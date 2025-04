Rareș Ion, prietenul lui Vlad Pascu, a lăsat un ultim mesaj cutremurător înainte să fie găsit mort în propria locuință! Voia o viața nouă: „Îmi pare rău că...”

Rareș Ion, un tânăr de doar 20 de ani cunoscut sub porecla „Castron” și prieten apropiat al lui Vlad Pascu, a fost găsit mort în apartamentul său din Sectorul 2 al Capitalei. Moartea sa a șocat comunitatea din care făcea parte, mai ales că, în urmă cu doar câteva zile, acesta postase un mesaj emoționant în mediul online. Decesul este învăluit deocamdată în mister, iar autoritățile încearcă să stabilească exact ce s-a întâmplat.

Potrivit primelor informații, Rareș ar fi cerut ajutor medical cu o zi înainte de tragedie. A fost dus la spital, însă, după externare, s-ar fi întors acasă, acolo unde, din nefericire, a fost găsit fără viață. Cauza exactă a morții nu a fost deocamdată făcută publică, dar ancheta este în plină desfășurare.

Înainte să se stingă din viață, tânărul de 20 de ani a transmis un mesaj emoționant în mediul online. Acesta își cerea scuze celor cărora le-a greșit și vorbea despre dorința de a se schimba. Rareș părea să fi realizat impactul negativ pe care l-a avut asupra celor din jur și mărturisea că regreta profund multe dintre alegerile făcute.

De asemenea, în mesajul său tânărul spunea că se simte ca „un nou Rareș”, care încearcă să își regăsească drumul și să se elibereze de trecut. Era decis să își folosească experiențele personale pentru a crea conținut educativ care să ajute tinerii să evite capcanele unui stil de viață auto-distructiv.

„Bă vă iubesc și îmi pare rău că m-am purtat urât cu unii dintre voi și că mi-am luat grade, nu este nicio scuză care să astupe rana pe care am lăsat-o deschisă asupra comunității mele. Este greu să mă comport normal, parcă e un nou Rareș, care are câteva zile de când este în viață cu tot pachetul mental updatat, ideea este că am început să simt că multe lucruri pe care le fac/făceam, vă făceau mai dornici să încercați și voi acest drum întunecat și sumbru.

Am promovat un stil de viață nesănătos pentru o grămadă de tineri care au ajuns să mă contacteze(…). Sunt încrezător în trăirile mele și în nenumăratele seri/zile în care am fost dependent am reușit să înțeleg de ce și cum.

În zilele următoare voi încerca să pregătesc niște materiale foarte bine structurate în ceea ce privește abuzul substanțelor în adolescenți.(…) Am înțeles prea târziu, de fapt, nu am vrut o lungă perioadă să fac niciun demers către schimbare”, este mesajul transmis de Rareș, în urmă cu doar câteva zile