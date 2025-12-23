Acasă » Știri » Ce se va întâmpla cu ajutorul de 800 de lei pentru pensionari. Cine îl va primi în 2026

Ce se va întâmpla cu ajutorul de 800 de lei pentru pensionari. Cine îl va primi în 2026

De: Alina Drăgan 23/12/2025 | 15:28
Ce se va întâmpla cu ajutorul de 800 de lei pentru pensionari. Cine îl va primi în 2026
Ce se va întâmpla cu ajutorul de 800 de lei pentru pensionari

O categorie de pensionari români ar putea beneficia de sprijin financiar și în 2026. Este vorba despre ajutorul de 800 de lei pe care unii dintre vârstnici l-au primit și în acest an. Ajutorul ar putea să fie acordat și în 2026, în ciuda deciziei guvernului de a îngheța pensiile în cadrul primului pachet de măsuri fiscale. Cine ar putea beneficia de bani?

O categorie de pensionari români ar putea beneficia de sprijin financiar și în 2026, în ciuda deciziei guvernului de a îngheța pensiile în cadrul primului pachet de măsuri fiscale. Este vorba de ajutorul de 800 de lei.

„Guvernul Bolojan a decis încă din pachetul 1 înghețarea punctului de pensie. Cred însă că avem nevoie de un sprijin măcar pentru cei mai nevoiași dintre pensionari. Am avut anul acesta 800 de lei, 400 de lei în aprilie, 400 în decembrie.

Dispoziția Ministerului Muncii este că trebuie să-i sprijinim pe cei mai nevoiași dintre pensionari. Sunt milioane de pensionari care câștigă sub acest prag, care au pensii mai mici decât cei 2.574, a fost pragul pentru anul acesta, și cred că ei sunt foarte afectați de creșterea de prețuri și au nevoie de sprijin”, a declarat ministrul Muncii.

Ce se va întâmpla cu ajutorul de 800 de lei pentru pensionari

Ce se va întâmpla cu ajutor de 800 de lei

Așadar, modelul de sprijin din 2025 ar putea fi menținut și în 2026, dacă situația o permite. Ajutorul financiar oferit în 2025 a fost în valoare totală de 800 de lei și a fost împărțit în două tranșe egale. Prima tranșă, de 400 de lei, a fost acordată în primăvară, iar cea de-a doua tranșă este plătită în decembrie.

Ajutorul este pentru pensionarii cu pensii mai mici de 2.574 de lei, dar este posibil ca acest prag să fie ridicat cel puțin cu nivelul inflației în 2026. Datele oficiale arată că 2,2 milioane de pensionari au primit acest ajutor în 2025. Pentru plata ajutorului nu este nevoie de depunerea vreunei cereri. Banii sunt virați automat, din oficiu, către casele teritoriale de pensii, ceea ce înseamnă că pensionarii eligibili îi primesc direct, odată cu pensia.

Categoria de pensionari români care vor primi pensii mai mici, începând cu 1 ianuarie 2026. Decizia este oficială

Bani în plus la pensii pentru această categorie de pensionari din România, în 2026. Cine se încadrează

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Primele imagini dureroase de la înmormântarea Mălinei Guler. Ce scrie pe sicriul tinerei? Zeci de oameni au condus-o pe ultimul drum
Știri
Primele imagini dureroase de la înmormântarea Mălinei Guler. Ce scrie pe sicriul tinerei? Zeci de oameni au condus-o…
Reacția înduioșătoare a unei bătrâne care vede rafturile pline în supermarket. Prețurile mici au făcut-o să plângă! „Merită tot”
Știri
Reacția înduioșătoare a unei bătrâne care vede rafturile pline în supermarket. Prețurile mici au făcut-o să plângă! „Merită…
Surse: Percheziții la casa în care a trăit Rodica Stănoiu
Mediafax
Surse: Percheziții la casa în care a trăit Rodica Stănoiu
Sunt românii pregătiți să-și suspende președintele? Șansele reale pe care le are scenariul suspendării lui Nicușor Dan: „Ar ajunge să voteze invers” / „Banalizarea acestui mecanism excepțional riscă să erodeze democrația”
Gandul.ro
Sunt românii pregătiți să-și suspende președintele? Șansele reale pe care le are scenariul...
FOTO. Antrenoarea de tenis care predă în rochii îndrăznețe și pantofi cu toc a atras atenția tuturor
Prosport.ro
FOTO. Antrenoarea de tenis care predă în rochii îndrăznețe și pantofi cu toc...
Cine este amanta secretă a Patriarhului Kiril al Rusiei. Îl însoțește în călătoriile externe și deține averea acestuia
Adevarul
Cine este amanta secretă a Patriarhului Kiril al Rusiei. Îl însoțește în călătoriile...
Ordin de arestare pentru Gari Kasparov. Fostul campion de șah este un critic al lui Vladimir Putin
Digi24
Ordin de arestare pentru Gari Kasparov. Fostul campion de șah este un critic...
Accident produs la nici două ore de la deschiderea Autostrăzii Moldovei: două persoane rănite
Mediafax
Accident produs la nici două ore de la deschiderea Autostrăzii Moldovei: două persoane...
Parteneri
Cum arată acum Catrinel Sandu, prima „bebelușă” de la Cronica Cârcotașilor. Era una dintre cele mai dorite femei din România
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Catrinel Sandu, prima „bebelușă” de la Cronica Cârcotașilor. Era una dintre cele...
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Motivul pentru care e bine să pui un bănuț în bradul de Crăciun. Tradiția păstrată din generație în generație
Click.ro
Motivul pentru care e bine să pui un bănuț în bradul de Crăciun. Tradiția păstrată...
VIDEO Momentul în care soldați ruși călare pe cai sunt eliminați de ucraineni: „Nici acest lucru nu îi ajută”
Digi 24
VIDEO Momentul în care soldați ruși călare pe cai sunt eliminați de ucraineni: „Nici acest...
VIDEO. Accident pe noul tronson al Autostrăzii Moldovei, în prima oră de la deschiderea circulației
Digi24
VIDEO. Accident pe noul tronson al Autostrăzii Moldovei, în prima oră de la deschiderea circulației
Cele mai periculoase modificări de soft și simptomele grave pe care le provoacă motorului
Promotor.ro
Cele mai periculoase modificări de soft și simptomele grave pe care le provoacă motorului
BANCUL ZILEI. – Soțul tău are o amantă tânără! Îmi pare rău!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Soțul tău are o amantă tânără! Îmi pare rău!
Telefonul cu cea mai puternică cameră telefoto va fi lansat de Crăciun. Care sunt performanțele?
go4it.ro
Telefonul cu cea mai puternică cameră telefoto va fi lansat de Crăciun. Care sunt performanțele?
Structuri misterioase detectate în Cosmos!
Descopera.ro
Structuri misterioase detectate în Cosmos!
Mii de jocuri de PC, la cele mai bune prețuri ale anului
Go4Games
Mii de jocuri de PC, la cele mai bune prețuri ale anului
Sunt românii pregătiți să-și suspende președintele? Șansele reale pe care le are scenariul suspendării lui Nicușor Dan: „Ar ajunge să voteze invers” / „Banalizarea acestui mecanism excepțional riscă să erodeze democrația”
Gandul.ro
Sunt românii pregătiți să-și suspende președintele? Șansele reale pe care le are scenariul suspendării lui...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Primele imagini dureroase de la înmormântarea Mălinei Guler. Ce scrie pe sicriul tinerei? Zeci de ...
Primele imagini dureroase de la înmormântarea Mălinei Guler. Ce scrie pe sicriul tinerei? Zeci de oameni au condus-o pe ultimul drum
Reacția înduioșătoare a unei bătrâne care vede rafturile pline în supermarket. Prețurile mici ...
Reacția înduioșătoare a unei bătrâne care vede rafturile pline în supermarket. Prețurile mici au făcut-o să plângă! „Merită tot”
Când vin alocațiile în ianuarie 2026. Se vor majora sau nu anul acesta?
Când vin alocațiile în ianuarie 2026. Se vor majora sau nu anul acesta?
Amenzi de până la 6.000 de lei pentru românii care fac asta în apartamentele lor. La ce trebuie să ...
Amenzi de până la 6.000 de lei pentru românii care fac asta în apartamentele lor. La ce trebuie să fie atenți
Sărbători tot mai grele pentru Ioana Tufaru! Ce alimente de Crăciun îi va pune acum lui Luca pe masă, ...
Sărbători tot mai grele pentru Ioana Tufaru! Ce alimente de Crăciun îi va pune acum lui Luca pe masă, din cauza scumpirilor
Tavanul unui hotel din Sibiu s-a prăbușit peste turiștii din locație. A fost declanșat Planul Roşu: ...
Tavanul unui hotel din Sibiu s-a prăbușit peste turiștii din locație. A fost declanșat Planul Roşu: bilanțul victimelor
Vezi toate știrile
×