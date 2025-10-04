Acasă » Știri » Sfârșit tragic pentru această tânără de 23 de ani. Paloma a murit din cauza mamei sale, care nu a lăsat-o să urmeze tratamentul pentru boala de care suferea

Sfârșit tragic pentru această tânără de 23 de ani. Paloma a murit din cauza mamei sale, care nu a lăsat-o să urmeze tratamentul pentru boala de care suferea

04/10/2025 | 14:10
Sfârșit tragic pentru această tânără de 23 de ani. Paloma a murit din cauza mamei sale, care nu a lăsat-o să urmeze tratamentul pentru boala de care suferea
Pamela a murit la 23 de ani/ Sursa foto: Facebook
Paloma s-a stins din viață la doar 23 de ani, în urma unei lupte aprige cu cancerul. Tânăra ar fi renunțat la tratamentul de chimioterapie, în urma recomandărilor mamei sale. Femeia este o cunoscută conspiraționistă, care și-a îndemnat fiica să urmeze un ”program de tratament alternativ”. Cadrele medicale care au consultat-o au făcut dezvăluiri tulburătoare.

După moartea Palomei, părinții au încercat să dea vina pe medici, însă situația a luat o turnură neașteptată, după ce unul dintre specialiști a făcut dezvăluiri tulburătoare. Cadrul medical care a consultat-o pe tânără chiar în dimineața în care aceasta a murit a susținut că, în cei 43 de ani de practică, nu a mai văzut niciodată o masă limfoidă ca a ei.

Paloma primise 80% șanse de vindecare

În urmă cu 14 ani, Kate Shemiran, mama Palomei, a fost diagnosticată cu cancer. La acea vreme, ea a fost și operată, însă a susținut că a regretat intervenția chirurgicală. Ulterior, femeia a urmat un tratament alternativ diferit față de cel recomandat de medici.

„După operație, mi s-a spus să urmez calea standard: chimioterapie, radioterapie, Tamoxifen, Zoladex. Am spus nu. De ce? Pentru că am citit trei studii care au arătat că, dacă aș face tot ce este în meniu, șansele mele de supraviețuire erau de doar 20% la doi ani și 0% la cinci ani.

Astăzi, sunt în viață, sănătoasă și fără cancer. Am aproape 60 de ani, nu iau medicamente eliberate pe bază de rețetă și sunt într-o stare de sănătate excelentă. Ultima parte a călătoriei mele a fost despre a-i învăța pe alții.

Mulți oameni care au venit la mine au fost blocați pe medicamente pe viață. Prin dietă, detoxifiere și colaborare cu medicii lor, acum sunt într-o stare de sănătate fantastică și nu mai iau medicamente”, spunea Kate, pe rețelele de socializare.

Paloma a murit la 23 de ani/ Sursa foto: Facebook

Kate a încercat să își salveze fata cu același tratament pe care ea îl urmase, recomandându-i să renunțe la chimioterapie. Din nefericire, programul nu a funcționat pentru Paloma. În cele din urmă, tânăra de 23 de ani s-a stins din viață, deși medicii îi dăduseră 80% șanse de a se vindeca.

Medicul legist care a analizat trupul neînsuflețit al Palomei a declarat că acțiunile lui Kate au fost de neînțeles. De asemenea, specialistul a susținut că influența femeii asupra fiicei sale a contribuit „mai mult decât minim” la deces.

×