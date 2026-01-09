Cu câți lei se vinde 1 euro pe Aeroportul Otopeni. Lumea a crezut că este o eroare

Dacă plănuiești să călătorești și ai nevoie să schimbi bani la Aeroportul Henri Coandă din București, este util să știi cursul valutar practicat de casele de schimb din incintă. Ratele afișate includ atât prețul la care poți cumpăra valuta, cât și pe cel la care poți vinde.

La Aeroportul Henri Coandă din București, cursul valutar practicat de casele de schimb arată că un euro se vinde cu 5,55 lei, iar prețul de cumpărare al unui euro este de 4,47 lei.

Aceasta înseamnă că dacă mergi să cumperi euro pentru călătorii, vei plăti 5,55 lei pentru fiecare euro, iar dacă vinzi euro, banca sau casa de schimb îți va da 4,47 lei pentru fiecare unitate.

Pe lângă euro, cursul valutar pentru principalele monede la aeroport este următorul:

USD (dolar american): cumpărare 3,90 lei, vânzare 4,70 lei

EUR (euro): cumpărare 4,47 lei, vânzare 5,55 lei

GBP (lira sterlină): cumpărare 5,27 lei, vânzare 6,32 lei

CHF (franc elvețian): cumpărare 4,90 lei, vânzare 5,90 lei

CZK (coroana cehă): cumpărare 0,17 lei, vânzare 0,22 lei

CAD (dolar canadian): cumpărare 2,83 lei, vânzare 3,40 lei

TRY (lira turcească): cumpărare 0,07 lei, vânzare 0,15 lei

AED (dirham UAE): cumpărare 1,05 lei, vânzare 1,30 lei

SEK (coroana suedeză): cumpărare 0,30 lei, vânzare 0,50 lei

NOK (coroana norvegiană): cumpărare 0,30 lei, vânzare 0,50 lei

JPY (yen japonez): cumpărare 0,022 lei, vânzare 0,035 lei

AUD (dolar australian): cumpărare 2,60 lei, vânzare 3,15 lei

MDL (leul moldovenesc): cumpărare 0,20 lei, vânzare 0,30 lei

HUF (forint maghiar): cumpărare 0,01 lei, vânzare 0,015 lei

DKK (coroana daneză): cumpărare 0,30 lei, vânzare 0,75 lei

