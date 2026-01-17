Oana Roman a început anul cu probleme: „Caut un colț de plâns și descărcat amărăciune”

Oana Roman nu a intrat bine în noul an. Vedeta a vorbit despre întâmplările nefericite prin care a trecut în ultimele zile. Toate detaliile în articol.

Oana Roman este una dintre cele mai cunoscute vedete de la noi. Prin urmare, ea are o comunitate mare de fani pe care îi ține la curent cu activitățile sale și le povestește chiar și lucrurile neplăcute prin care trece, precum cele despre care vă povestim astăzi.

Oana Roman, un început de an cu probleme

Pe Instagram, Oana Roman își postează întreaga viață, de la momente frumoase cu Isa, la situații stresante la care este supusă zilnic. Recent, fiica lui Petre Roman a mărturisit că a fost nevoită să ajungă din nou la spital cu Cookie, cățelul ei.

Vedeta a mărturisit că fiecare an începe greu pentru ea și deja pare că s-a instalat o tradiție legată de momente neplăcute la început de an.

„Până azi am avut o săptămână urâtă rău, rău de tot. Astăzi a fost apogeul. Am mai mers încă o dată cu Cookie la spital și în alt context am fost pusă, fără voia mea, într-o situația absolut ingrată. Pare că toate s-au adunat săptămâna asta. La mine, fiecare an începe cu întâmplări urâte. Caut un colț de plâns și descărcat amărăciune”, a povestit Oana Roman, pe Instagram.

Într-un final, vedeta a reușit să își trateze cățelul, dar întreaga situație a dat-o peste cap.

„Azi am fost din nou cu Cookie la doctor. După încă multe episoade de vomă și scaun moale i-au făcut un alt rând de analize și au constatat că are un viermișor pentru care nu prea există profilaxie, adică nu este acoperit de pastilele sau soluțiile de deparazitare. E bine că nu e ceva grav și primește tratament adecvat. Azi i-au găsit cauza și ne-am liniștit”, a mai spus ea.

