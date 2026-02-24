Acasă » Știri » Oana Roman s-a dus glonț la Poliție și a depus plângere: ”Acel individ va răspunde pentru toată batjocura”

Oana Roman s-a dus glonț la Poliție și a depus plângere: ”Acel individ va răspunde pentru toată batjocura”

De: Alina Drăgan 24/02/2026 | 19:15
Oana Roman s-a dus glonț la Poliție și a depus plângere: ”Acel individ va răspunde pentru toată batjocura”
Oana Roman a făcut plângere la poliție
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Oana Roman i-a declarat război unui hater din mediul online! Sătulă de multitudinea de comentarii răutăcioase și jignitoare, vedeta a decis să ia atitudine. Așa că nu a mai răbdat și a dus problema în fața oamenilor legii. Oana Roman a depus plângere la poliție.

Oana Roman este obișnuită cu atitudinea răutăcioasă a oamenilor din mediul online. Adesea vedeta primește pe lângă aprecieri și tot felul de mesaj jignitoare. Însă, când acestea au fost îndreptate către fiica și mama sa decedată, vedeta nu a mai putut suporta și a luat atitudine.

Oana Roman a făcut plângere la poliție

Ieri, 23 februarie, s-au împlinit doi ani de când Mioara Roman s-a stins din viață. Cu această ocazie, fiica sa a postat o colecție de imagini emoționante de pe vremea când era în viață. Ei bine, pe lângă comentariile în care urmăritorii au îndemnat-o să fie puternică, un bărbat a postat mai multe comentarii jignitoare la adresa Oanei Roman, a Isabelei și a Mioarei Roman.

Iar atunci când a văzut că jignirile se extind și la adresa fiicei sale și a mamei, Oana Roman nu a mai răbdat și a decis să acționeze împotriva celor care îi lasă comentarii denigratoare și o hărțuiește. Așa că vedeta a depus o plângere la poliție.

„Doresc să reclam și să fac plângere pentru defăimare și hărțuiri online la adresa mea, a copilului meu și a mamei mele decedate. Multiple comentarii de mesaje de la aceeași persoana pe contul meu public de Instagram:oanaroman. Am multe mesaje dar văd că nu pot atașa decât o singură poză”, se arată în plângerea făcută de Oana Roman către autorități.

De asemenea, Oana Roman a fost cât se poate de categorică și a precizat că va acționa la fel în cazul în care o să mai primească astfel de mesaje.

„Nu am glumit. Am trimis o plângere la poliție și aștept cu interes să vadă ce va urma. Acel individ va răspunde pentru toată batjocura. Și la fel voi face și cu alții dacă se mai repetă”, a mai spus Oana Roman, în mediul online.

Catinca Zilahy, adevărul despre relația cu Oana și tensiunile din familie, înainte de divorțul lui Petre Roman de Mioara: „Liniște adevărată n-am avut niciodată”

Oana Roman a început anul cu probleme: „Caut un colț de plâns și descărcat amărăciune”

 

Foto: Instagram

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Eliza Natanticu a suferit un AVC la 36 de ani. Drama care a trimis-o direct în spital
Știri
Eliza Natanticu a suferit un AVC la 36 de ani. Drama care a trimis-o direct în spital
Zodia care pierde o sumă importantă de bani, potrivit astrologului Cristina Demetrescu: ”Apar situații restante: facturi, taxe și obligații uitate”
Știri
Zodia care pierde o sumă importantă de bani, potrivit astrologului Cristina Demetrescu: ”Apar situații restante: facturi, taxe și…
Începe războiul în instanță pentru moștenirea lui Mihai Șora, la trei ani de la moartea filosofului! Ce revendică fiii academicianului de la văduva acestuia
Mediafax
Începe războiul în instanță pentru moștenirea lui Mihai Șora, la trei ani de...
Care este singurul parizer sănătos din comerț, potrivit medicului nutriționist Mihaela Bilic
Gandul.ro
Care este singurul parizer sănătos din comerț, potrivit medicului nutriționist Mihaela Bilic
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Prosport.ro
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Un singur sat se află între forțele ruse și aproximativ 700.000 de civili din Zaporojie. Moscova trimite două divizii aeropurtate de elită pentru a-l cuceri
Adevarul
Un singur sat se află între forțele ruse și aproximativ 700.000 de civili...
O femeie din SUA a fost dată dispărută în urmă cu 24 de ani. Acum a fost găsită, dar nu vrea să ia legătura cu familia
Digi24
O femeie din SUA a fost dată dispărută în urmă cu 24 de...
Investigație The Telegraph: Jeffrey Epstein a mutat mai multe computere în depozite secrete pe întreg teritoriul SUA înainte de percheziții
Mediafax
Investigație The Telegraph: Jeffrey Epstein a mutat mai multe computere în depozite secrete...
Parteneri
Cum arată acum fosta iubită a lui Ioan Neculaie, fostul patron de la FC Brașov! A dispărut din lumina reflectoarelor, dar nu a renunțat la pozele incendiare: „Am luat așa o pauză”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum fosta iubită a lui Ioan Neculaie, fostul patron de la FC Brașov!...
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Prosport.ro
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Ioana Ginghină și Iuliana Pepene au strălucit pe covorul roșu, la gala de lansare din Spania a filmului „Acel martie”. Ce ținute spectaculoase au purtat. FOTO
Click.ro
Ioana Ginghină și Iuliana Pepene au strălucit pe covorul roșu, la gala de lansare din...
Schimb de replici între MAE român și Dmitri Medvedev: „Soldații pot intra și fără vize, ca în 1945”
Digi 24
Schimb de replici între MAE român și Dmitri Medvedev: „Soldații pot intra și fără vize,...
Cum au aflat serviciile secrete CIA și MI6 despre planurile lui Putin de a invada Ucraina și de ce nimeni nu le-a crezut
Digi24
Cum au aflat serviciile secrete CIA și MI6 despre planurile lui Putin de a invada...
BREAKING | Adio, tancuri T-80? Rusia nu mai are astfel de vehicule de trimis în Ucraina
Promotor.ro
BREAKING | Adio, tancuri T-80? Rusia nu mai are astfel de vehicule de trimis în...
BANCUL ZILEI. Pe plajă: – Băi Costele, ce bine arată nevastă-ta, are o siluetă de invidiat!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Pe plajă: – Băi Costele, ce bine arată nevastă-ta, are o siluetă de...
Viață sau moarte: Lupta incredibilă a doi piloți F-16 prinși în ambuscadă
go4it.ro
Viață sau moarte: Lupta incredibilă a doi piloți F-16 prinși în ambuscadă
Cât cântărește cel mai mare fluture din lume?
Descopera.ro
Cât cântărește cel mai mare fluture din lume?
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Go4Games
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Care este singurul parizer sănătos din comerț, potrivit medicului nutriționist Mihaela Bilic
Gandul.ro
Care este singurul parizer sănătos din comerț, potrivit medicului nutriționist Mihaela Bilic
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Eliza Natanticu a suferit un AVC la 36 de ani. Drama care a trimis-o direct în spital
Eliza Natanticu a suferit un AVC la 36 de ani. Drama care a trimis-o direct în spital
BANC | Trei candidați dau examenul de permis auto
BANC | Trei candidați dau examenul de permis auto
Zodia care pierde o sumă importantă de bani, potrivit astrologului Cristina Demetrescu: ”Apar situații ...
Zodia care pierde o sumă importantă de bani, potrivit astrologului Cristina Demetrescu: ”Apar situații restante: facturi, taxe și obligații uitate”
Trei zile de concediu plătit în plus pentru femeile din România care fac asta. Cine va beneficia
Trei zile de concediu plătit în plus pentru femeile din România care fac asta. Cine va beneficia
Cum au petrecut vedetele de Dragobete. Bianca Drăgușanu, luată pe nepregătite! ”E pentru copiii ...
Cum au petrecut vedetele de Dragobete. Bianca Drăgușanu, luată pe nepregătite! ”E pentru copiii de la liceu”
Prețul cu care ANAF vinde un Range Rover Sport. Mașina confiscată este din 2014
Prețul cu care ANAF vinde un Range Rover Sport. Mașina confiscată este din 2014
Vezi toate știrile
×