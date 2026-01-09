Cu câți lei se vinde 1 euro pe Aeroportul Otopeni. Lumea a crezut că este o eroare

Dacă plănuiești să călătorești și ai nevoie să schimbi bani la Aeroportul Henri Coandă din București, este util să știi cursul valutar practicat de casele de schimb din incintă. Ratele afișate includ atât prețul la care poți cumpăra valuta, cât și pe cel la care poți vinde.
La Aeroportul Henri Coandă din București, cursul valutar practicat de casele de schimb arată că un euro se vinde cu 5,55 lei, iar prețul de cumpărare al unui euro este de 4,47 lei.
Aceasta înseamnă că dacă mergi să cumperi euro pentru călătorii, vei plăti 5,55 lei pentru fiecare euro, iar dacă vinzi euro, banca sau casa de schimb îți va da 4,47 lei pentru fiecare unitate.
Pe lângă euro, cursul valutar pentru principalele monede la aeroport este următorul:
