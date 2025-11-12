Acasă » Știri » Ce a putut lăsa un bucureștean la amanet. Oamenii au crezut că glumește

Ce a putut lăsa un bucureștean la amanet. Oamenii au crezut că glumește

De: Anca Chihaie 12/11/2025 | 16:07
Foto: Facebook
Amanetele din București au devenit, pe lângă locuri unde oamenii își pot rezolva rapid problemele financiare, adevărate scene ale surprizelor cotidiene. În timp ce majoritatea clienților vin cu bijuterii, ceasuri sau electronice, uneori la ghișeu ajung obiecte la care nici angajații nu se așteaptă.

Amanetele sunt locuri unde oamenii vin cu tot felul de obiecte pentru a obține un împrumut rapid sau doar pentru a le păstra în siguranță temporar. Dacă în general predomină bijuteria fină, telefoanele și laptopurile, în ultimii ani s-a observat o gamă tot mai diversă de bunuri aduse: biciclete, instrumente muzicale, obiecte de colecție, dar chiar și automobile sau motociclete mai vechi. Această diversitate reflectă nevoile financiare extrem de mari ale clienților.

Ce a putut lăsa un bucureștean la amanet

Un exemplu recent a arătat că oamenii pot aduce la amanet aproape orice, iar unele lucruri depășesc imaginația publicului. Într-un centru din apropierea pieței Obor, printre obiectele clasice, a apărut un articol neașteptat care a atras atenția trecătorilor. Ce a fost adus nu se încadra în tiparele obișnuite și tocmai acest aspect a stârnit curiozitatea și discuțiile oamenilor din zonă.

La un amanet din zona Obor a fost adus un un monster truck, care a stârnit uimirea tuturor. Vehiculul impresionant, parcat temporar în fața centrului, a ocupat două locuri de parcare și a atras privirile trecătorilor, devenind rapid subiect de discuție.

Foto: Facebook

De-a lungul timpului, amanetele din Capitală au primit tot felul de lucruri: de la antichități și tablouri vechi până la echipamente de sport sau aparate electrocasnice de lux. Oamenii apelează la aceste centre nu doar pentru a obține bani rapid, ci și pentru a proteja obiecte valoroase pe termen scurt, într-un mediu sigur, fără birocrația clasică a unui împrumut bancar.

Cazul monster truck-ului adus la amanet a stârnit rapid reacții online, mai ales pe Facebook, unde fotografiile și povestea au fost distribuite și comentate de sute de utilizatori. Mulți au exprimat uimire și amuzament, alții au glumit pe seama situației, iar postarea a generat o adevărată discuție și despre… cele două locuri de parcare pe care le ocupă!

„Te contrazic, are afiș pe toate părțile în care specifică: sunt plătite 2 locuri de parcare”, „În mod comic, pentru că am trecut pe lângă această mașină, are 2 set-uri de plăcuțe de înmatriculare, unul de SUA și unul de RO, deci teoretic poate plăti 2 locuri simultan”, „Cică doar dacă e înmatriculată în sectorul 2 poate obține loc de parcare, prin cerere, la ADP S2”, „E de ani de zile acolo 😂😂 nu de câteva luni”, „Polițiștii au dobândă preferențială când amanetează… și automat nu dau nici ei amenzi”, au fost doar câteva dintre comentariile apărute la postare. (VEZI GALERIE FOTO)

Foto: Facebook

