Cu câți lei se vinde 1 euro pe Aeroportul Otopeni. Lumea a crezut că este o eroare

09/01/2026 | 21:35
Cu câți lei se vinde 1 euro pe Aeroportul Otopeni. Lumea a crezut că este o eroare
Cât costă un euro în aeroportul Henri Coandă

Dacă plănuiești să călătorești și ai nevoie să schimbi bani la Aeroportul Henri Coandă din București, este util să știi cursul valutar practicat de casele de schimb din incintă. Ratele afișate includ atât prețul la care poți cumpăra valuta, cât și pe cel la care poți vinde.

La Aeroportul Henri Coandă din București, cursul valutar practicat de casele de schimb arată că un euro se vinde cu 5,55 lei, iar prețul de cumpărare al unui euro este de 4,47 lei.

Aceasta înseamnă că dacă mergi să cumperi euro pentru călătorii, vei plăti 5,55 lei pentru fiecare euro, iar dacă vinzi euro, banca sau casa de schimb îți va da 4,47 lei pentru fiecare unitate.

Pe lângă euro, cursul valutar pentru principalele monede la aeroport este următorul:

  • USD (dolar american): cumpărare 3,90 lei, vânzare 4,70 lei
  • EUR (euro): cumpărare 4,47 lei, vânzare 5,55 lei
  • GBP (lira sterlină): cumpărare 5,27 lei, vânzare 6,32 lei
  • CHF (franc elvețian): cumpărare 4,90 lei, vânzare 5,90 lei
  • CZK (coroana cehă): cumpărare 0,17 lei, vânzare 0,22 lei
  • CAD (dolar canadian): cumpărare 2,83 lei, vânzare 3,40 lei
  • TRY (lira turcească): cumpărare 0,07 lei, vânzare 0,15 lei
  • AED (dirham UAE): cumpărare 1,05 lei, vânzare 1,30 lei
  • SEK (coroana suedeză): cumpărare 0,30 lei, vânzare 0,50 lei
  • NOK (coroana norvegiană): cumpărare 0,30 lei, vânzare 0,50 lei
  • JPY (yen japonez): cumpărare 0,022 lei, vânzare 0,035 lei
  • AUD (dolar australian): cumpărare 2,60 lei, vânzare 3,15 lei
  • MDL (leul moldovenesc): cumpărare 0,20 lei, vânzare 0,30 lei
  • HUF (forint maghiar): cumpărare 0,01 lei, vânzare 0,015 lei
  • DKK (coroana daneză): cumpărare 0,30 lei, vânzare 0,75 lei

