Orașul din România cu cele mai mari pensii în 2026. Care sunt cele 10 localități cu cei mai bogați pensionari

De: Irina Vlad 09/01/2026 | 17:42
Pensionarii înstăriți trăiesc adesea în marile orașe din țară. În timp ce unii seniori trăiesc de la o lună la alta, cei mai norocoși dintre ei beneficiază de un venit lunar decent. Unde locuiesc, de fapt, cei mai bogați pensionari din Româna, dar și care sunt cele 10 localități cu cei mai pricopsiți dintre ei? 

În România exsită în prezent aproximativ 4,5 milioane de pensionari, însă dintre aceștia, doar 900.000 încasează lunar un venit de aproximativ 3.600 de lei. Cei mai înstăriți pensionari trăiesc în București. Comparativ cu alte orașe, ei încasează cea mai mare pensia medie din România. Clasamentul pensiilor medii ridicate continuă cu Hunedoara și Brașov.

Cele 10 localități din România unde trăiesc cei mai bogați pensinoari

Orașele din tabelul de mai jos sunt ordonate după pensia medie netă. În 2026, plafonul de neimpozitare a pensiilor rămâne un punct cheie. Sumele din tabel reprezintă valori nete (banii primiți efectiv de pensionari), după reținerea eventualelor taxe pentru sumele ce depășesc pragul de impozitare (actualmente 3.000 RON).

Creșterea spectaculoasă în județe precum Hunedoara sau Galați se datorează faptului că mulți pensionari au lucrat în grupe speciale de muncă, ale căror punctaje au fost valorificate superior în noua lege a pensiilor.

Cele 10 localități cu cei mai bogați pensionari.
  1. București: pensie medie netă: 3.900 lei – Concentrează cele mai mari contribuții și stagii de cotizare.
  2. Hunedoara: pensie medie netă: 3.825 lei – Reflectă veniturile din industria minieră și siderurgică.
  3. Brașov: pensie medie netă: 3.625 lei – Centru industrial major cu salarii istoric ridicate.
  4. Cluj-Napoca: pensie medie netă: 3.475 lei – Creștere constantă datorată dezvoltării economice locale.
  5. Galați: pensie medie netă: 3.325 lei – Influențat de grupele de muncă din industria grea.
  6. Timișoara: pensie medie netă: 3.275 lei – Medie ridicată susținută de investițiile străine.
  7. Constanța: pensie medie netă: 3.225 lei – Venituri medii mari în sectorul porturar și energetic.
  8. Ploiești: pensie medie netă: 3.175 lei – Tradiție în rafinării și exploatarea petrolului.
  9. Sibiu: pensie medie netă: 3.125 lei – Unul dintre cele mai stabile poluri economice din țară.
  10. Arad: pensie medie netă: 3.075 lei – Zonă cu șomaj foarte scăzut și activitate industrială intensă.

