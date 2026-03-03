Călin Donca, noi dezvăluiri despre procesul cu Dorian Popa: ”Vreau să arăt întregii țări”

Conflictul dintre Călin Donca și Dorian Popa e departe de final. Invitat la Dan Capatos Show, afaceristul a vorbit despre procesul deschis împotriva influencerului. Întebat de Dan Capatos, Donca a explicat de ce nu are de gând să lase lucrurile așa.

Donca spune că declarațiile făcute la televizor i-au afectat imaginea și i-au pus etichete grave. Mai mult, susține că a fost prezentat public drept infractor, înainte ca instanța să spună ceva oficial. Pentru el, asta a fost linia roșie care nu putea fi trecută. Vezi emisiunea integrală aici!

„Într-o emisiune, cred că la Observator sau ceva de genul, a zis haideți cu toții să ne luăm banii de la cel care ne-a furat. Păi, dar cum să spui așa ceva? Eu nu am furat pe nimeni, mai ales pe Dorian, de la care nu am avut ce să fur, pentru că nu mi-a dat nimic. A fost și judecător, și procuror, și polițist, toate la un loc.”

Inițial, Călin Donca a cerut 30.000 de euro despăgubiri, însă suma pare doar începutul. După o expertiză recentă, afaceristul spune că prejudiciul real este mult mai mare. El a spus că valoarea finală ar putea trece lejer de 100.000 de euro. Mai mult, nu exclude ca despăgubirile să ajungă chiar la ordinul milioanelor. Recunoaște că taxa de timbru este uriașă și că riscul financiar există. Totuși, spune că preferă să își asume costurile decât să accepte acuzații publice.

„La ora actuală am făcut o expertiză și suma va crește mult mai mult. Va urca mult peste 100.000 de euro și cred că va depăși și ordinul milioanelor. Problema este că la suma pe care o cerem trebuie să plătim taxă de timbru, care este în funcție de sumă. Dacă pierd, se pierde.”

Călin Donca: „Dorian Popa nu are cu ce să mă ajute”

Donca insistă că procesul nu este despre bani, ci despre un principiu personal. Spune că imaginea lui nu depinde de validarea unui influencer, oricât de popular ar fi. Afaceristul susține că și-a reconstruit singur reputația prin muncă și rezultate. Amintește că în dosarele în care este implicat nu există încă acuzații formulate oficial. Consideră că a fost pus la zid public fără ca procesul să fi început măcar.

„În primul rând, acest proces nu îl am pentru a-mi recupera imaginea. Dorian Popa nu este un element care ar putea să-mi ajute imaginea. Mi-am reparat-o prin faptul că doi ani și jumătate am revenit financiar și sunt în libertate. Dorian trebuie să plătească pentru că a distrus un proiect ca imagine.”

Afaceristul a vorbit și despre responsabilitatea celor care au milioane de urmăritori în online. Spune că atunci când promovezi oameni sau proiecte, trebuie să îți asumi și momentele dificile. Îl acuză pe Dorian Popa că s-ar fi delimitat rapid atunci când au apărut probleme. Donca a spus că el își asumă public toate deciziile și nu fuge de explicații. Consideră că influencerii nu pot cere doar partea bună a expunerii publice.

„Vreau să arăt întregii țări că dacă te apuci să fii influencer ai și anumite responsabilități. Nu te bucura doar de urmăritorii pe care îi ai și că ești placă de publicitate pentru toată lumea. Dacă tu ai promovat pe Donca, trebuie să îți asumi că ai promovat un om și să faci un research înainte. Dorian nu vrea decât partea bună.”

