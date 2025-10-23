”Tăurașul Emi” din Piatra Neamț, anchetat de Poliție. Mai multe femei l-au acuzat de agresiune

„Tăurașul Emi”, un client fidel al cluburilor de lux din București, a ajuns în vizorul anchetatorilor după mai multe acuzații care i-au fost aduse. Mai multe femei s-au plâns de faptul că acesta le-a agresat. Află în articol!

„Tăurașul” este cunoscut pentru viața de noapte, fiind un personaj întâlnit frecvent prin cluburile de lux din Capitală. Potrivit Mediafax, Emil Munteanu, un bărbat în vârstă de 39 de ani, ar fi acționat pe rețelele de socializare. El și-ar fi atras victimele prin promisiuni false și după le-ar fi agresat.

Tăurașul Emi, anchetat de poliție

După acuzațiile primite, polițiștii Secției 17 din Capitală au făcut o percheziție în locuința lui, conform unor surse Mediafax. „Tăurașul” este anchetat pentru violență și agresiune asupra mai multor femei.

Ancheta a început după ce o tânără în vârstă de 26 de ani a reclamat că a fost amenințată și agresată de un bărbat. Ea s-ar fi întâlnit cu Emil Munteanu pe data de 16 octombrie și ar fi fost ținută cu forța în locuința lui.

Conform spuselor ei, bărbatul i-ar fi promis că o duce în vacanță la Poiana Brașov, la Therme și i-ar fi spus vorbe frumoase pentru a o cuceri.

Mai apoi, în aceeași zi, un incident asemănător s-ar fi produs cu o altă femeie. Se pare că „Tăurașul Emi” ar fi lovit-o, i-ar fi distrus telefonul și i-ar fi furat 200 de lei din geantă.

Când a fost căutat de oamenii legii, suspectul nu a fost găsit acasă, dar a fost localizat după scurt timp. Potrivit Poliției Capitalei, atunci când a fost imobilizat, Emil Munteanu s-ar fi opus și ar fi mușcat un polițist de picior.

Cercetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, pentru lovire sau alte violențe, amenințare, agresiune sexuală, lipsire de libertate în mod ilegal, distrugere și furt.

Mai mult, Parchetul a preluat și ancheta privind agresiunea asupra polițistului.

