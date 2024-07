Jessie Baneș, vacanță de vis în Dubai! Artista s-a relaxat la soare și a încins imaginația fanilor. FOTO

Este vară, sezon estival și toată lumea este gata de vacanță. Printre cei care deja se bucură de zilele însorite de vară și de relaxare se numără și Jessie Baneș. Artista a pus totul pe pauză și a plecat într-o bine meritată vacanță. Ce destinația a ales aceasta și cu cine s-a distrat?

Deși lunile de vară sunt unele extrem de aglomerate pentru artiști, Jessie Baneș și-a găsit timp și pentru câteva zile de relaxare. Artista a plecat în vacanță, iar de această dată a ales ca destinația Dubaiul. Însă, cântăreața nu a plecat singură în Emiratele Arabe, ci este însoțită de două persoane importante pentru ea.

(CITEȘTE ȘI: CE MELODIE A COMPUS ARTISTA JESSIE BANEȘ PENTRU ECHIPA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI: ”MARȚI O BATEM PE OLANDA!”)

Așa cum spuneam, Jessie Baneș se bucură din plin de zilele libere pe care le are și a plecat în vacanță. Artista a ales ca destinație Dubaiul, iar acum se bucură din plin de atracțiile pe care acesta le are de oferit. Dornică de relaxare, cântreața și-a petrecut mult timp la soare și s-a destins în piscină.

De asemenea, Jessie Baneș se bucură de o companie perfectă în vacanță. Alături de cântăreață se află și partenerul său Andrei Gușă, fiul lui Cosmin Gușă, dar și Daria, sora acestuia. Cei trei s-au bucurat din plin de zilele de vacanță, iar pe lângă relaxare au avut parte și de adrenalină. Jessie Baneș și viitoarea sa cumnată s-au distrat pe cinste la Aquaventure Waterpark, Atlantis, unul dintre cele mai mari parcuri acvatice. Cele două au simțit adrenalina pe toboganele cu apă, iar apoi s-au relaxat cu un cocktail.

Mai mult, Jessie Baneș a împărtășit și cu fanii săi din mediul online câteva momente din vacanță, iar interanuții s-au grăbit să aprecieze imediat imaginile. Artista a făcut ravagii cu pozele în costum de baie, iar mulți au fost cei care i-au admirat silueta de invidiat.

De mai bine de patru ani, Jessie Baneș și Andrei, fiul lui Cozmin Gușă, trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. Cei doi se cunosc încă de pe vremea când erau la liceu, însă drumurile nu li s-au intersectat atunci. Aceștia și-au început povestea de iubire ani mai târziu, atunci când s-au reîntâlnit.

De atunci, între ei s-a legat o relație frumoasă de care sunt foarte mândri. Acum Jessie și Andrei au împlinit patru ani de relație și în viitorul apropiat se gândesc să facă și pasul cel mare.

„Anul acesta facem 4 ani, dar nu ne grăbim. Povestea noastră e foarte interesantă și nu am mai spus-o până acum. Noi am fost la liceu împreună, am terminat amândoi liceul în Oradea, am fost clasă lângă clasă, dar nu ne-am văzut niciodată, nu ne-am intersectat niciodată în 4 ani de zile pe coridor.

Ne-am revăzut ulterior, când terminasem amândoi facultatea și el s-a mutat înapoi în țară, pentru că a făcut facultatea în străinătate și atunci am reluat legăturile și ne-am dat seama cumva: uite, noi am fost colegi, amândoi la mate – info, nu am terminat un profil foarte ușor și s-a legat. Când te gândești la povestea noastră, da, chiar pare că e o întâlnire karmică”, a declarat Jessie Baneș, potrivit ciao.ro.