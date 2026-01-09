Acasă » Știri » Amendă de aproape 2.000 de lei pentru șoferii care fac această greșeală. Se reține și certificatul de înmatriculare

Amendă de aproape 2.000 de lei pentru șoferii care fac această greșeală. Se reține și certificatul de înmatriculare

De: Andreea Stăncescu 09/01/2026 | 23:44
Amendă de aproape 2.000 de lei pentru șoferii care fac această greșeală. Se reține și certificatul de înmatriculare
Șoferii pot primi noi amenzi

O simplă neatenție sau o decizie amânată prea mult poate transforma rapid o deplasare obișnuită într-un coșmar pentru șoferi. În sezonul rece, polițiștii rutieri aplică sancțiuni severe celor care circulă fără anvelope adecvate, iar consecințele nu se rezumă doar la avertismente. Pentru această greșeală, conducătorii auto riscă amenzi de aproximativ 2.000 de lei și pot rămâne pe loc, fără drept de circulație.

O greșeală aparent banală îi poate costa scump pe șoferii care circulă iarna fără echiparea corectă a mașinii. Poliția rutieră atrage atenția că folosirea anvelopelor de vară pe drumuri acoperite de zăpadă sau polei nu este o simplă recomandare, ci o abatere sancționată dur, cu amenzi care pornesc de la aproximativ 1.800 de lei.

Amendă de aproape 2.000 de lei pentru șoferi

Mulți conducători auto nu știu că suma de aproximativ 1.800 de lei reprezintă, de fapt, minimul prevăzut de lege pentru această contravenție. În funcție de gravitatea situației și de contextul rutier, amenda poate ajunge până la peste 4.000 de lei. Autostrada, viteza ridicată și riscul de accident sau blocaj sunt factori care pot cântări greu în decizia agentului constatator.

Legea nu impune anvelopele de iarnă într-o anumită perioadă calendaristică, ci în funcție de starea drumului. Astfel, un șofer poate circula legal iarna cu anvelope de vară pe asfalt uscat, dar va fi amendat imediat dacă intră pe un sector cu zăpadă, gheață sau polei. O altă concepție greșită este că ar fi suficientă echiparea doar a roților din față, însă siguranța ține de comportamentul tuturor celor patru roți, mai ales la frânare.

În plus, autoritățile reamintesc că această regulă nu este gândită doar pentru a sancționa, ci pentru a preveni accidentele grave. Pe zăpadă sau polei, distanța de frânare a unei mașini echipate cu anvelope de vară poate fi de câteva ori mai mare, iar pierderea controlului apare mult mai ușor, mai ales la viteze ridicate.

