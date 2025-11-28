Il Luce le dă clasă tinerilor! Mircea Lucescu a luat decizia

Mircea Lucescu, Sultanul de la cârma echipei naționale a României a fost surprins de CANCAN.RO în fața casei sale. Coborând din bolidul condus de către șofer, Il Luce este jovial nevoie mare, tot numai un zâmbet. Și-i șade tare bine. La prima vedere, privindu-i veselia am putea crede că deja suntem la Mondiale după o calificare la pas. Mai multe detalii vor curge în rândurile de mai jos.

În fața casei, „Sultanul” este așteptat de o persoană necunoscută, între cei doi părând a exista o relație de profundă amiciție dacă ne luăm după gesturile de afecțiune exprimate deschis. Un prieten din copilărie? Un consultant sportiv?

Un „spion” abia întors cu informații proaspete de la ‘Stambul? Cert este că s-au luat în brațe și părea că nu s-au mai văzut de ceva vreme. Cu siguranță aveau multe să-și povestească.

Mircea Lucescu, jovial nevoie mare

Mircea Lucescu pare sigur pe el și nu prea grăbit în a pune la punct strategia echipei naționale pentru barajul ce se va disputa în Turcia pe 26 martie anul viitor. Numai mâine nu-i poimâine, dar titratul antrenor pare a fi expresia vie a mottoului latin ”festina lente”. Turcii par mai neliniștiți și mai preocupați de baraj, deși spre deosebire de selecționata României se pot mândri cu o pleiadă de jucători activi la echipe mari din cele mai puternice campionate ale Europei. Turcii iau în calcul chiar ca meciul să nu se dispute la Istanbul ci în orașul Bursa pe faimoasa și ciudata arenă în formă de crocodil.

Despre ținuta lui Il Luce nu ar fi prea multe de spus. Sporty-casual, cât să se simtă comod. Purta o pereche de jeansi bleumarin, o jachetă în aceeași nuanță și încălțăminte sport. Iar accesoriile cele mai prețioase? Zâmbetul și buna dispoziție, evident!

