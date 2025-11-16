Acasă » Știri » Sport » Gestul bizar al lui Mircea Lucescu, după ce a fost întrebat despre demisie. A făcut scandal monstru

Gestul bizar al lui Mircea Lucescu, după ce a fost întrebat despre demisie. A făcut scandal monstru

16/11/2025 | 09:48
Partida dintre România și Bosnia, disputată pe 15 noiembrie, s-a încheiat cu un rezultat dureros pentru tricolori, scor 1-3. Deși România a început cu intenția de a controla jocul, adversarii au profitat rapid de greșelile defensive și au preluat inițiativa. Unicul gol al naționalei nu a fost suficient pentru a redresa situația, iar atmosfera tensionată din tribune, alături de condițiile dificile de joc, au amplificat frustrarea echipei. Mircea Lucescu a fost dezamăgit de condițiile întâlnite în deplasare și la final, întrebările jurnaliștilor i-au pus capac. 

Mircea Lucescu a avut o reacție vehementă după înfrângerea suferită de naționala României în fața Bosniei, scor de1-3, în preliminariile pentru Cupa Mondială. Vizibil iritat, selecționerul a fost întrebat dacă intenționează să continue pe bancă până la baraj, moment în care a întrerupt interviul și a plecat, rugând insistent ca acest subiect să nu mai fie abordat.

„(nr. Rămâneți la baraj? Nu vă răspund nimic, nu mă întrebați!”, a spus el, refuzând ferm discuția despre o eventuală plecare.

Mircea Lucescu, scandal după meciul România – Bosnia și Herțegovina

Tehnicianul s-a arătat extrem de nemulțumit și de condițiile de joc din Zenica, descriindu-le drept „inumane” și „antisportive”. El a reclamat faptul că spațiul pentru încălzirea jucătorilor era insuficient, iar fotografii stăteau chiar pe marginea terenului, îngreunând pregătirea echipei. Totodată, Mircea Lucescu a criticat comportamentul suporterilor bosniaci, care au creat o atmosferă tensionată pe tot parcursul meciului.

Înfrângerea României a adus și mai multe tensiuni pentru echipă și calificarea la Cupa Mondială din 2026.

„O rușine. Acum vedem în ce hal de stadion jucăm. Fotografii stăteau acolo pe jos, jucătorii nu aveau loc să se încălzească. Dacă noi suntem cum au strigat ei, acum cum sunt ei? Să joci în condițiile astea… Inumane, antisportive”, a mai spus Mircea Lucescu.

