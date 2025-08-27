Patrizia Paglieri, schimbare radicală de când nu mai apare la TV! Cum face bani acum: „Nu te doare capul”

Patrizia Paglieri a devenit cunoscută publicului odată cu apariția sa în juriul de la MasterChef România. A participat la numeroase showuri culinare, însă în ultimii ani, italianca s-a retras din lumina reflectoarelor, dar pasiunea sa pentru gastronomie este mai vie ca niciodată. Ce face și cu ce se ocupă acum chef Patrizia?

Pasiunea Patriziei Paglieri pentru gastronomie s-a născut de pe vremea când era copil, atunci când mișuna prin bucătăria bunicii sale din Italia. În adolescență, aceasta ajunge să lucreze la restaurantul mamei sale, până la vârsta de 25 de ani. În anul 1999, împreună cu părinții, se mută în România. Acela a fost momentul în care a simțit că ”acasă” a devenit țara sa adoptivă, iar Italia o simplă destinație turistică.

Din ce face acum bani Patrizia Paglieri, fosta jurată de la MasterChef România

Odată cu trecea anilor, italianca și-a clădit o carieră solidă și o viață personală stabilă. În anul 2014, Patrizia Paglieri devine prima femeie jurat de la MasterChef România. Alături de Adrian Hădean și Florin Scripcă (chef Foa). Se poate spune că atunci a fost punctul de ascensiune al carierei sale. Fiind o persoană carismatică, plină de viață și extrem de dură când vine vorba de gastronomie, italianca a cucerit rapid publicul din fața micilor ecrane.

La mai bine de 10 ani de la apariția sa la MasterChef, Patrizia Paglieri nu a renunțat la marea ei pasiune. În prezent își împarte timpul între carieră, cafeneaua fiului ei și viața personală. După ce se mai liniștesc apele, italianca are de gând să își deschidă o un restaurant.

„Mă ocup cu consultanța, campanii, mai fac alte chestii, mai merg la cooking. Iar din toamnă vreau, ți-am zis, să deschid ceva, să caut o locație. Momentan, consultanța este cea care îmi ocupă mai mult timp. Ai un contract, faci meniul, înveți bucătarii și e mult mai bine decât cu restaurant. Dar asta este mai mult satisfacție… la restaurant poți să creezi un contact cu clienții. E frumos, devine ca o familie. La consultanță, financiar e mai bine, pentru că nu te doare capul cu bucătari, cu clienți”, a spus Patrizia Paglieri.

În ceea ce privește viața personală, Patrizia Paglieri se consideră împlinită și fericită. Nu există niciun bărbat în viața sa, însă asta nu o neliniștește deloc. Ba din contră. Chef-ul are încredere în faptul că ce este al ei, este pus deoparte. Indiferent de statutul ei sentimental, italianca este recunoscătoare pentru oamenii și prietenii pe care îi are alături.

„Da, eu toată viața am fost singură. Adică am trăit cu un bărbat în casă de la 23 până la 27 de ani. Sunt singură de mult, am avut un prieten, dar… Nu știu. Ideal e să ai un partener cu care să te înțelegi. Dar, ideal, în general, e la telenovele, la televizor. Acum nici eu nu mai am vârsta. Francesco a locuit întotdeauna cu mine, așa că nu m-am simțit singură. Am locuit până acum cinci ani cu mama și tata și a fost mereu și Francesco, așa că singură nu m-am simțit. Și acum, dacă mă mut în Domnești, am o grămadă de prieteni acolo, nu mă simt singură”, a mai declarat vedeta pentru wowbiz.

