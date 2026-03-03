Acasă » Știri » Simona Sensual, amenințată după accidentul rutier. A depus plângere: ”Trăiesc o spaimă!”

Simona Sensual, amenințată după accidentul rutier. A depus plângere: ”Trăiesc o spaimă!”

De: Simona Vlad 03/03/2026 | 22:45
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Simona Suhoi, ex Sensual, dezvăluiri tulburătoare în direct la Dan Capatos! Vedeta nu a vorbit doar despre o simplă tamponare. A vorbit despre frică, despre presiune și despre un conflict mai vechi care ar fi degenerat. Simona susține că există un alt dosar deschis, în care ea a făcut o plângere oficială. CANCAN.ro are toate detaliile.

Focoasa brunetă spune că, după acel demers, au început mesajele și avertismentele care au speriat-o serios. Din această cauză, accidentul nu i se mai pare o coincidență nefericită, ci o posibilă continuare a tensiunilor dintre ea și vecinii săi. Vezi emisiunea integrală aici!

„Eu am primit niște amenințări foarte grave înainte de incident. Există un alt dosar în care eu am făcut o plângere și am primit amenințări legate de acest lucru. Mi s-a spus că o să văd eu ce o să pățesc, de la bătaie și alte lucruri. Mie mi-a creat o stare de teamă, de frică, nu știu ce să spun, chiar mă creează tare.”

Fosta asistentă TV spune că imaginea bărbatului din momentul impactului nu îi iese din minte. Povestește că expresia feței lui și felul în care ar fi accelerat i-au amplificat spaima. Simona a spus că nu poate ignora faptul că amenințările au venit înaintea accidentului. Vedeta spune că trăiește cu gândul că incidentul putea avea urmări mult mai grave.

„Eu mă gândesc că un individ de genul ăsta, care este capabil să accelereze și să facă pur și simplu lucrul ăsta, poate să facă și mai mult. Dacă poate să accelereze în tine, poate să îți dea și una, în cap. Poate să mă pândească pe scara blocului și să pățesc ceva mai grav.”

Simona a recunoscut că, dincolo de pagubele materiale, trăiește o stare continuă de neliniște. Spune că se trezește dimineața cu frica de a nu se întâmpla ceva neașteptat. Vedeta ne-a mai spus și că nu mai este vorba despre neînțelegeri între vecini. Ea spune că situația trebuie analizată serios de către autorități. Fosta asistentă TV cere ca poliția să verifice toate detaliile și să ia măsuri clare. Simona spune că vrea doar siguranță și clarificarea adevărului, fără speculații inutile.

„Am zis: domnule, eu vreau ca poliția să ia niște măsuri. Eu sunt amenințată și trăiesc o spaimă. Mă trezesc cu frica să nu mi se întâmple ceva. Nu pare o simplă tamponare, iar în trecut am mai avut diverse situații.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

CITEȘTE ȘI:

Simona Sensual, sexy-blondina anilor 2010, îi dă în judecată! Alegerile suspendate au ”ars-o” cu 2.000 de euro

Simona Sensual, dezvăluiri despre accidentul rutier în care a fost implicată: ”Am martori!”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
A făcut greva foamei timp de 42 de zile și a fost chemată în biroul Laurei Vicol: ”Au fost vreo 5 deputați”
Știri
A făcut greva foamei timp de 42 de zile și a fost chemată în biroul Laurei Vicol: ”Au…
Pericolul la care te expui dacă mănânci covrigi. Analizele de la laborator scot la suprafață detalii importante
Știri
Pericolul la care te expui dacă mănânci covrigi. Analizele de la laborator scot la suprafață detalii importante
MAE l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri al Iranului la București. Ce explicații i s-au cerut iranianului
Mediafax
MAE l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri al Iranului la București. Ce explicații...
Patrick de Hillerin: România este o trestie culcată la pământ de vânturile celor puternici
Gandul.ro
Patrick de Hillerin: România este o trestie culcată la pământ de vânturile celor...
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la...
„Nu mai consumați suc de sfeclă!”. Avertismentul medicilor după ce tot mai mulți pacienți ajung cu glicemii crescute: „E o bombă de carbohidrați lichizi”
Adevarul
„Nu mai consumați suc de sfeclă!”. Avertismentul medicilor după ce tot mai mulți...
Iranul pune în aplicare un plan pentru a crea haos în Orientul Mijlociu și tulburări pe piețele globale (FT)
Digi24
Iranul pune în aplicare un plan pentru a crea haos în Orientul Mijlociu...
Aproape una din trei femei din UE a fost victima violenței de-a lungul vieții, potrivit unui raport
Mediafax
Aproape una din trei femei din UE a fost victima violenței de-a lungul...
Parteneri
Cum arăta Bianca Drăgușanu când a apărut prima dată la tv, la emisiunea „Din Dragoste”. Nu avea nicio operație estetică
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Bianca Drăgușanu când a apărut prima dată la tv, la emisiunea „Din Dragoste”....
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a...
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Furia unei românce care își ia la serviciu mâncare la pachet. „A deschis caserola, a luat pieptul și a pus-o înapoi în frigider”
Click.ro
Furia unei românce care își ia la serviciu mâncare la pachet. „A deschis caserola, a...
Cum vede finalul conflictului din Orientul Mijlociu o mare putere mondială, vecină cu Iranul
Digi 24
Cum vede finalul conflictului din Orientul Mijlociu o mare putere mondială, vecină cu Iranul
Situație neobișnuită: Grecia va deshuma 150 de persoane moarte de Covid, după ce trupurile nu s-au descompus nici după 5 ani
Digi24
Situație neobișnuită: Grecia va deshuma 150 de persoane moarte de Covid, după ce trupurile nu...
România va produce drone militare autonome dotate cu muniție. Orbotix Industries, consorțiu cu trei firme românești
Promotor.ro
România va produce drone militare autonome dotate cu muniție. Orbotix Industries, consorțiu cu trei firme...
BANCUL ZILEI. O tipă e în pat cu noul iubit: – E prima oară când fac asta, nu vreau să-ți faci o părere proastă despre mine...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O tipă e în pat cu noul iubit: – E prima oară când...
A ajuns regimul Putin la fundul sacului cu resurse? E incredibil ce au interceptat norvegienii în Marea Barents
go4it.ro
A ajuns regimul Putin la fundul sacului cu resurse? E incredibil ce au interceptat norvegienii...
Sigur n-ai știut! De ce muștele își freacă „picioarele”?
Descopera.ro
Sigur n-ai știut! De ce muștele își freacă „picioarele”?
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Go4Games
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Patrick de Hillerin: România este o trestie culcată la pământ de vânturile celor puternici
Gandul.ro
Patrick de Hillerin: România este o trestie culcată la pământ de vânturile celor puternici
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
A făcut greva foamei timp de 42 de zile și a fost chemată în biroul Laurei Vicol: ”Au fost vreo ...
A făcut greva foamei timp de 42 de zile și a fost chemată în biroul Laurei Vicol: ”Au fost vreo 5 deputați”
Pericolul la care te expui dacă mănânci covrigi. Analizele de la laborator scot la suprafață detalii ...
Pericolul la care te expui dacă mănânci covrigi. Analizele de la laborator scot la suprafață detalii importante
Vasilica Mihăilă, femeia care a făcut greva foamei timp de 42 de zile pentru că nu era lăsată să-și ...
Vasilica Mihăilă, femeia care a făcut greva foamei timp de 42 de zile pentru că nu era lăsată să-și vadă copiii, face dezvăluiri uluitoare despre fostul soț
Ireal! Cât costă acum un zbor pentru ocolirea Orientului Mijlociu
Ireal! Cât costă acum un zbor pentru ocolirea Orientului Mijlociu
Demi Moore stârnește îngrijorări în rândul fanilor după ultima sa apariție. „Pare bolnavă. ...
Demi Moore stârnește îngrijorări în rândul fanilor după ultima sa apariție. „Pare bolnavă. Se înfometează?”
4 martie 1977 vs. prezent: Cât de pregătită este România pentru un nou seism major?
4 martie 1977 vs. prezent: Cât de pregătită este România pentru un nou seism major?
Vezi toate știrile
×