A muncit 40 de ani, iar ultimul salariu a fost de 7.000 de lei. Pensia incredibil de mică pe care o primește bărbatul

Un pensionar din România a avut parte de șocul vieții sale. După 40 de ani în câmpul muncii, cu un salariu în valoare de 7.000 de lei în ultimii ani, seniorul s-a ales cu o pensie extrem de mică.

În urma modificărilor legislative din domeniul fiscal și al contribuțiilor din ultimul timp, tot mai mulți pensionari au de-a face cu discrepanțe între veniturile din activitate și pensiile acordate. Este și cazul unui bărbat din România care a muncit 40 de ani, iar în ultimii ani de activitate a avut un salariu de 7.000 de lei.

Ce pensie are un român după ce a muncit 40 de ani

Conform datelor de pe decizia de pensionare, bărbatul a avut un stagiu total de cotizare de 42 de ani, 2 luni și 12 zile. Din aceștia, aproape 38 de ani sunt încadrați la stagiu contributiv efectiv.

Reducerea vârstei de pensionare a fost posibilă datorită celor șapte ani lucrați în grupa II-a de muncă. De asemenea, punctajul total realizat depășește 41 de puncte + 9 puncte de stabilitate (acordate celor cu stagii foarte lungi de cotizare). Având aceste date, conform legislației în vigoare, pensia finală a bărbatului este de aproximativ 3.300 de lei.

„Tatăl meu a primit zilele trecute decizia de pensionare și, sincer, nu înțelegem cum s-a ajuns la această sumă. A muncit o viață întreagă, peste 40 de ani, iar în ultimii ani a avut un salariu net de aproximativ 7.000 de lei. Când am văzut pensia, am crezut că este o greșeală. Este șocant să afli că salariul mare din ultimii ani nu contează aproape deloc. Tatăl meu a avut 7.000 de lei net, a contribuit corespunzător, dar sistemul ia în calcul toată viața de muncă, inclusiv anii în care salariile erau foarte mici ”, spune ruda pensionarului.

Chiar dacă în ultimii ani de carieră bărbatul a încasat un salariu de 7.000 de lei, sume care ar fi trebuit să îi ridice pensia, una dintre explicațiile pentru care a primit o pensie atât de mică poate avea legătură cu faptul că pensia se calculează pe baza contribuțiilor din întreaga carieră, iar perioadele din anul 2000 – când salariile erau scăzute – au redus destul de mult suma veniturilor finale.

