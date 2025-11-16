Acasă » Video Exclusiv » Chef Florin Dumitrescu și-a lăsat nevasta fără cuvinte! Ce a găsit Cristina când s-a întors acasă de la petrecere: “Mi-am făcut de cap”

Chef Florin Dumitrescu și-a lăsat nevasta fără cuvinte! Ce a găsit Cristina când s-a întors acasă de la petrecere: “Mi-am făcut de cap”

De: Andreea Archip 16/11/2025 | 15:45
Florin Dumitrescu este căsătorit de 12 ani cu Cristina, mama fiicelor sale, și se declarată la fel de îndrăgostit de ea. Drept dovadă, juratul de la MasterChef s-a preocupat din timp de ziua de naștere a partenerei sale de viață, orchestrând o surpriză de proporții. Nu s-a limitat doar la o petrecere de care soția a aflat la momentul potrivit, ci “a programat” și acasă, în lipsa lor, o acțiune secretă. Chef-ul a povestit, pentru CANCAN.RO, cum și-a lăsat nevasta fără cuvinte, dar și ce a constatat după ce s-a uitat la televizor la MasterChef.

Florin Dumitrescu și o parte dintre colegii săi de la Pro TV au plecat acasă cu 2 trofee de la cea de-a 24-a ediție a Premiilor TVMania. MasterChef a fost votat “Cel mai bun show culinar”, iar “Pe Drumul Gustului” (Voyo) a câștigat la secțiunea lansarea românească a anului pe platformele de streaming.

Chef Florin Dumitrescu: “Noi avem deja bradul de Crăciun, l-am făcut deja de ziua Cristinei, pe 1 Noiembrie”

CANCAN.RO: Să vorbim despre bilanțul acestui an. Din punct de vedere profesional și personal cum a fost?

Chef Florin Dumitrescu: Sunt două premii pentru cele două proiecte pe care le-am avut anul ăsta și pe plan profesional e de bine. Masterchef și Pe drumul gustului au fost pe gustul oamenilor. Și pe plan personal foarte bine. N-am avut atâta timp acasă cu familia de nu mai știu când. A fost senzațional.

CANCAN.RO: Îți fac fetele program?

Chef Florin Dumitrescu: Îmi fac playlist-ul mai mult și program ce-i drept, că avem tot felul de activități împreună, dar pe playlist avem un scandal uriaș în casă. Avem acolo cu K-pop, cu muzică japoneză, rock. Suntem în mai multe faze.

Motivul pentru care Florin Dumitrescu are bradul împodobit de la începutul lunii noiembrie

CANCAN.RO: Ce planuri aveți pentru finalul acestui an?  Unde vă prind sărbătorile?

Chef Florin Dumitrescu: Suntem pe liniște, în familie, cu cei dragi la noi închiși în casă ca în fiecare an. Noi avem deja bradul de Crăciun, l-am făcut deja de ziua Cristinei, pe 1 Noiembrie deja era gata.

Chef Florin Dumitrescu: “Anul ăsta mi-am făcut de cap”

CANCAN.RO: E un ritual, așa faceți în fiecare an sau e o excepție?

Chef Florin Dumitrescu: Nu, anul ăsta mi-am făcut de cap. Anul ăsta chiar mi-am întrecut orice limită. I-am făcut o petrecere surpriză de ziua ei și în timp ce noi eram la petrecere aveam o echipă de oameni care îmi făceau bradul în casă. Și în felul ăsta, când am ajuns acasă, după o petrecere surpriză, a mai avut o surpriză: uite bradul și acum noi avem deja Crăciunul în casă.

CANCAN.RO: Și cred că ai lăsat-o fără cuvinte.

Chef Florin Dumitrescu: Da, chiar am lăsat-o fără cuvinte. Și săptămâna trecută am sărbătorit și Revelionul în stil italian, am mâncat preparate de revelion italienesc. La noi întotdeauna e o petrecere.

CANCAN.RO: Legat de Masterchef, ce te-a scos din sărite sezonul ăsta?

Chef Florin Dumitrescu: Sezonul ăsta, eu. Am fost prea critic. Mă uit la mine și nu-mi place de mine. Doar că mi-am dat seama, uitându-mă la mine, că spiritul Masterchef te împinge cumva să ceri mai mult de la concurenți. Și nu simt neapărat că am sărit calul, deloc. Simt că am fost mult prea strict când puteam să fiu un pic mai drăguț, mai pedagog.

CANCAN.RO: Vei pune în aplicare în sezonul următor.

Chef Florin Dumitrescu: Da. Bine, eu sper să mai facem „Pe drumul gustului” cât de curând. E foarte drăguț.

Foto: Pro TV/Instagram

NU RATA: Cum a fost abordat Florin Dumitrescu de o fană. Femeia l-a scos din sărite: „Își ridicase mult fusta”

CITEȘTE ȘI: Totul despre colecția secretă a lui Florin Dumitrescu: “Nu am dat bani. Poate nu ați observat, dar se pare că eu sunt ăla zgârcit”

×