Bani în plus la pensii pentru această categorie de pensionari din România, în 2026. Cine se încadrează

De: Andreea Stăncescu 18/12/2025 | 08:14
Câți bani vor primi pensionarii în plus

Anul 2026 se anunță dificil pentru pensionarii din România, în contextul măsurilor de austeritate și al presiunii tot mai mari asupra bugetului de stat. După ce pensiile nu au fost indexate la începutul acestui an, iar pentru veniturile mai mari de 3.000 de lei a fost introdusă plata contribuției la sănătate, mulți vârstnici resimt din plin scumpirile din ultimii ani. Prețurile la alimente, energie și servicii de bază au crescut constant, iar puterea de cumpărare a scăzut vizibil.

Potrivit declarațiilor oficiale, pensiile nu vor fi majorate nici la 1 ianuarie 2026, iar șansele unor creșteri în 2027 depind strict de reducerea deficitului bugetar. Cu toate acestea, autoritățile iau în calcul menținerea unor forme de sprijin financiar pentru pensionarii cu venituri mici, considerați cei mai vulnerabili în fața scumpirilor.

Pensionarii care vor primi bani în plus

Unul dintre ajutoarele care ar putea continua și în 2026 este bonusul acordat pensionarilor cu pensii reduse. În prezent, acest sprijin a fost oferit sub forma unei sume totale de 800 de lei, plătită în două tranșe, înainte de Paște și de Crăciun. Oficialii din Ministerul Muncii au lăsat de înțeles că ajutorul ar putea fi păstrat și anul viitor, posibil cu un prag de venit mai mare sau cu un cuantum ajustat, tocmai pentru a proteja mai mulți pensionari afectați de creșterea costului vieții.

„Sprijinul de 800 de lei în două tranșe trebuie regândit și continuat. Regândit poate în sensul modificării pragului sau în sensul modificării cuantumului sau în ambele. Cu certitudine, puterea de cumpărare a pensionarilor trebuie protejată prin toate mijloacele, […] pentru că vorbim despre niște oameni care au muncit, care au construit această țară și la propriu și la figurat și care resimt mai mult decât oricine altcineva creșterea prețurilor la alimente”, a declarat Florin Manole.

De asemenea, sprijinul pentru plata facturilor la energie ar putea fi prelungit sau înlocuit cu un nou mecanism destinat consumatorilor vulnerabili. În prezent, pensionarii cu venituri mici pot primi un ajutor lunar pentru electricitate, iar autoritățile analizează inclusiv introducerea unui sprijin similar pentru plata gazelor naturale, în contextul liberalizării pieței.

Pe lângă ajutoarele financiare directe, pensionarii vor continua să beneficieze și de facilități precum reducerile la transportul feroviar sau sejururile subvenționate în stațiuni balneare. În unele localități, primăriile acordă suplimentar ajutoare ocazionale, mai ales în preajma sărbătorilor, motiv pentru care informarea la nivel local rămâne esențială.

