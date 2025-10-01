Cum a fost abordat Florin Dumitrescu de o fană. Femeia l-a scos din sărite: „Își ridicase mult fusta”

Florin Dumitrescu, juratul de la MasterChef, a avut parte de experiențe ieșite din comun cu fanele lui. Recent, el a povestit ce propunere i-a făcut o femeie, asistentă medicală, chiar în spitalul unde soția lui era internată. Iată ce a spus!

Florin Dumitrescu se află de mulți ani pe micile ecrane, iar acest lucru i-a adus multă simpatie din partea fanilor. Juratul de la MasterChef formează un trio de senzație alături de colegii lui, Sorin Bontea și Cătălin Scărlătescu.

Cum a fost abordat Florin Dumitrescu de o fană

Recent, faimosul bucătar a povestit două dintre experiențele puțin mai ciudate cu fanii săi. Prima întâmplare s-a petrecut chiar într-un cimitir, acolo unde o persoană l-a oprit pentru a face o poză. Deși i s-a părut un moment total nepotrivit, Florin Dumitrescu a acceptat.

Mai apoi, el a povestit o întâmplare care l-a scos din sărite. Cu toate că juratul era într-un moment dificil în care soția lui se afla internată în spital, acest lucru nu a oprit-o pe asistenta medicală să îi facă avansuri. Foarte deranjat de acest lucru, Florin Dumitrescu a mărturisit că i-a oferit o replică pe măsură femeii.

„În cimitir m-a rugat cineva să facem o poză la un moment dat. Și ce era să fac? Mergeam la mormânt, dar m-am oprit să facem poza. Dar cel mai mult m-a șocat ce mi s-a întâmplat într-un spital, când Cristina, soția mea, era internată cu febră 41 de grade, ceva îngrozitor, avea o nefrită nasoală… Și a venit o asistentă, își ridicase mult fusta, și m-a întrebat așa, direct: Păi și mie când ai de gând să-mi gătești? Și pe un ton aparte, de flirt… Mi-a căzut fața, m-am abținut să nu o jignesc, dar am înnebunit… Nu mai știu ce i-am zis până la urmă, dar i-am spus ceva usturător și i-am aruncat și o privire pe măsură. Cristina e foarte mândră de mine pentru modul în care am reacționat atunci”, a declarat Florin Dumitrescu pentru viva.ro.

