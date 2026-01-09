Acasă » Știri » A muncit 40 de ani, iar ultimul salariu a fost de 7.000 de lei. Pensia incredibil de mică pe care o primește bărbatul

A muncit 40 de ani, iar ultimul salariu a fost de 7.000 de lei. Pensia incredibil de mică pe care o primește bărbatul

De: Irina Vlad 09/01/2026 | 20:34
A muncit 40 de ani, iar ultimul salariu a fost de 7.000 de lei. Pensia incredibil de mică pe care o primește bărbatul

Un pensionar din România a avut parte de șocul vieții sale. După 40 de ani în câmpul muncii, cu un salariu în valoare de 7.000 de lei în ultimii ani, seniorul s-a ales cu o pensie extrem de mică. 

În urma modificărilor legislative din domeniul fiscal și al contribuțiilor din ultimul timp, tot mai mulți pensionari au de-a face cu discrepanțe între veniturile din activitate și pensiile acordate. Este și cazul unui bărbat din România care a muncit 40 de ani, iar în ultimii ani de activitate a avut un salariu de 7.000 de lei.

Ce pensie are un român după ce a muncit 40 de ani

Conform datelor de pe decizia de pensionare, bărbatul a avut un stagiu total de cotizare de 42 de ani, 2 luni și 12 zile. Din aceștia, aproape 38 de ani sunt încadrați la stagiu contributiv efectiv.

Reducerea vârstei de pensionare a fost posibilă datorită celor șapte ani lucrați în grupa II-a de muncă. De asemenea, punctajul total realizat depășește 41 de puncte + 9 puncte de stabilitate (acordate celor cu stagii foarte lungi de cotizare). Având aceste date, conform legislației în vigoare, pensia finală a bărbatului este de aproximativ 3.300 de lei.

„Tatăl meu a primit zilele trecute decizia de pensionare și, sincer, nu înțelegem cum s-a ajuns la această sumă. A muncit o viață întreagă, peste 40 de ani, iar în ultimii ani a avut un salariu net de aproximativ 7.000 de lei. Când am văzut pensia, am crezut că este o greșeală.

Este șocant să afli că salariul mare din ultimii ani nu contează aproape deloc. Tatăl meu a avut 7.000 de lei net, a contribuit corespunzător, dar sistemul ia în calcul toată viața de muncă, inclusiv anii în care salariile erau foarte mici ”, spune ruda pensionarului.

sursă foto: Casa de Pensii

Chiar dacă în ultimii ani de carieră bărbatul a încasat un salariu de 7.000 de lei, sume care ar fi trebuit să îi ridice pensia, una dintre explicațiile pentru care a primit o pensie atât de mică poate avea legătură cu faptul că pensia se calculează pe baza contribuțiilor din întreaga carieră, iar perioadele din anul 2000 – când salariile erau scăzute – au redus destul de mult suma veniturilor finale.

Orașul din România cu cele mai mari pensii în 2026. Care sunt cele 10 localități cu cei mai bogați pensionari

Impozitul imens pe care trebuie să-l plătească un bucureștean pentru un apartament din sectorul 6. Are 3 camere

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Iubește din nou! Antrenorul de fotbal în vârstă de 58 de ani și-a tras iubită mai tânără decât el cu 21 de ani
Știri
Iubește din nou! Antrenorul de fotbal în vârstă de 58 de ani și-a tras iubită mai tânără decât…
Care ar fi cauza decesului ambulanțierului Paul Androne, de fapt. Colegii sunt revoltați: „Domnule Raed Arafat, câți mai trebuie să moară?”
Știri
Care ar fi cauza decesului ambulanțierului Paul Androne, de fapt. Colegii sunt revoltați: „Domnule Raed Arafat, câți mai…
România avea una dintre cele mai mici taxe pe proprietate din UE. Cum ne comparăm cu vecinii europeni
Mediafax
România avea una dintre cele mai mici taxe pe proprietate din UE. Cum...
Ger de crapă pietrele în acest weekend. Unde vor ajunge temperaturile aproape la -20 de grade Celsius
Gandul.ro
Ger de crapă pietrele în acest weekend. Unde vor ajunge temperaturile aproape la...
Un turist cazat pentru a doua oară la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov a surprins personalul: „Încă nu ne vine să credem!”
Prosport.ro
Un turist cazat pentru a doua oară la hotelul Simonei Halep din Poiana...
Cum au pus mâna rușii pe Crimeea și s-au instalat în Marea Neagră. Tratatul, semnat pe teritoriul de azi al României
Adevarul
Cum au pus mâna rușii pe Crimeea și s-au instalat în Marea Neagră....
Atentat în direct. Lidera opoziției a fost atacată cu o bombă chiar în timpul unui interviu
Digi24
Atentat în direct. Lidera opoziției a fost atacată cu o bombă chiar în...
Unicul locuitor al unui sat din Alba, izolat din cauza zăpezii. Polițiștii i-au dus medicamente și alimente
Mediafax
Unicul locuitor al unui sat din Alba, izolat din cauza zăpezii. Polițiștii i-au...
Parteneri
Amestecul-minune cu care Romanița Iovan a reușit să slăbească 24 de kilograme în 6 luni
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Amestecul-minune cu care Romanița Iovan a reușit să slăbească 24 de kilograme în 6 luni
Soția a apărat-o public pe amantă: „Nu e distrugătoare de casă”. Cum arată
Prosport.ro
Soția a apărat-o public pe amantă: „Nu e distrugătoare de casă”. Cum arată
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Vali Vijelie și impozitul pe cele 30 de apartamente. Cât scoate din buzunar anual pentru locuințele sale
Click.ro
Vali Vijelie și impozitul pe cele 30 de apartamente. Cât scoate din buzunar anual pentru...
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
Digi 24
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
Ce amendă a primit o şoferiţă din Alba, prinsă pe autostrada acoperită de zăpadă cu o mașină cu anvelope de vară
Digi24
Ce amendă a primit o şoferiţă din Alba, prinsă pe autostrada acoperită de zăpadă cu...
Rusia a folosit din nou o „nucleară” împotriva Ucrainei. Racheta Oreșnik, lansată de pe un vehicul 12×12
Promotor.ro
Rusia a folosit din nou o „nucleară” împotriva Ucrainei. Racheta Oreșnik, lansată de pe un...
BANCUL ZILEI. Două pițipoance stau de vorbă: – M-ai prins în mijlocul unei partide de amor!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Două pițipoance stau de vorbă: – M-ai prins în mijlocul unei partide de...
Apple a făcut publică informația: cât a câștigat în 2025 Tim Cook, CEO-ul companiei
go4it.ro
Apple a făcut publică informația: cât a câștigat în 2025 Tim Cook, CEO-ul companiei
Un obiect imposibil a fost găsit în spațiu!
Descopera.ro
Un obiect imposibil a fost găsit în spațiu!
Surpriză pregatită de Nintendo pentru fanii Switch 2
Go4Games
Surpriză pregatită de Nintendo pentru fanii Switch 2
Ger de crapă pietrele în acest weekend. Unde vor ajunge temperaturile aproape la -20 de grade Celsius
Gandul.ro
Ger de crapă pietrele în acest weekend. Unde vor ajunge temperaturile aproape la -20 de...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Iubește din nou! Antrenorul de fotbal în vârstă de 58 de ani și-a tras iubită mai tânără decât ...
Iubește din nou! Antrenorul de fotbal în vârstă de 58 de ani și-a tras iubită mai tânără decât el cu 21 de ani
Care ar fi cauza decesului ambulanțierului Paul Androne, de fapt. Colegii sunt revoltați: „Domnule ...
Care ar fi cauza decesului ambulanțierului Paul Androne, de fapt. Colegii sunt revoltați: „Domnule Raed Arafat, câți mai trebuie să moară?”
Cât câștigă un angajat la deszăpezire în 2026. Sporurile cresc semnificativ iarna
Cât câștigă un angajat la deszăpezire în 2026. Sporurile cresc semnificativ iarna
Cum a rămas o badantă româncă din Italia fără 23.000 de euro: „Mă numea iubire, comoara mea ...
Cum a rămas o badantă româncă din Italia fără 23.000 de euro: „Mă numea iubire, comoara mea și odată…”
Tot în doi, dar fără Romică Țociu! Cornel Palade, așa cum nu l-ai mai văzut
Tot în doi, dar fără Romică Țociu! Cornel Palade, așa cum nu l-ai mai văzut
S-a aflat cauza reală a morții lui Gabriel din Buzău. Ce i-a curmat viața, de fapt. Familia se pregătește ...
S-a aflat cauza reală a morții lui Gabriel din Buzău. Ce i-a curmat viața, de fapt. Familia se pregătește de înmormântare
Vezi toate știrile
×