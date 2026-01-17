Acasă » Știri » Oana Roman a început anul cu probleme: „Caut un colț de plâns și descărcat amărăciune”

Oana Roman a început anul cu probleme: „Caut un colț de plâns și descărcat amărăciune”

De: Denisa Iordache 17/01/2026 | 13:52
Oana Roman a început anul cu probleme: „Caut un colț de plâns și descărcat amărăciune”
Oana Roman a început anul cu probleme
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Oana Roman nu a intrat bine în noul an. Vedeta a vorbit despre întâmplările nefericite prin care a trecut în ultimele zile. Toate detaliile în articol. 

Oana Roman este una dintre cele mai cunoscute vedete de la noi. Prin urmare, ea are o comunitate mare de fani pe care îi ține la curent cu activitățile sale și le povestește chiar și lucrurile neplăcute prin care trece, precum cele despre care vă povestim astăzi. 

Oana Roman, un început de an cu probleme

Pe Instagram, Oana Roman își postează întreaga viață, de la momente frumoase cu Isa, la situații stresante la care este supusă zilnic. Recent, fiica lui Petre Roman a mărturisit că a fost nevoită să ajungă din nou la spital cu Cookie, cățelul ei.  

Vedeta a mărturisit că fiecare an începe greu pentru ea și deja pare că s-a instalat o tradiție legată de momente neplăcute la început de an. 

„Până azi am avut o săptămână urâtă rău, rău de tot. Astăzi a fost apogeul. Am mai mers încă o dată cu Cookie la spital și în alt context am fost pusă, fără voia mea, într-o situația absolut ingrată. Pare că toate s-au adunat săptămâna asta. La mine, fiecare an începe cu întâmplări urâte. Caut un colț de plâns și descărcat amărăciune”, a povestit Oana Roman, pe Instagram. 

Într-un final, vedeta a reușit să își trateze cățelul, dar întreaga situație a dat-o peste cap. 

„Azi am fost din nou cu Cookie la doctor. După încă multe episoade de vomă și scaun moale i-au făcut un alt rând de analize și au constatat că are un viermișor pentru care nu prea există profilaxie, adică nu este acoperit de pastilele sau soluțiile de deparazitare. E bine că nu e ceva grav și primește tratament adecvat. Azi i-au găsit cauza și ne-am liniștit”, a mai spus ea.

CITEȘTE ȘI:

Oana Roman, dezamăgită de un profesor de la școala fiicei sale. Ce a pățit Iza

Oana Roman revine pe micile ecrane! Cu ce post TV a semnat și în ce emisiune va apărea

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Alimentul adorat de pensionarii români care îți scurtează viața cu 10 ani. Medicul Vlad Ciurea avertizează: „Este otravă pentru creier!”
Știri
Alimentul adorat de pensionarii români care îți scurtează viața cu 10 ani. Medicul Vlad Ciurea avertizează: „Este otravă…
Zodia care riscă să piardă TOT în 2026: bani, job, soție. Avertismentul numerologului Mihai Voropchievici
Știri
Zodia care riscă să piardă TOT în 2026: bani, job, soție. Avertismentul numerologului Mihai Voropchievici
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Mediafax
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Imagini de la explozia unui apartament dintr-un bloc din Alba Iulia: doi răniți, din care unul grav care va fi transferat în străinătate. 22 de locatari au fost evacuați
Gandul.ro
Imagini de la explozia unui apartament dintr-un bloc din Alba Iulia: doi răniți,...
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Prosport.ro
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Moruțan, mărul discordiei între verii Becali. Giovanni „întinde sforile” pentru transferul la Rapid, în timp ce fotbalistul este dorit cu ardoare la FCSB. „Fiecare face ce vrea!”
Adevarul
Moruțan, mărul discordiei între verii Becali. Giovanni „întinde sforile” pentru transferul la Rapid,...
Medicamentele care te lasă fără permis. Lista completă și explicația medicului
Digi24
Medicamentele care te lasă fără permis. Lista completă și explicația medicului
Cum te ajută, de fapt, dieta MEDITERANEANĂ. Ce se întâmplă în corpul tău când „te cureți”
Mediafax
Cum te ajută, de fapt, dieta MEDITERANEANĂ. Ce se întâmplă în corpul tău...
Parteneri
Detalii incendiare despre Yasmin Awad de la Survivor! Cine e, de fapt, tatăl ei?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Detalii incendiare despre Yasmin Awad de la Survivor! Cine e, de fapt, tatăl ei?
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Dan Negru, deranjat de cât de mic e prețul la benzină și motorină în Republica Moldova. Cât costă litrul față de România: „La noi nu am alimentat mașina, ci bugetul”
Click.ro
Dan Negru, deranjat de cât de mic e prețul la benzină și motorină în Republica...
Noul proces de aderare la UE, aflat în dezbatere, a speriat statele membre. Diplomat european: „Este o capcană pusă de Putin și Trump”
Digi 24
Noul proces de aderare la UE, aflat în dezbatere, a speriat statele membre. Diplomat european:...
VIDEO Operațiunea „Golden Dynamite”: cum a fost scoasă Maria Corina Machado din Venezuela cu ajutorul americanilor de la Grey Bull
Digi24
VIDEO Operațiunea „Golden Dynamite”: cum a fost scoasă Maria Corina Machado din Venezuela cu ajutorul...
Cea mai AGRESIVĂ Dacia a fost tunată de .... NEMȚI! SUV-ul românesc e imposibil de ignorat
Promotor.ro
Cea mai AGRESIVĂ Dacia a fost tunată de .... NEMȚI! SUV-ul românesc e imposibil de...
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Semeni foarte mult cu fosta mea iubită!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Semeni foarte mult cu fosta mea iubită!
Singura fabrică de avioane militare din România s-ar putea închide
go4it.ro
Singura fabrică de avioane militare din România s-ar putea închide
Cum au ajuns aricii să fie asociați cu vrăjitoria?
Descopera.ro
Cum au ajuns aricii să fie asociați cu vrăjitoria?
De la Game of Thrones la Tomb Raider. Cum arată noua Lara Croft
Go4Games
De la Game of Thrones la Tomb Raider. Cum arată noua Lara Croft
Imagini de la explozia unui apartament dintr-un bloc din Alba Iulia: doi răniți, din care unul grav care va fi transferat în străinătate. 22 de locatari au fost evacuați
Gandul.ro
Imagini de la explozia unui apartament dintr-un bloc din Alba Iulia: doi răniți, din care...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Alimentul adorat de pensionarii români care îți scurtează viața cu 10 ani. Medicul Vlad Ciurea avertizează: ...
Alimentul adorat de pensionarii români care îți scurtează viața cu 10 ani. Medicul Vlad Ciurea avertizează: „Este otravă pentru creier!”
Zodia care riscă să piardă TOT în 2026: bani, job, soție. Avertismentul numerologului Mihai Voropchievici
Zodia care riscă să piardă TOT în 2026: bani, job, soție. Avertismentul numerologului Mihai Voropchievici
S-au afișat noile taxe pe 2026! Iată cum verifici online, în 2 minute, dacă ești pe lista datornicilor!
S-au afișat noile taxe pe 2026! Iată cum verifici online, în 2 minute, dacă ești pe lista datornicilor!
Vrei Netflix, HBO Max și Disney+ în 2026? Suma colosală pe care trebuie să o plătești lunar în ...
Vrei Netflix, HBO Max și Disney+ în 2026? Suma colosală pe care trebuie să o plătești lunar în România. Iată noile prețuri „la zi”!
Vouchere de vacanță pentru bugetari 2026. Ce valoare au anul acesta și care sunt condițiile de acordare?
Vouchere de vacanță pentru bugetari 2026. Ce valoare au anul acesta și care sunt condițiile de acordare?
BANCUL ZILEI | „Ioane, e un cal în curtea noastră”
BANCUL ZILEI | „Ioane, e un cal în curtea noastră”
Vezi toate știrile
×