Florin Dumitrescu, la un pas de moarte în Spania! A fost băgat sub apă de valuri: „Mi-am spart timpanul”

Vacanțele aduc momente de relaxare și distracție, dar uneori și situații neașteptate care pot fi periculoase. Florin Dumitrescu a trăit recent o experiență de-a dreptul înfricoșătoare pe litoralul din Spania, când a fost la un pas de înec, chiar dacă este un înotător experimentat.

Florin Dumitrescu a trecut printr-o experiență terifiantă în timpul unei vacanțe cu familia în Spania, când a fost la un pas de înec, deși este un înotător experimentat. Într-o apă aparent inofensivă, care abia îi ajungea până sub genunchi, un val puternic l-a doborât la pământ. Sperând să revină la suprafață după următorul val, s-a trezit copleșit de mai multe valuri consecutive, care i-au provocat intrarea apei în nas și chiar spargerea timpanului.

Juratul de la Masterchef a povestit că soția sa nu a văzut incidentul, căci s-ar fi speriat. Cristina Dumitrescu vorbea la telefon în acest timp și a aflat la distanță de câteva minute, când soțul ei nu mai era în pericol.

„Era să mă înec în Spania, eu care sunt superînotător. Apa era puțin sub genunchi, dar m-a lovit tare un val, m-a dărâmat și am zis «hai că ies la suprafață după ce trece următorul val». Doar că au venit atât de multe și puternice, mi-a intrat apă în nas și mi-am spart timpanul. Era să mă înec, am dat ochii peste cap puțin, a fost ceva superdubios. Noroc că soția mea nu a văzut scena, că s-ar fi speriat groaznic. Ea vorbea la telefon și i-am povestit eu după aceea toată pățania”, a declarat Florin Dumitrescu pentru Viva.

Cea mai ciudată mâncare gustată de Florin Dumitrescu

De-a lungul anilor, Florin Dumitresu a gătit, dar și gustat numeroase mâncăruri care puteau fi considerate inedite. Se pare că un preparat nu a fost deloc pe gustul său și anume mațele fripte găsite la un restaurant din România.

„Mațe fripte “Pe drumul gustului”, în Reșița. Aia a fost cea mai dubioasă mâncare pe care am mâncat-o. Mațele care au fost gătite de Bontea, că alea gătite de mine au fost foarte bune”, a povestit juratul de la MasterChef.

