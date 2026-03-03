Cum va arăta noul show prezentat de Denise Rifai. Antena 1 se pregătește să zguduie piața media din România

Pregătirile sunt pe ultima sută de metri în noul proiect cu care Denise Rifai va ridica audiețelele Antenelor. V-am dezvăluit deja că după plecarea de la Kanal D, vedeta are planuri mari și revine cu forțe proaspete, gata să dea un vibe fresh televiziunii. CANCAN.RO are detalii despre formatul noii emisiuni, cine se va ocupa de producție și la ce oră va fi difuzat show-ul.

Negocierile și discuțiile au durat luni întregi, iar tot CANCAN.RO vă dezvăluia că speculațiile au apărut încă de anul trecut. Lucrurile s-au așezat încet, dar sigur, iar în curând, telespectatorii se vor putea bucura de un show de senzație, unde Denise Rifai va putea fi urmărită într-o ipostază total diferită față de cea cu care ne-a obișnuit până acum. Sursele noastre spun că formalul emisiunii este unul internațional, inspirat din The Daily Show.

Denise Rifai dă lovitura cu un show în format internațional

Se pre că filmările au început deja, semn că lucrurile avansează, iar în curând o vom putea vedea pe Denise Rifai altfel decât cum ne-a obișnuit. prezentatoarea va surprinde publicul cu o abordare fresh, dinamică și cu accente puternice de divertisment. Miza ar putea fi și redefinirea imaginii. Denise Rifai a fost asociată ani la rând cu interviuri dure și un stil direct. Noul proiect pare să marcheze o repoziționare atent calculată, mai multă lejeritate, mai mult spectacol, dar fără compromisuri de conținut.

Conceptul este un format internațional, inspirat din zona „The Daily Show”, cu puțină satiră, analiză, comentariu inteligent, toate livrate într-o manieră relaxată și elegantă. Nu este vorba despre un show clasic de umor, ci despre un produs menit să țină telespectatorii cu ochii lipiți de ecranele televizioarelor.

Iar șansele sunt mari ca acest nou show să distrugă concurența, pentru că da, Antenele se vor lupta asiduu cu Kanal D și Pro TV, deoarece se pare că va fi difuzată în intervalul 17:00 – 19:00. Practic, este zona în care se setează tonul serii și se câștigă sau se pierd bătălii decisive de audiență. Iar alegerea lui Denise pentru această poziție spune mult despre încrederea pe care postul o are în potențialul proiectului. Cu Emilia Vlad la cârmă, una dintre cele mai apreciate producătoare din România, emisiunea prezentată de Denise Rifai promite multe. Iar noi vom fi cu ochii pe noul proiect și vă vom da toate detaliile, ca de fiecare dată!

CITEȘTE ȘI – Denise Rifai așteaptă oferta de la A3 la o șuetă între patru ochi. Prinde contur mutarea anului în televiziune?!

NU RATA – Proiectul de la Antene o ține “în priză” pe Denise Rifai. Proaspăt coafată și concentrată maxim la telefon

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro, să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.