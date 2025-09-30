Preparatul simplu pe care Florin Dumitrescu l-ar mânca toată viața! Ce preferințe are îndrăgitul chef

Îndrăgitul chef Florin Dumitrescu a vorbit recent despre preferințele sale alimentare și, deși a avut ocazia să deguste de-a lungul anilor preparate sofisticate și extrem de variate, alegerea sa rămâne una cât se poate de simplă și rapidă.

Florin Dumitrescu este un cunoscător al bucătăriei naționale și internaționale, având un talent deosebit în bucătărie. Deși a gustat nuemroase preparate, el nu ascunde faptul că are o slăbiciune culinară aparte pentru o combinație extrem de simplă, dar plină de gust: pâinea cu unt. Întrebat ce ar alege dacă ar trebui să mănânce un singur aliment toată viața, chef-ul a mărturisit fără ezitare.

„Aș putea supraviețui și trăi toata viața cu asta”,a spus Florin Dumitrescu pentru unica.ro.

Preferința sa nu este una întâmplătoare, întrucât vedeta de la TV obișnuiește să consume frecvent pâine cu unt, fie dimineața, fie ca mic răsfăț în timpul zilei. De altfel, în primăvara acestui an, el scria pe rețelele de socializare că o simplă felie cu unt sărat i-a schimbat dispoziția:

„Presimt că azi o să fie o zi bună. Mai ales că am mâncat o felie de pâine cu unt sărat, deci claaaaar o să fie o zi bună”, a scris pe contul său de Facebook.

Cum să prepari piure savuros după rețeta lui Florin Dumitrescu

Pentru un piure catifelat și plin de savoare, Florin Dumitrescu consideră că untul nu poate lipsi. Rețeta sa include: 1 kg de cartofi, 300 g unt, 150 ml lapte și sare, după preferință.

Mod de preparare: Cartofii se curăță, se taie și se fierb în apă cu sare până devin foarte moi. După fierbere, se pasează și se trec prin sită de două ori – prima dată imediat după ce au fost scoși din apă, apoi din nou după ce se adaugă untul și laptele cald. Se amestecă energic până rezultă o compoziție fină și cremoasă, iar la final se potrivește gustul cu sare.

