Despărțire-șoc în showbiz! Și-au spus adio după 4 ani de relație

De: Denisa Iordache 25/12/2025 | 13:03
Despărțire-șoc în showbiz! Și-au spus adio după 4 ani de relație
Despărțire-șoc în showbiz. Sursă: freepik
Zvonurile despărțirii dintre Mira și Levi se amplifică. Artista dă semne că este o femeie liberă care își petrece Crăciunul alături de familie, dar fără partenerul de viață. Postările de pe Instagram au dat-o de gol! Toate detaliile în articol. 

Mira și Levi sunt împreună de aproximativ 4 ani. Tineri, talentați și pasionați de muzică, cei doi s-au cunoscut la un eveniment monden, și-au dat frâu liber sentimentelor și au încercat să își construiască un viitor împreună. Nimeni nu se aștepta însă la acest deznodământ. 

Mira și Levi chiar s-au despărțit?!

Primele zvonuri despre despărțirea dintre Mira și Levi Elekes au apărut în vara acestui an, când cei doi au început să apară tot mai rar împreună, fie la evenimente publice, fie pe rețelele de socializare.   

Ei bine, aceste zvonuri par să fie realitate, asta pentru că cei doi nu mai pot fi văzuți împreună absolut deloc, nici măcar în ziua de Crăciun. Dacă Mira obișnuia să îl posteze mereu pe bărbat, acum el este total absent (VEZI ÎN GALERIE).

Mira și Levi s-au despărțit?! Sursă: Instagram

După cum v-am spus, Mira este foarte activă pe rețelele de socializare și își ține fanii la curent cu absolut tot ce face. Acest lucru s-a întâmplat și în ziua de Crăciun. Mira a postat poze din momentele în care își deschidea cadourile, cu familia întreagă și plină de bucurie că ninge în această zi, dar Levi este de negăsit. 

Zvonurile nu sunt confirmate momentan, dar un lucru este cert: dacă nu s-au despărțit, sigur există niște mici probleme în relația lor. Rămâne de văzut ce urmează, asta pentru că Mira își ține mereu prietenii virtuali la curent. 

Mira şi-a făcut singură un cadou de sărbători, de sute de mii de euro! Cum a reacţionat iubitul artistei

Mira și Levi Elekes, casă nouă! Fanii au fost impresionați de bucătăria neagră și dressingul uriaș

