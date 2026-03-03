Simona Sensual, amenințată după accidentul rutier. A depus plângere: ”Trăiesc o spaimă!”

Simona Suhoi, ex Sensual, dezvăluiri tulburătoare în direct la Dan Capatos! Vedeta nu a vorbit doar despre o simplă tamponare. A vorbit despre frică, despre presiune și despre un conflict mai vechi care ar fi degenerat. Simona susține că există un alt dosar deschis, în care ea a făcut o plângere oficială. CANCAN.ro are toate detaliile.

Focoasa brunetă spune că, după acel demers, au început mesajele și avertismentele care au speriat-o serios. Din această cauză, accidentul nu i se mai pare o coincidență nefericită, ci o posibilă continuare a tensiunilor dintre ea și vecinii săi. Vezi emisiunea integrală aici!

„Eu am primit niște amenințări foarte grave înainte de incident. Există un alt dosar în care eu am făcut o plângere și am primit amenințări legate de acest lucru. Mi s-a spus că o să văd eu ce o să pățesc, de la bătaie și alte lucruri. Mie mi-a creat o stare de teamă, de frică, nu știu ce să spun, chiar mă creează tare.”

Fosta asistentă TV spune că imaginea bărbatului din momentul impactului nu îi iese din minte. Povestește că expresia feței lui și felul în care ar fi accelerat i-au amplificat spaima. Simona a spus că nu poate ignora faptul că amenințările au venit înaintea accidentului. Vedeta spune că trăiește cu gândul că incidentul putea avea urmări mult mai grave.

„Eu mă gândesc că un individ de genul ăsta, care este capabil să accelereze și să facă pur și simplu lucrul ăsta, poate să facă și mai mult. Dacă poate să accelereze în tine, poate să îți dea și una, în cap. Poate să mă pândească pe scara blocului și să pățesc ceva mai grav.”

Simona a recunoscut că, dincolo de pagubele materiale, trăiește o stare continuă de neliniște. Spune că se trezește dimineața cu frica de a nu se întâmpla ceva neașteptat. Vedeta ne-a mai spus și că nu mai este vorba despre neînțelegeri între vecini. Ea spune că situația trebuie analizată serios de către autorități. Fosta asistentă TV cere ca poliția să verifice toate detaliile și să ia măsuri clare. Simona spune că vrea doar siguranță și clarificarea adevărului, fără speculații inutile.

„Am zis: domnule, eu vreau ca poliția să ia niște măsuri. Eu sunt amenințată și trăiesc o spaimă. Mă trezesc cu frica să nu mi se întâmple ceva. Nu pare o simplă tamponare, iar în trecut am mai avut diverse situații.”

