Ce plănuiește Mircea Lucescu înaintea meciului cu Turcia. Revenire spectaculoasă după intervenția chirurgicală

Vești bune pentru echipa națională! Mircea Lucescu, 80 de ani, va fi prezent pe banca tehnică cel puțin la meciul cu Turcia din play-off-ul pentru Cupa Mondială 2026. CANCAN.RO are imagini cu Lucescu proaspăt externat după intervenția chirurgicală. E atât de vioi că se ocupă și de afaceri, nu doar de fotbal!

Lucescu e la volanul unui Range Rover și se pare că se simte foarte bine. Perioada de convalescență a luat sfârșit, iar seniorul fotbalului e în vârf de formă. Un domn îi deschide portiera, dar nu e un angajat, ci chiar Marian Alecu, celebru om de afaceri, cel care a adus McDonalds în România.

Alecu are în continuare planuri mari de investiții în hoteluri din București și Sibiu, deci are nevoie de bani. E ușor de explicat de ce face pe majordomul selecționerului Mircea Lucescu, a cărui avere depășește lejer 350 de milioane de euro, conform unor estimări reținute. De altfel, Mircea Lucescu e un partener potrivit pentru Marian Alecu, din moment ce și el deține un portofoliu imobiliar consistent.

Mircea Lucescu e pe val. S-a externat și pune la cale noi afaceri imobiliare

Treaba e serioasă, din moment ce Lucescu are în mână un dosar cu șină. Se știe că în România când ai dosarul cu șină făcut treaba e ca și rezolvată, trebuie doar să mergi la bancă. La banca tehnică, în cazul lui Mircea Lucescu, pentru că ideal ar fi să se concentreze pe echipa națională, să elaboreze o strategie de joc cât mai eficientă ca să obținem calificarea.

Lucescu pare să se fi refăcut complet după operația chirurgicală. Deși nu e o operație tocmai simplă, protezarea șoldului pare să fie reușit, ca un contraatac fulger pe extremă, cum ar spune comendatorii sportivi.

Lucescu are un pas elastic și nu i-ai da mai mult de 65 de ani. Ce înseamnă o viață dominată de sport și mișcare, plus trai bun, pe salarii mari! Dar ce-i drept, a făcut și performanță. Lucescu e cotat pe locul trei mondial ca antrenor, ceea ce îi umple de mândrie pe mulți români.

CITEȘTE ȘI – Il Luce și-a luat „jucărie” nouă! Mircea Lucescu își ghidează „atacanții” dintr-un foc

NU RATA – Decizie de ultimă oră a lui Mircea Lucescu, după toate problemele de sănătate: „Se va deplasa în afara țării”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro, să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.