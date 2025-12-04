Acasă » Știri » Vlad Obu, „băiatul rău” fără priză la femei! Încercare de agățat eșuată la masa de la Akos. Mai greu fără Lamborghini!

De: Paul Hangerli 04/12/2025 | 23:40
Un nou eșec pentru Obu: „badboy-ul” care încerca să impresioneze la Akos a fost refuzat elegant de o tânără șatenă pe care a încercat să o sărute. Celebrul Lamborghini se află sub sechestru.

Să tot fie un an greu pentru Vlad Obu — cel prezentat în presă ca „discipolul fraților Tate” și acuzat de procurori de tot felul de grozăvii în dosarul de trafic de persoane. După ce DIICOT i-a confiscat bolizii, banii, ceasurile cu diamante și faimosul Lamborghini Huracan, lumea mondenă credea că măcar la capitolul „agățat”, băiatul ar mai avea o brumă de noroc.

Nu mai ține vrăjeala!

CANCAN.RO l-a surprins pe Obu în restaurantul Akos, în timp ce încerca să agațe o tânără șatenă aflată la o masă din apropiere. Obu și-a etalat farmecul de băiat rău, dar a eșuat complet, tânăra plecând fără să-i răspundă avansurilor. Intrat în scenă cu atitudinea care, i-a definit aparițiile, privire intensă, un zâmbet sigur de sine și un aer de parcă toată lumea din restaurant ar fi trebuit să știe cine este, a încercat să atragă atenția fetei cu glume, priviri insistente și o apropiere „calculată”, dar nimic din arsenal nu a funcționat. Șatena, elegantă și evident neimpresionată, a zâmbit scurt, politicos, după care și-a luat geanta și a plecat discret, lăsând în urmă o tăcere jenantă la masa lui Obu.

În disperare de cauză, Obu a urmat-o afară unde a prins-o pe șatenă de mînă și a încercat să o sărute. Nici urmă de interes, doar un refuz calm și ferm. Greu la București! Pentru un băiat dur obișnuit să fie în centrul atenției și înconjurat de admiratoare, momentul a fost zdrobitor.

Vlad Obu încearcă să își impresioneze noua cucerire

Cine este Vlad Obu ? A urcat rapid în lumea mondenă, a căzut și mai repede!

Vlad Obu a devenit cunoscut publicului după perchezițiile DIICOT din 2023, când anchetatorii au descins la vila sa de lux din Cluj și au confiscat laptopuri, telefoane, mii de euro cash și trei mașini de sute de mii de euro: un Lamborghini Huracan, un Audi A7 și un Ford Mustang. Presa l-a prezentat drept „discipolul fraților Tate”, iar dosarul în care este cercetat — trafic de persoane și constituirea unui grup infracțional — a atras atenția națională.

La doi ani după descinderi, Obu susține că a rămas sărac, fără venituri, dependent de familia lui pentru cheltuielile zilnice. Ba chiar a cerut instanței să îi fie ridicat sechestrul de pe mașini, argumentând că „își pierd valoarea”, adică ruginesc, dacă stau nefolosite — o cerere care a fost respinsă.

Imaginea lui publică, cândva clădită pe lux, opulență și aroganță afișată, pare acum tot mai fragilă. Eșecul de la Akos nu este decât un nou episod într-o perioadă în care nici justiția, nici carisma, nici „brandul personal” nu par să mai funcționeze ca odinioară. Poate îi dau frații Tate un sfat bun!

Blondina nu pare încântată de companie și preferă să stea pe telefon

Misogin? Infatuat? Femeile nu mai cumpără povestea

Imaginea construită ani la rând — cea a „bărbatului alfa”, a durului care domină încăperea —  nu mai prinde deloc în 2025. Femeile par să reacționeze fix invers acum. Nu se simt impresionate, nu se lasă intimidate, nu acceptă aroganța drept personalitate.
Mai ales după ce numele lui apare constant în dosare grele, iar procurorii îl descriu cu termeni care îți taie instant cheful de flirt. Realitatea crudă pentru el: În timp ce încearcă să-și recapete Lamborghini-ul pe motiv că ruginește. Îi scade vizibil și carisma. Așa arată, uneori, karma.

Când construiești totul pe bani, lux, aroganță și imagine, iar apoi rămâi fără ele, rămâi, de fapt, doar cine ești tu cu adevărat. Iar se pare că femeile au început să vadă fix asta.

CITEȘTE ȘI: Vlad Obu vrea înapoi bolizii și banii confiscați, pe motiv că îl întreţin mami şi tati. Din „rege al videochatului”, s-a transformat în „asistat social”!

NU RATA: Vlad Obu, dezvăluiri fabuloase! Cum l-au ”divorțat” frații Tate. Petreceri la mare cu soția și amantele la un loc și …

