Oana Roman s-a dus glonț la Poliție și a depus plângere: ”Acel individ va răspunde pentru toată batjocura”

Oana Roman i-a declarat război unui hater din mediul online! Sătulă de multitudinea de comentarii răutăcioase și jignitoare, vedeta a decis să ia atitudine. Așa că nu a mai răbdat și a dus problema în fața oamenilor legii. Oana Roman a depus plângere la poliție.

Oana Roman este obișnuită cu atitudinea răutăcioasă a oamenilor din mediul online. Adesea vedeta primește pe lângă aprecieri și tot felul de mesaj jignitoare. Însă, când acestea au fost îndreptate către fiica și mama sa decedată, vedeta nu a mai putut suporta și a luat atitudine.

Oana Roman a făcut plângere la poliție

Ieri, 23 februarie, s-au împlinit doi ani de când Mioara Roman s-a stins din viață. Cu această ocazie, fiica sa a postat o colecție de imagini emoționante de pe vremea când era în viață. Ei bine, pe lângă comentariile în care urmăritorii au îndemnat-o să fie puternică, un bărbat a postat mai multe comentarii jignitoare la adresa Oanei Roman, a Isabelei și a Mioarei Roman.

Iar atunci când a văzut că jignirile se extind și la adresa fiicei sale și a mamei, Oana Roman nu a mai răbdat și a decis să acționeze împotriva celor care îi lasă comentarii denigratoare și o hărțuiește. Așa că vedeta a depus o plângere la poliție.

„Doresc să reclam și să fac plângere pentru defăimare și hărțuiri online la adresa mea, a copilului meu și a mamei mele decedate. Multiple comentarii de mesaje de la aceeași persoana pe contul meu public de Instagram:oanaroman. Am multe mesaje dar văd că nu pot atașa decât o singură poză”, se arată în plângerea făcută de Oana Roman către autorități.

De asemenea, Oana Roman a fost cât se poate de categorică și a precizat că va acționa la fel în cazul în care o să mai primească astfel de mesaje.

„Nu am glumit. Am trimis o plângere la poliție și aștept cu interes să vadă ce va urma. Acel individ va răspunde pentru toată batjocura. Și la fel voi face și cu alții dacă se mai repetă”, a mai spus Oana Roman, în mediul online.

