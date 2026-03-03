Ireal! Cât costă acum un zbor pentru ocolirea Orientului Mijlociu

Războiul dintre Iran, Israel și Statele Unite ale Americii afectează toate planurile. Zborurile sunt cele care resimt cel mai puternic consecințele. Rutele au fost date peste cap, iar piloții sunt nevoiți să ocolească o mare parte din Orientul Mijlociu.

Din cauza faptului că spațiul aerian este puternic afectat, consecințele nu au întârziat să apară. Pe lângă faptul că zborurile durează mai mult, locurile disponibile sunt mult mai puține, iar prețurile au suferit modificări uriașe.

Luni seară, au fost disponibile câteva curse cu plecare din Abu Dhabi și Dubai spre Europa, Moscova și India. Cu toate acestea, mii de zboruri au fost afectate, iar pasagerii au fost nevoiți să rămână în aeroporturi. Câțiva români au rămas în destinații din Asia. Ei nu pot face escală în zonele de conflict, iar cele ocolitoare sunt puține.

Oamenii din Abu Dhabi s-au trezit luni noapte după ce au auzit din nou rachete, iar pe cer s-au văzut drone. Vlad Jipa, un turist care este acum în Abu Dhabi, a povestit că nu se simte deloc în siguranță.

A durat cam o oră, exploziile au fost așa puternice încât vibrau geamurile. Oricine vă spune că suntem ok, nu suntem. Suntem în pericol. Oricum ar fi definit, suntem vizați direct, indirect, ne trec rachete, drone pe deasupra capului și putem avea oricând ghinionul ca una să treacă pe lângă noi, a spus acesta

Nu doar în Capitala Emiratelor s-au auzit explozii, ci și în Dubai. Oamenii de acolo au fost avertizați de autorități să se adăpostească.

Războiul mărește prețurile la biletele de avion

Multe rute care legau Asia de Europa prin Orientul Mijlociu au fost afectate. Companiile trebuie să ocolească foarte mult pentru a putea onora zborurile. Acest lucru presupune costuri suplimentare. Pentru că sunt foarte mulți turiști care trebuie să ajungă acasă și zborurile sunt limitate, tarifele s-au triplat în această perioadă scurtă.

Găsim bilete cu 13.000 de euro pentru o singură persoană, pe rute ocolitoare, cu două-trei escale. Sunt prețuri pe care nu le-am mai văzut nici în plin sezon de vârf, spun companiile aeriene.

Autoritățile recomandă ca turiștii să evite zborurile pe cât de mult pot în următoarea perioadă și să aștepte un zbor disponibil.

