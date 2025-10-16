Vedetă TV, ucisă de iubitul ei! Vecinii au fost martori la chinurile trăite de tânăra de 29 de ani. Carabinierii au intrat cu forța în casa ei

Doliu în lumea modei din Italia. Pamela Genini, un cunoscut model și vedetă de televiziune în vârstă de 29 de ani, a fost ucisă fără milă de iubitul ei în vârstă de 52 de ani. Aceștia se aflau în apartamentul său din Milano în momentul în care s-a întâmplat tragedia.

Presa italiană a relatat că tânăra a fost înjunghiată de 24 de ori, după ce s-ar fi certat cu iubitul pe balconul locuinței sale. Incidentul s-a petrecut marți seară, atunci când vecinii au alertat autoritățile, după ce au auzit scandal și strigăte disperate de ajutor, conform The New York Post.

Vedetă TV, ucisă de iubitul ei

Pamela Genini se certa cu iubitul ei, un celebru om de afaceri, când, dintr-o dată, acesta a devenit foarte violent. În momentul în care ofițerii și-au făcut apariția, au spart ușa de la intrare fix în momentul în care bărbatul o înjunghia pe tânăra de 29 de ani. Medicii nu au mai putut face nimic pentru Pamela Genini și au constatat decesul la fața locului.

Potrivit anchetatorilor, tânăra a fost înjunghiată de 24 de ori înainte ca poliția să intervină. După ce a ucis-o, bărbatul ar fi încercat să se sinucidă, provocându-și două tăieturi în zona gâtului, dar a fost transportat de urgență la spital, unde se află în stare critică. Procurorii l-au acuzat de omor calificat, cu circumstanțe agravate de stalking, premeditare și femicid.

Anchetatorii au vorbit cu mai mulți vecini care au mărturisit că l-au văzut pe agresor intrând furios în apartament, iar alții au precizat că au fost martori la întreaga scenă de la ferestrele blocului din apropiere. De asemenea, un alt vecin a povestit că a auzit-o pe tânără strigând după ajutor cu puțin timp înainte de a fi ucisă.

Pamela Genini era cunoscută în lumea modei și a televiziunii din Italia. A colaborat cu mai multe companii de lux din Milano. Tânăra devenise cunoscută și prin aparițiile sale în emisiunea “L’Isola di Adamo ed Eva” („Insula lui Adam și Eva”), unde concurenții participau dezbrăcați.

Dublă tragedie! Influencerița a fost găsită moartă, alături de fiica ei, de 15 ani. Ce s-a întâmplat cu cele două