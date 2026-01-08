Il Luce și-a luat „jucărie” nouă! Mircea Lucescu își ghidează „atacanții” dintr-un foc

Sărbătorile au trecut, sarmaua s-a așezat, timpul zboară și numai mâine nu-i poimâine vine meciul capital cu Turcia. Așa că Mircea Lucescu, nu stă pe gânduri: a fost surprins de CANCAN.RO venind de la cumpărături serioase. Ca un Bașkan turc a investit în tehnologie de top. Că doar n-o să-i vadă pe turci pe diagonala mică.

Cu ochii pe calificare și cu gândul la Istanbul, selecționerul României a ieșit la cumpărături ca tot omul. De ce? Simplu. Ca să fie pregătit pentru analiza adversarului. Și cum vârsta e doar un număr, dar dioptriile sunt dioptrii, Nea Mircea a decis că e momentul pentru o plasmă mare. MARE DE TOT!

Nu de fițe, nu de instagram, ci de muncă serioasă. Să-i vadă bine pe turci. Dar și pe români, ca să știe exact pe cine convoacă și pe cine mai lasă la revăzut pe reluări. Reamintim că selecționerul, în vârstă de 80 de ani, și-a anulat deplasarea în Antalya pentru a urmări jucătorii din SuperLiga în cantonamente, din cauza unor probleme de sănătate. A spus clar că nu s-a simțit foarte bine înainte de plecare, așa că analiza se mută acasă, pe canapea, cu telecomanda în mână și cu ecran cât peretele.

Mircea Lucescu, achiziție uriașă la început de an

Pentru că la experiența lui nu dai click pe Add to cart, Mircea Lucescu s-a dus frumos într-un showroom, a ales marfa, a întrebat, a comparat și a decis. Iar scena a fost de film: exact când șoferul îi ținea politicos ușa să coboare acasă, au apărut și băieții de la curierat cu monstrul de plasmă.

Ochelari avem. Plasmă enormă avem. Acum mai rămâne tactica, primul 11 și studiul adversarului pentru războiul pe viață și pe moarte ce se va da în Turcia. Că n-am vrea să-l vedem pe Nea Mircea și naționala surghiunită pe la vreo mănăstire de taici, nu?

Meciul dintre România și Turcia, din semifinalele barajului pentru calificarea la Campionatul Mondial 2026, este programat pe 26 martie 2026, într-o singură manșă eliminatorie, pe terenul turcilor.

Dacă România trece mai departe, urmează finala barajului pe 31 martie 2026, contra câștigătoarei dintre Slovacia și Kosovo, tot în deplasare.

Turcii vin cu lot greu, de sute de milioane de euro. Printre numele de urmărit, acum văzute la rezoluție maximă pe plasma lui Nea Mircea: Kenan Yıldız, Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, Can Uzun, și nici cu restul nu ne rușinăm.

Nea Mircea este însă pe poziții. Are plasmă, are ochelari, are experiență. Acum mai trebuie doar ca România să joace fotbal. Sperăm să vedem și noi o victorie, clară, HD, din sufragerie.

CITEȘTE ȘI: Visul din ’94 bate la ușă: România ar prinde o grupă de lux la Mondiale!

Il Luce le dă clasă tinerilor! Mircea Lucescu a luat decizia

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.