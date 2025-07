Oana Roman, calvar în vacanța din Grecia! Condiții precare și ce făceau românii pe holurile hotelului când o vedeau

Este vară și majoritatea vedetelor se află în vacanțe, departe de România. De câteva zile de relaxare se bucură și Oana Roman. Aceasta a ales o vacanță în Grecia, însă lucrurile nu au decurs deloc cum s-a așteptat. A avut parte de numeroase neplăceri și a făcut reclamații peste reclamații. Ce a pățit vedeta în Grecia?

Oana Roman a decis să se bucure de câteva zile de relaxare, iar ca destinație a ales Grecia. Vedeta și-a rezervat excursia prin intermediul unei agenții de turism, însă ce se voia o vacanță de lux s-a transformat rapid într-o vacanță de coșmar.

Problemele pentru Oana Roman au debutat încă de la început. Mai întâi, dispoziția acesteia a fost stricată de câțiva conaționali. Aceștia au văzut-o și au început să comenteze, analizându-o din cap până în picioare.

Însă acesta avea să fie doar începutul dezastrului. După un zbor obositor și o noapte nedormită, Oana Roman a ajuns la hotelul unde trebuia să fie cazată și a avut parte de un șoc. Pe lângă faptul că personalul nu s-a comportat prea frumos, vedeta a fost revoltată de condițiile pe care le-a găsit la cazare.

Deși plătise o vacanță de 5 stele, vedeta a ajuns la un hotel care lăsa mult de dorit și unde condițiile promise nu aveau nicio legătură cu realitatea. Oana Roman a condamnat vehement cele întâmplate și mai ales agenția de turism care a promis ceva și a livrat altceva.

„Detalii la un hotel care se vinde de 5 stele. Și am plătit 5 stele pentru 2 stele spre 3. Aveți mare grijă când alegeți ceva. De data asta noi ne-am luat ţeapă. Mare de tot. Nu ai cu cine discuta la recepție efectiv nu le pasă și te tratează ca pe un vierme.

Așa arată o cameră de „5 stele” vândută cu 200 de euro pe noapte. Problema nu a fost că ne-au dat camera la 2 ci că arată așa și personalul sub orice critică. Până am ajuns la manager nu am avut cu cine discuta. Ne-au dat banii înapoi până la urmă și am plecat spre un alt hotel”, a mai spus Oana Roman.