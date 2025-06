Mircea Lucescu dezvăluie secretul copilăriei din Apărătorii Patriei și ce vrea să schimbe la națională

Mircea Lucescu face lumină după ultimele rezultate ale României. ,,Il Luce” a vorbit exclusiv pentru CANCAN.RO despre ceea ce vrea să facă cu echipa națională. Lucescu senior și-a adus aminte cu plăcere de perioada copilăriei petrecute în cartierul bucureștean Apărătorii Patriei. A dezvăluit chiar și porecla de atunci și a spus de ce lumea îi spunea așa când era tânăr.

Lucescu senior a vorbit cu emoție despre perioada copilăriei petrecute în București. Și-a adus aminte cum îi spuneau apropiații: chinezul! ,,Nici nu mai contează. Aveam pesemne ochii mai oblici. Atâta tot. Dar nu peste tot…Da, da, în cartierul Apărătorii Patriei! Dar nu asta este important. Important este ce se întâmplă în fotbalul românesc”, a spus Mircea Lucescu.

”Exemplul trebuie să îl dea echipa națională”

Mircea Lucescu a vorbit despre diferența pe care crede el că o fac fanii României în fața microbiștilor din Italia, Ucraina și Turcia.

,,Suporterii români sunt cu totul altfel, pentru că sunt de migrație. Sunt oameni care vin din toată Europa, să fie împreună. E dorința lor de a se strânge. Profită de aceste evenimente pentru a se strânge. Mă refer la suporterii care sunt în afară. E un lucru extraordinar, pentru țară în primul rând și apoi pentru sport. Ceilalți sunt niște suporteri de sine stătători. Au o altă cultură. Apartenența suporterilor la un club este diferită. Nu prea avem așa ceva, sunt foarte puțini. Dinamo are un grup, Steaua are un grup de suporteri, Rapid are un grup de suporteri, suporteri care s-au format așa, de-a lungul istoriei. În rest, sunt puțini alții, pentru că la noi sunt multe echipe de mare tradiție.

Ar mai putut fi Craiova, dar s-au împărțit în două pe acolo. La Cluj-Napoca la fel. În rest, puține orașe au suporteri tradiționali care să acompanieze echipele respective și în momentele de dificultate. Multe orașe cu istorie și tradiție în fotbalul românesc nu mai există… Oradea, Timișoara, Bacău, acum văd că este și Iași. Ușor-ușor lucrurile se vor îndrepta. Cineva va da exemplu. În momentul de față, nu există echipe care să dea exemplu. Exemplul trebuie să îl dea echipa națională”, a spus Mircea Lucescu despre fanii români.

Supranumit ,,Împăratul” în Turcia și ,,Il Luce” în Italia, Lucescu senior a vorbit și despre suporterii din țările pe unde a antrenat.

,,În Turcia, nu mai vorbesc! Cei mai pasionați sunt cei din Turcia. Problemele mari care au fost în Ucraina au făcut ca și acolo să nu existe niște suporteri tradiționali. Îi aveau pe cei din zona Donbass, pe care nu au mai putut să-i urmărească. Dinamo Kiev e în situația asta dezastruoasă. Suporterii în mare parte sunt pe front sau au plecat. În Italia la fel, echipele mari au tradiție de 100 de ani. Din tată în fiu trec de la o generație la alta. În ultimul timp, posibilitățile lor financiare i-au făcut să dedice o mare parte din timp și echipei naționale. Ei sunt pasionați în toate domeniile”, a mai spus Lucescu senior.