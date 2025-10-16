Dublă tragedie! Influencerița a fost găsită moartă, alături de fiica ei, de 15 ani. Ce s-a întâmplat cu cele două

O descoperire cutremurătoare a avut loc în cartierul Barra da Tijuca din Rio de Janeiro, unde o influenceriță în vârstă de 33 de ani și fiica ei adolescentă au fost găsite fără suflare în locuința lor. Alarma a fost dată de vecini, care au anunțat poliția după ce au simțit un miros puternic venind din apartament.

Femeia, identificată ca Lidiane Aline Lorenço, era cunoscută pe rețelele sociale, unde avea peste 54.000 de urmăritori. Pe lângă activitatea online, ea era model și studentă la medicină la o universitate din Rio de Janeiro. Alături de ea locuia fiica sa, Miana, o tânără de doar 15 ani.

Trupul influenceriței a fost descoperit într-un dormitor, în timp ce fiica ei se afla în sufragerie. Autoritățile au confirmat că nu s-au găsit urme vizibile de violență pe corpurile celor două, însă cauza exactă a morții rămâne, deocamdată, un mister.

Cum au murit cele două victime

Medicul legist a efectuat deja autopsia, dar rezultatele preliminare nu au putut oferi o explicație clară. Poliția a anunțat că vor fi realizate analize suplimentare pentru a determina dacă femeile ar fi putut fi victimele unei intoxicații sau ale unei alte cauze medicale neașteptate.

Potrivit primelor informații, mama și fiica nu ar mai fi fost văzute de aproximativ cinci zile înainte ca poliția să pătrundă în apartament. Lidiane și Miana erau originare din Santa Cecilia, în statul Santa Catarina, dar locuiau de mai mult timp în Rio de Janeiro.

„O expertiză a fost efectuată la fața locului și nu a fost găsită nicio dovadă de agresiune. Cadavrele au fost supuse autopsiei, dar nu a fost încă posibil să se stabilească cauza morții. Vor fi efectuate teste suplimentare”, se arată într-un comunicat.

CITEȘTE ȘI: Sfârșit tragic pentru această tânără de 23 de ani. Paloma a murit din cauza mamei sale, care nu a lăsat-o să urmeze tratamentul pentru boala de care suferea

Cum arată locul de veci al Marinelei Chelaru. Actrița va fi înmormântată alături de părinții ei