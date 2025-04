Prima reacție a jurnalistei al cărei cont de TikTok a fost șters! Tună și fulgeră și acuză... ”Am fost redusă la tăcere!”

Jessie Baneş tună şi fulgeră, după ce a rămas fără contul de TikTok. Jurnalista reuşişe să strângă pe platforma de socializate o comunitate impresionantă de oameni care o urmăreau pentru conţinutul său, iar peste noapte s-a trezit că nu îşi mai poate accesa contul. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, bruneta a vorbit despre situaţia prin care trece şi spune cine ar putea sta în spatele acestui abuz.

Jessie Baneș este jurnalistă și moderatoare la Radio Gold FM. De patru ani şi-a concentrat atenţia pe reţelele de socializare în special pe platforma TikTok, acolo unde publica numeroase videoclipuri în care vorbea despre probleme de politică internă și externă. Recent, aceasta şi-a avertizat urmăritorii că aplicaţia blochează dreptul la liberă exprimare, iar ulterior a rămas fără cont.

Jessie Baneş: „Am fost redusă la tăcere fără niciun avertisment”

„Am fost interzisă pe TikTok, nu ştiu motivul, m-au deconectat de pe cont, practic nu există un motiv şi dacă ar fi vreun motiv cred că sunt motive inventate de ei. Eu cu siguranţă prin munca mea şi prin ce am făcut de patru ani de zile am deranjat sistemul din România. Am văzut ce se întâmplă, nu sunt singura şi jurnalistul Ion Cristoiu, a început totul cu Marius Tucă să ne amintim prin decizia CNA de a-i şterge acel video. Marius Tucă, un vechi jurnalist atât de stimat şi apreciat pentru munca lui, să ajungă să i se închidă contul de TikTok pentru că se exprimă acolo, astăzi eu şi mâine cine ştie. O să ajungem să fim ca în China sau Rusia, să nu mai avem dreptul la liberă exprimare. Nu e absolut deloc normal ce se întâmplă, nu ştiu ce face sistemul din România şi de ce acţionează aşa pentru că e clar că e o directivă din partea serviciilor secrete româneşti ca jurnaliştii de seamă, cum am fost şi eu de exemplu, nu sunt aşa mare ca şi Marius Tucă sau Ion Cristoiu, dar am muncit în aceşti patru ani foarte mult ca să ajung undeva, să fie opriți. 150.000 de urmăritori şi 3,3 milioane de persoane care mă apreciau nu cred că e puţin”, a declarat junalista pentru CANCAN.RO.

Jessie Baneş a rămas cu un gust amar după ce platforma TikTok a aplicat măsuri de cenzură abuzive și nefondate videoclipurilor în care a vorbit despre anumiți candidați la prezidențiale. Contul acesteia a fost suspendat definitiv, fără preaviz și motivații solide!

„Am fost redusă la tăcere fără niciun avertisment. De asta stau să mă gândesc că nu e ceva natural, adică dacă erau mai multe avertismente aş fi înţeles. Pur si simplu l-au închis, m-am trezit aseară că nu mai pot să îmi accesez contul. E chiar un precedent periculos ce s-a întâmplat pentru că suntem mai mulţi junalişti. Ne întoarcem în comunism! Au luptat părinţii noştri şi bunicii ca să avem libertate de exprimare, iar noi astăzi ajungem să ne întoarcem în timp. Şi asta nu mi se pare deloc normal. Ar trebui să se facem ceva, să ne strângem cumva pentru că altfel o să ne reducă pe toţi la tăcere.

În ultima vreme mi-am dat seama, am mai făcut nişte videouri despre anumiţi politicieni şi au început să îmi blocheze filmuleţele respective. Nu mi le blocau în sensul că le ştergeau, dar nu mai erau promovate. Făceau 100, 200 de vizualizări în condiţiile în care eu făceam milioane.”, a mai spus aceasta.

Jurnalista se întoarce pe platforma TikTok

Jurnalista mărturiseşte că această situaţie nu o poate opri să spună ce gândeşte şi totodată face un apel către membrii Consiliul Național al Audiovizualului despre care spune că ar trebui să se autosesizeze urgent în privința acestui abuz.

„Am încercat să depun contestaţii, ideea e că m-au scos cu totul afară, îmi spun că e imposibil de conectat contul, dar până acum nu am primit niciun răspuns. Sunt foarte supărată momentan, am zis că de luni o să mă reapuc, sunt cu moralul la pământ, am muncit 4 ani zi de zi, făceam câte 5, 7 videoclipuri, căutam informaţii, mă trezeam la ora 7 să caut ştiri, le documentam, e multă muncă. Dar nu o să mă las chiar dacă îmi va fi foarte greu!

CNA are juristicţie în online, e foarte bine treaba asta şi eu îi susţin, dar totuşi ar trebui să acţioneze şi în ajutorul şi în sprijinul nostru. Pentru că ce s-a întâmplat acum nu a venit în urma unei decizii oficiale din partea CNA, au acţionat cum au vrut ei. De ce nu încearcă să ne şi ajute? Chiar nu intervine nimeni pentru noi în ţara asta?”, a încheiat Jessie Baneş.

