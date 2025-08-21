Totul despre colecția secretă a lui Florin Dumitrescu: “Nu am dat bani. Poate nu ați observat, dar se pare că eu sunt ăla zgârcit”

Până să devină celebru în calitate de jurat la MasterChef și să stăpânească cele mai fine secrete în arta culinară, Florin Dumitrescu s-a remarcat ca sportiv, făcând polo de performanță, activitate pe care o mai practică și astăzi, în măsura timpului liber. Chef-ul are și veleități muzicale, demonstrându-și abilitățile când ajunge la microfon, fie că e vorba de vreun moment artistic alături de colegi sau de vreo dedicație adhoc făcută soției sale, Cristina. Se declară un melolan și recunoaște că muzica îi schimbă instant starea, în funcție de situație. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, Florin Dumitrescu ne-a povestit cum a ajuns să dețină acasă o adevărată colecție de instrumente muzicale. Susține că nu este o pasiune costisitoare și se declară…zgârcit.

Sezonul 10 MasterChef este filmat și va avea premiera pe 8 septembrie la Pro TV, când cei mai iubiți chefi revin pe sticlă. Se anunță un sezon cu dueluri surpriză, tensiune și reguli noi, dar și un personaj misterios cu care vor interacționa concurenții în “camera încinsă”. Florin Dumitrescu a avut parte și de vizite surpriză pe platourile de filmare din partea soției și a celor două fiice.

Florin Dumitrescu: “Se întâmplă să mai facă surprize”

CANCAN.RO: Soția ta, Cristina, obișnuiește să-ți facă vizite surpriză la locul de muncă, la filmări și să plecați împreună acasă?

Chef Florin Dumitrescu: Da, plecăm și cu mașini separate, filmând în Șefănești cam greu, nu prea ai transport în comun. Da, se întâmplă. Se întâmplă să mai vină pe platou. Se întâmplă să vină și cu fetele pe platou. Se întâmplă să mai facă surprize și cu fetele sau să vorbim: uite, e ok, avem timp să putem să stăm împreună. Fetelor le-a plăcut foarte mult acum pe set.

CANCAN.RO: Simți că sunt atrase de zona asta, de televiziune? Le place ce faci tu?

Chef Florin Dumitrescu: În fața camerei nu cred. În spatele camerei, da. Li se pare interesant ce se întâmplă în spatele camerei. Dar în fața camerei nu prea… Dacă ele și-ar dori treaba asta, ar trebui să aibă ceva cu care să poată să iasă în evidență. Pentru că pur și simplu, așa, fără nicio recomandare, să zicem, nu cred că e cazul. Dar am văzut că sunt interesate și de ce e în spatele camerei, ceea ce e mișto.

Florin Dumitrescu: “Folosesc treaba asta cu muzica, mai mult să-mi schimb starea”

CANCAN.RO: Dincolo de pasiunea ta pentru arta culinară, te pricepi și la cântat. Talentul e din copilărie sau ți l-ai descoperit ulterior?

Chef Florin Dumitrescu: Asta cu cântatul nu știu dacă e neapărat un talent, că nu o fac atât de bine. Îmi place muzica, da, sunt meloman. Și atunci, de fiecare dată când apuc, mă ajută foarte mult să-mi modifice starea. De la rău la bine, de la bine la mai bine. Și atunci folosesc treaba asta cu muzica, mai mult să-mi schimb starea într-o stare de bine. Că mai fredonez și eu, e bonus. Dar nu, încerc, tot încerc. Nu se lipește niciun instrument de mine. Nu am timp de studiu. Nu-mi stă capul atât de mult timp la studiu.

Florin Dumitrescu: “Tobele le-am primit cadou. Chitara am împrumutat-o”

CANCAN.RO: Ce ți-ar fi plăcut să studiezi?

Chef Florin Dumitrescu: Păi studiez baterie, chitară și pian. Și am și un saxofon. Deci aș putea să mă duc în patru căi diferite. Dar nu se leagă că nu am timp. Mi-ar trebui o jumătate de oră liberă, efectiv, cu creierul doar acolo și nu am asta. Și atunci rămân cu ele prin casă.

CANCAN.RO: Dar când ai început să investești pentru tine, pentru pasiunea ta până la urmă?

Chef Florin Dumitrescu: Pentru mine n-am investit. Pianul electric l-am cumpărat pentru copii, pentru că aveau nevoie să studieze pentru școală. Și automat m-am jucat și eu un pic pe el. Saxofonul l-am luat de la taică-miu, că taică-miu îl cumpărase la un moment dat. Tobele le-am primit cadou. Chitara am împrumutat-o de la cineva. Adică nu am dat bani pentru mine pe astea. Deloc. Poate nu ați observat, dar se pare că eu sunt ăla zgârcit din toată echipa noastră. Eu sunt ăla zgârcit. Dar e ok.

