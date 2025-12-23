Ce se va întâmpla cu ajutorul de 800 de lei pentru pensionari. Cine îl va primi în 2026

O categorie de pensionari români ar putea beneficia de sprijin financiar și în 2026. Este vorba despre ajutorul de 800 de lei pe care unii dintre vârstnici l-au primit și în acest an. Ajutorul ar putea să fie acordat și în 2026, în ciuda deciziei guvernului de a îngheța pensiile în cadrul primului pachet de măsuri fiscale. Cine ar putea beneficia de bani?

„Guvernul Bolojan a decis încă din pachetul 1 înghețarea punctului de pensie. Cred însă că avem nevoie de un sprijin măcar pentru cei mai nevoiași dintre pensionari. Am avut anul acesta 800 de lei, 400 de lei în aprilie, 400 în decembrie. Dispoziția Ministerului Muncii este că trebuie să-i sprijinim pe cei mai nevoiași dintre pensionari. Sunt milioane de pensionari care câștigă sub acest prag, care au pensii mai mici decât cei 2.574, a fost pragul pentru anul acesta, și cred că ei sunt foarte afectați de creșterea de prețuri și au nevoie de sprijin”, a declarat ministrul Muncii.

Ce se va întâmpla cu ajutor de 800 de lei

Așadar, modelul de sprijin din 2025 ar putea fi menținut și în 2026, dacă situația o permite. Ajutorul financiar oferit în 2025 a fost în valoare totală de 800 de lei și a fost împărțit în două tranșe egale. Prima tranșă, de 400 de lei, a fost acordată în primăvară, iar cea de-a doua tranșă este plătită în decembrie.

Ajutorul este pentru pensionarii cu pensii mai mici de 2.574 de lei, dar este posibil ca acest prag să fie ridicat cel puțin cu nivelul inflației în 2026. Datele oficiale arată că 2,2 milioane de pensionari au primit acest ajutor în 2025. Pentru plata ajutorului nu este nevoie de depunerea vreunei cereri. Banii sunt virați automat, din oficiu, către casele teritoriale de pensii, ceea ce înseamnă că pensionarii eligibili îi primesc direct, odată cu pensia.

