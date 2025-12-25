Cum se împarte Jessie Baneș de Sărbători. Artista urmează să facă nunta: ”Este felul meu de a păstra legătura cu rădăcinile”

Jessie Baneș, îndrăgita jurnalistă, a vorbit cu emoție despre una dintre cele mai frumoase perioade din an și a mărturisit ce face de Sărbători, dar și cum este nevoită să se împartă. Toate detaliile în articol.

Jessie Baneș este fiica lui Mihai Baneș, fost fotbalist orădean și activist PSD. De asemenea, cântăreața a fost concurentă în cadrul emisiunii Vocea României în anul 2016, iar anul 2021 a reprezentat momentul în care a fost aproape de semnifinalele Eurovision.

Cum se împarte Jessie Baneș de Sărbători

Jurnalista a vorbit despre această perioadă minunată din an și a împărtășit cu fanii planurile pe care le are atât de Crăciun, cât și de Revelion. Chiar dacă locuiește în București de 5 ani, ea mărturisește că aceste zile o duc mereu cu gândul la casă și o apucă dorul.

Pentru a nu supăra pe nimeni, ea alege să petreacă Crăciunul alături de familia viitorului soț, iar Anul Nou alături de familia ei.

„Pentru mine, sărbătorile sunt despre echilibru, grijă și apartenență. Chiar dacă locuiesc în București de 5 ani, Crăciunul și perioada sărbătorilor îmi activează mereu dorul de Ardeal și de tot ce înseamnă „acasă”. Anul acesta am ales să îmi împart sărbătorile astfel încât să nu simtă nimeni lipsa mea. Crăciunul îl petrec alături de familia viitorului meu soț. Îmi place să cred că, indiferent unde sunt, duc cu mine spiritul ardelean: respectul pentru tradiții, pentru oameni și pentru timpul petrecut împreună. De Anul Nou plec acasă, în Ardeal, pentru a sărbători și cu familia mea. Este felul meu de a păstra legătura cu rădăcinile, cu locul care m-a format și cu oamenii care m-au crescut. Pentru mine, sărbătorile nu sunt despre un singur loc, ci despre a fi acolo unde contează, despre a împărți timpul și iubirea în mod echilibrat și despre a crea punți între cele două familii ale mele.”, a spus Jessie Baneș pentru click.ro.

