăta Bianca Drăgușanu când a apărut prima dată la tv, la emisiunea „Din Dragoste”. Nu avea nicio operație estetică
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Bianca Drăgușanu când a apărut prima dată la tv, la emisiunea „Din Dragoste”....
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a...
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Furia unei românce care își ia la serviciu mâncare la pachet. „A deschis caserola, a luat pieptul și a pus-o înapoi în frigider”
Click.ro
Furia unei românce care își ia la serviciu mâncare la pachet. „A deschis caserola, a...
Cum vede finalul conflictului din Orientul Mijlociu o mare putere mondială, vecină cu Iranul
Digi 24
Cum vede finalul conflictului din Orientul Mijlociu o mare putere mondială, vecină cu Iranul
Situație neobișnuită: Grecia va deshuma 150 de persoane moarte de Covid, după ce trupurile nu s-au descompus nici după 5 ani
Digi24
Situație neobișnuită: Grecia va deshuma 150 de persoane moarte de Covid, după ce trupurile nu...
România va produce drone militare autonome dotate cu muniție. Orbotix Industries, consorțiu cu trei firme românești
Promotor.ro
România va produce drone militare autonome dotate cu muniție. Orbotix Industries, consorțiu cu trei firme...
BANCUL ZILEI. O tipă e în pat cu noul iubit: – E prima oară când fac asta, nu vreau să-ți faci o părere proastă despre mine...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O tipă e în pat cu noul iubit: – E prima oară când...
A ajuns regimul Putin la fundul sacului cu resurse? E incredibil ce au interceptat norvegienii în Marea Barents
go4it.ro
A ajuns regimul Putin la fundul sacului cu resurse? E incredibil ce au interceptat norvegienii...
Sigur n-ai știut! De ce muștele își freacă „picioarele”?
Descopera.ro
Sigur n-ai știut! De ce muștele își freacă „picioarele”?
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Go4Games
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Patrick de Hillerin: România este o trestie culcată la pământ de vânturile celor puternici
Gandul.ro
Patrick de Hillerin: România este o trestie culcată la pământ de vânturile celor puternici
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
A făcut greva foamei timp de 42 de zile și a fost chemată în biroul Laurei Vicol: ”Au fost vreo ...
A făcut greva foamei timp de 42 de zile și a fost chemată în biroul Laurei Vicol: ”Au fost vreo 5 deputați”
Pericolul la care te expui dacă mănânci covrigi. Analizele de la laborator scot la suprafață detalii ...
Pericolul la care te expui dacă mănânci covrigi. Analizele de la laborator scot la suprafață detalii importante
Vasilica Mihăilă, femeia care a făcut greva foamei timp de 42 de zile pentru că nu era lăsată să-și ...
Vasilica Mihăilă, femeia care a făcut greva foamei timp de 42 de zile pentru că nu era lăsată să-și vadă copiii, face dezvăluiri uluitoare despre fostul soț
Ireal! Cât costă acum un zbor pentru ocolirea Orientului Mijlociu
Ireal! Cât costă acum un zbor pentru ocolirea Orientului Mijlociu
Demi Moore stârnește îngrijorări în rândul fanilor după ultima sa apariție. „Pare bolnavă. ...
Demi Moore stârnește îngrijorări în rândul fanilor după ultima sa apariție. „Pare bolnavă. Se înfometează?”
Simona Sensual, amenințată după accidentul rutier. A depus plângere: ”Trăiesc o spaimă!”
Simona Sensual, amenințată după accidentul rutier. A depus plângere: ”Trăiesc o spaimă!”
Vezi toate știrile
×