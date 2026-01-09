Orașul din România cu cele mai mari pensii în 2026. Care sunt cele 10 localități cu cei mai bogați pensionari

Pensionarii înstăriți trăiesc adesea în marile orașe din țară. În timp ce unii seniori trăiesc de la o lună la alta, cei mai norocoși dintre ei beneficiază de un venit lunar decent. Unde locuiesc, de fapt, cei mai bogați pensionari din Româna, dar și care sunt cele 10 localități cu cei mai pricopsiți dintre ei?
În România exsită în prezent aproximativ 4,5 milioane de pensionari, însă dintre aceștia, doar 900.000 încasează lunar un venit de aproximativ 3.600 de lei. Cei mai înstăriți pensionari trăiesc în București. Comparativ cu alte orașe, ei încasează cea mai mare pensia medie din România. Clasamentul pensiilor medii ridicate continuă cu Hunedoara și Brașov.
Orașele din tabelul de mai jos sunt ordonate după pensia medie netă. În 2026, plafonul de neimpozitare a pensiilor rămâne un punct cheie. Sumele din tabel reprezintă valori nete (banii primiți efectiv de pensionari), după reținerea eventualelor taxe pentru sumele ce depășesc pragul de impozitare (actualmente 3.000 RON).
Creșterea spectaculoasă în județe precum Hunedoara sau Galați se datorează faptului că mulți pensionari au lucrat în grupe speciale de muncă, ale căror punctaje au fost valorificate superior în noua lege a pensiilor.
