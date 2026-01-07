Acasă » Știri » Categoria de pensionari care vor avea pensii cu 3.6% mai mari începând din ianuarie 2026

De: Redacția CANCAN 07/01/2026 | 09:22
Anul 2026 vine cu vești foarte bune pentru o categorie clar definită de pensionari români: cei care au muncit legal în Ungaria, au contribuit la sistemul de pensii maghiar și, în prezent, primesc pensie din partea statului ungar. În timp ce în România pensiile au fost înghețate, în Ungaria autoritățile au decis majorări și acordarea unor bonusuri consistente, de care beneficiază inclusiv românii pensionari din acest sistem.

Este vorba despre zeci de mii de români care, de-a lungul anilor, au lucrat cu contract de muncă în Ungaria și au acumulat stagii de cotizare recunoscute de statul maghiar. Pentru aceștia, 2026 se anunță un an financiar mult mai bun.

×