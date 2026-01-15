Oana Roman revine pe micile ecrane! Cu ce post TV a semnat și în ce emisiune va apărea

Surpriză la început de an! Oana Roman se reîntoarce în televiziune, mai precis la Anena Stars, dar nu în calitate de invitat.

Oana Roman se declară încântată de acest proiect la cârma căruia va fi. Ea le va vorbi oamenilor de protocol, de bune maniere. Cu doi părinți celebri, care au ținut întotdeauna la etichetă, Oana s-a obișnuit încă din copilărie cu lucrurile fine, cu regulile pe care trebuie să le respecți în societate, cu felul în care te îmbraci la un eveniment. De aceea, consideră că noua provocare i se potrivește mănușă.

Influencerița va avea o rubrică săptămânală în cadrul emisiunii moderate de Mara Bănică și Marius Niță de luni până joi, SpyNews TV.

„Hello! Am o super veste, super veste pentru voi! Pentru că mi-ați tot scris atâtea, cât de încântate ați fost de faptul că ați învățat de la mine lucruri legate de bunele maniere, de protocol, de etichetă, de cum trebuie să purtăm anumite lucruri…

Mâine, începând de mâine, Doamne ajută, sper să fie pe termen cât mai lung, în fiecare săptămână o să ne vedem la emisiunea SpyNews TV, cu Mara Bănică, într-o zi a săptămânii, probabil joi, igur ne vedem și vom comenta și povesti despre bunele maniere în diverse ocazii. Așa că mâine seară fiți cu ochii pe mine, pentru că mâine seară va fi prima rubrică pe care o voi face”, a anunțat Oana Roman pe rețelele de socializare.

Oana Roman, despre perioada pe care o traversează și proiectul din televiziune de care se ocupă

Vedeta menționa însă de anul trecut că a început filmările pentru o emisiune ce urma să fie difuzată. Cu toate astea, Oana Roman s-a ferit atunci să dea mai multe detalii. Acum, cu noua veste, a reușit să surprindă pe toată lumea.

„Filmări pentru o emisiune ce se va difuza în curând. Urmează drumuri și lucruri mai puțin glam, dar așa e viața mea, de la o extremă la alta în aceeași zi”, spunea ea.

Oana Roman a trecut prin momente complicate în ultimii ani. Fiica lui Petre Roman a divorțat de Marius Elisei, și-a pierdut mama și s-a depărtat de sora ei, Catinca Roman. Acum a reușit să ajungă la un echilibru și e recunoscătoare pentru asta.

„Mă simt realmente în cea mai bună perioadă a vieții mele. Am găsit liniștea și împlinirea și libertatea și confortul care îmi dau siguranță. A fost un drum lung și foarte greu pe alocuri, dar mă bucur acum de fiecare moment”, a spus Oana Roman în online.

