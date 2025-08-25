Acasă » Exclusiv » După un an de pauza revine în platoul MasterChef: cum a primit propunerea şi rolul pe care îl va avea: “Este ceva nou. Eu sunt un fel de „drăcușor”

După un an de pauza revine în platoul MasterChef: cum a primit propunerea şi rolul pe care îl va avea: "Este ceva nou. Eu sunt un fel de „drăcușor"

25/08/2025
Petre Catană, concurentul care s-a făcut remarcat în sezonul trecut, cu rețeta cu pietre de râu cu sos, revine în noul sezonul MasterChef. Tânărul care a aspirat la trofeu și la premiul de 75.000 de euro face parte din noua formula a show-ului culinar, care va reveni, în toamnă la Pro TV. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, Petre Catană ne-a povestit cum a primit propunerea de a se alătura emisiunii, dar și despre rolul pe care îl va avea. De asemenea, le-a dat și câteva sfaturi concurenților, având în vedere că a trecut prin experiența probelor sub presiune.

Petre Catană a sperat, în sezonul trecut, că preparatul lui, cel cu pietre cu sos, inspirat din bucătăria asiatică, îi va netezi drumul spre trofeul MasterChef. Nu a fost așa, însă a avut parte de o surpriză de proporții în momentul în care a primit propunerea de a se alătura echipei MasterChef pentru noul sezon. Pentru prima dată la MasterChef, audițiile aduc o nouă provocare: duelul pentru ultimul șorț al fiecărei ediții. Concurenții care nu primesc un „DA” direct, dar nici un „NU” hotărât, ci un „POATE”, ajung în Camera Încinsă – locul unde emoțiile ating cote maxime și unde un personaj-cheie îi va pregăti pentru confruntarea decisivă. Ajunși la duel, cei care nu i-au convins pe chefi vor găti același preparat – ales fie de ei, fie de cel care îi aștepta în Camera Încinsă – fără să știe dacă acesta îi va ajuta sau îi va încurca.

Petre Catană: „Nu credeam neapărat că eu o să fiu Petre acela care o să primească rolul ăsta în noul sezon”

CANCAN.RO: În noul sezon Masterchef, te vom vedea, dar nu în calitate de concurent. Vreau să-mi povestești despre rolul tău din emisiune.

Petre Catană: Am fost concurent în sezonul trecut și în sezonul ăsta o să fiu parte din echipă.

CANCAN.RO: Cum ai primit propunerea?  De ce crezi că ai fost ales tu și nu un alt concurent?

Petre Catană: Nu sunt prea încrezător în mine și nu credeam neapărat că eu o să fiu Petre acela care o să primească rolul ăsta în noul sezon. Chiar dacă n-am reușit să câștig, chiar dacă nu am pus mâna pe trofeu acela, pe care mi l-am dorit foarte, foarte mult, pe de alta parte am câștigat mai mult, zic eu. Am câștigat un trofeu mai mare și mai important. Am primit rolul meu aici, care, cred și sper să mă ajute să demonstrez că nu era neapărat să câștig în competiție, ci să fac parte din competiție cât mai mult timp.

Petre Catana s-a alăturat noului sezon MasterChef

Petre Catană: „Acum avem o cameră încinsă, este ceva nou sezonul acesta și eu sunt un fel de Petre drăcușorul”

CANCAN.RO: Concret, în emisiune interacționezi cu concurenții?

Petre Catană: Acum avem o cameră încinsă, este ceva nou sezonul acesta. Și în camera încinsă eu sunt un fel de Petre drăcușorul. Mă joc cu concurenții, îi ajut, îi încurc, asta depinde.

CANCAN.RO: Se enervează pe tine? Care a fost cea mai ciudată reacție?

Petre Catană: Bine, eu încerc să fiu mai drăguț acum la început, dar le-am zis că pe parcurs o să fiu Petre drăcușorul. O să încerc să bag bățul sub gard. Drăguț dar până la un punct.

CANCAN.RO: Ce sfaturi le dai concurenților ca să își tempereze emoțiile, de exemplu? Tu ai trecut prin probele astea.

Petre Catană: Cred că dacă se uită la emisiune și îl văd pe Petre de atunci, e destul de clar că trebuie să fie foarte atenți, să asculte în jur, să fie atenți la toate detaliile din jurul lor și să facă tot posibilul să nu se panicheze.

CANCAN.RO: În sezonul trecut te-ai remarcat datorită preparatului pe bază de pietre. Cum ți-a venit ideea? De la ce a pornit?

Petre Catană: Eu am călătorit mult prin Asia de sud-est și mergând pe acolo, prin piețele cu mâncare, am mâncat preparatul ăsta acolo: niște pietre cu sos! Și în timpul acela a fost și castingul la Masterchef și mi-am dat seama că ar fi o idee bună – în capul meu, credeam eu – să aduc pietre. Am zis că o să risc foarte mult: tot sau nimic, ori da, ori ba, și a funcționat!

