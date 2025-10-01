Acasă » Exclusiv » Vlad Obu vrea înapoi bolizii și banii confiscați, pe motiv că îl întreţin mami şi tati. Din „rege al videochatului”, s-a transformat în „asistat social”!

De: Keva Iosif 01/10/2025 | 23:40
După ce procurorii i-au confiscat averea strânsă din imperiul videochatului – de la mașini de lux la sume impresionante de bani –, Vlad Obu, ”aghiotantul” fraților Tate, se plânge că a ajuns sărac lipit pământului. Omul care trăia într-un lux de nedescris, pretinde chiar că trăiește la mila altora. A încercat să-și recupereze în instanță banii și bolizii confiscați, dar a stârnit hohote de râs. Chipurile, își vrea măcar mașinile înapoi și motivează că, oricum, acestea își pierd din valoare dacă stau sub sechestru. Mai multe despre argumentele sale hilare, în rândurile de mai jos!

Clujul a fost scena unui adevărat raid de film de acțiune, în 2023, atunci când procurorii DIICOT și polițiștii de la Crimă Organizată au descins la vila luxoasă a patronului de videochat Vlad Obu, „discipolul” fraților Tate. În urma percheziției, anchetatorii au pus mâna pe zeci de telefoane mobile, laptopuri, mii de euro în numerar, trei bolizi de lux și un ceas cu diamante.

Printre mașinile confiscate se numărau un Lamborghini Huracan, evaluat la aproape 450.000 de euro, un Audi A7, ce poate ajunge la 100.000 de euro, și un Ford Mustang de lux, cu prețuri începând de la 30.000 de euro.

La doi ani distanță, Vlad Obu spune că viața lui s-a schimbat radical și că a rămas sărac lipit pământului! ”Mă întreține familia”, spune el. Motiv pentru care a depus o cerere în instanță, de ridicare a sechestrului, pe motiv că nu mai are bani nici măcar pentru traiul zilnic și este nevoit să depindă de familia sa pentru orice cheltuială, de la hrană până la întreținere.

S-a susţinut că prin blocarea tuturor conturilor bancare, inculpatul contestator este privat de orice sursă de venit, ceea ce îi afectează grav dreptul la viață și la supraviețuire, iar în prezent, acesta depinde de ajutorul familiei”, se arată în cererea sa.

Își vrea bolizii înapoi pentru că ”ruginesc” sub sechestru

Și nu doar atât! El a cerut să i se dea mașinile înapoi, pentru că, atenție la argument: fiind sub sechestru, mașinilor oricum le scade valoarea, pentru că nimeni nu le folosește! Probabil că instanța s-a amuzat teribil la acest argument.

Totodată, s-a invocat netemeinicia măsurilor asiguratorii, având în vedere lipsa de proporționalitate și necesitate prin limitarea drepturilor inculpatului de a folosi bunurile sechestrate, iar în final s-a solicitat ca, cel puțin, să se dispună darea în custodie a autoturismului pentru ca persoana interesată să o poată folosi, având în vedere că valoarea ei scade în timp”.

În cazul Mustang-ului, el susține că mașina a fost cumpărată înainte de perioada infracțională reținută în dosar, deci nu poate fi considerată produs al unor activități ilegale.

Pentru Lamborghini, Obu arată că la momentul instituirii sechestrului, bolidul aparținea unei firme și nu lui personal. Prin urmare, a fost creată o confuzie între patrimoniile firmei și ale lui, iar măsura devine nelegală, pentru că firma nu este inculpată în dosar și nu a săvârșit nicio infracțiune.

În ceea ce privește laptopul și telefonul, el arată că ”bunuri similare au fost deja restituite altor inculpați, iar diferența de tratament în cazul său este nejustificată și disproporționată”.

Procurorii au motivat că bunurile aflate sub sechestru i-au fost luate pentru că există suspiciuni că provin din infracțiuni, nu pentru a recupera bani, iar legea permite astfel de măsuri chiar și asupra bunurilor cumpărate înainte de presupusele fapte.

Vlad Obu este acuzat de trafic de persoane și de constituirea unui grup infracțional organizat. Mai exact, ar fi creat și condus un grup care exploata femei pentru materiale de videochat, profitând de ele și încercând să ascundă proveniența banilor obținuți.

Cu toate explicațiile aferente, în cele din urmă cererea privind ridicarea sechestrului i-a fost respinsă de către magistrați!

