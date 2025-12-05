Florin Dumitrescu a luat măsuri și în aproximativ 2 luni a topit 7 kilograme. Celebrul jurat de la Masterchef a dezvăluit, pentru CANCAN.RO, trucurile care sunt la îndemâna tuturor: antrenamente la sală și porții mai mici. Dar, ca să nu își piardă motivația pentru sport sau să amâne porția zilnică de exerciții fizice a intrat în ecuație… Cristina, soția sa. Uneori sincronizarea este perfectă și cu Gina Pistol, preocupată și ea să fie în cea mai bună formă fizică.

Gina Pistol se înțelege bine cu toți cei trei chefi de la MasterChef (Pro TV) – Sorin Bontea, Cătălin Scărlătescu și Florin Dumitrescu. Ultimul îi este însă mai apropiat, prin prisma prieteniei pe care prezentatoarea TV o are cu Cristina, partenera acestuia de viață.

Florin Dumitrescu: “Ele sunt prietene și cumva se știu și de înainte să mă știu eu cu Cristina”

Și dacă mulți ar putea crede că Gina și Cristina s-au împrietenit datorită lui Florin, ei bine fetele se știau de ceva timp înainte. Drept dovadă, recent, la Gala TV Mania, Gina și Cristina au venit împreună, cu aceeași mașină. Iar câțiva pași în urma lor și-a făcut apariția Florin Dumitrescu, care probabil își asumase rolul de șofer.

“Ele sunt prietene și cumva se știu și de dinainte să mă știu eu cu Cristina. Prietenia s-a legat organic. Au foarte multe lucruri în comun. E normal să se împrietenească”, ne-a spus Florin Dumitrescu.

Așa că pe lângă filmările la show-ul culinar de la Pro TV, Gina Pistol și Florin Dumitrescu petrec și timp de calitate alături de partenerii lor în afara jobului. Fie își fac vizite, fie se văd în afara casei. “Da, ne mai vedem și pe acasă, ne mai vedem și pe la sală aproape zilnic. Adică, da, ne vedem. Avem o relație frumoasă, de prietenie reală”, a spus, pentru CANCAN.RO, Florin Dumitrescu. În plus, fetele chef-ului – Mia și Ava – o adoră pe Josephine, copila lui Smiley și a Ginei, iar micuța caută compania lor.

Florin Dumitrescu: “Am slăbit 7 kilograme în 2 luni”

Și da, mersul la sală îi permite chef-ului să poată să se delecteze cu preparatele preferate, fără să aibă efecte nedorite asupra greutății. Juratul de la Pro TV a slăbit și se bucură de rezultatele obținute, care sunt vizibile. De aceleași privilegii se bucură și soția, pentru că și-au făcut obiceiul de a merge împreună la sală.

“3 zile pe săptămână la sală facem un antrenament de cuplu, recomand. Și 2 zile pe săptămână merg singur”, ne-a spus Dumitrescu. “Întotdeauna eu sunt adeptul sportului pentru a mânca. Am slăbit 7 kilograme în 2 luni. Mănânc mult mai puțin”, a precizat el.

Foto: Instagram

