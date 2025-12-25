Acasă » Știri » ”Vă doresc o zi tolerabilă!”. Replica unei pensionare care a trăit peste 40 de ani în Singapore a devenit virală

”Vă doresc o zi tolerabilă!”. Replica unei pensionare care a trăit peste 40 de ani în Singapore a devenit virală

De: Irina Vlad 25/12/2025 | 11:58
Expresia ”Un Crăciun tolerabil” a devenit virală pe TikTok/ sursă foto: social media
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Videoclipul a devenit viral pe TikTok și face înconjurul țării. O simplă urare s-a transformat în subiect de glumă și… haz de necaz. Replica unei pensionare care a trăit peste 40 de ani în Singapore a devenit trend în rândul utilizatorii platformei. 

Într-un clipul postat pe TikTok, o influenceriță în devenire a creat o sesiune de sondaje pe stradă în care abordează oameni de toate vârstele, vrând să afle răspunsul la întrebarea: ”Regretă oamenii viața lor?”. O întrebare aparent banala s-a transformat într-o isterie online.

Un nou trend viral face ravagii pe TikTok

Printre cei abordați s-a numărat și o femeie de aproximativ + 70 de ani. Întrebată dacă regretă ceva din viața pe care a trăit-o până la această vârstă venerabilă, dar și dacă este împlinită cu ceea ce a realizat, dând din umeri (cumva străină de traiul din România), femeia a zâmbit și a mărturisit că trăiește de peste 40 de ani în Singapore, dând de înțeles că nu ar avea de ce și ce să regrete nimic din ce a trăit până acum. La final, femeia îi urează creatoarei de conținut ”o zi tolerabilă”. Ei bine, expresia a făcut înconjurul internetului și a strâns rapid sute de mii de aprecieri, vizualizări și comentarii.

Influencer: ”Voiam să vă întreb dacă sunteți împlinită cu ce ați realizat până acum în viață.

Femeie: Eu trăiesc de peste 40 de ani în Singapore. Nu am răspuns.

Influencer: Am înțeles.

Femeie: Vă doresc o zi tolerabilă”, a fost dialogul dintre cele două.

Expresia ”Un Crăciun tolerabil” a devenit virală pe TikTok/ sursă foto: social media

Postarea a fost distribuită de mii se internauți și intens dezbătută în mediul online. Ei bine, după urarea senioarei, expresia ”O zi tolerabilă vă doresc” a devenit subiectul principal al meme-urilor de Crăciun. Urarea ”Crăciun fericit” a fost reinventată și adaptată conform trendului, devenind astfel ”Vă doresc un Crăciun tolerabil”.

Reacția înduioșătoare a unei bătrâne care vede rafturile pline în supermarket. Prețurile mici au făcut-o să plângă! „Merită tot”

Ramona Olaru s-a întâlnit cu tânărul viral pe TikTok, care voia s-o cucerească. Cum a decurs totul

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Suma uriașă pe care Pescobar a donat-o în Orașul Faptelor Bune 2025. Daniel Buzdugan a făcut totul public!
Știri
Suma uriașă pe care Pescobar a donat-o în Orașul Faptelor Bune 2025. Daniel Buzdugan a făcut totul public!
Despărțire-șoc în showbiz! Și-au spus adio după 4 ani de relație
Știri
Despărțire-șoc în showbiz! Și-au spus adio după 4 ani de relație
Cum este sărbătorit Crăciunul într-o țară în care este interzis. Împodobirea bradului, pedepsită cu închisoarea
Mediafax
Cum este sărbătorit Crăciunul într-o țară în care este interzis. Împodobirea bradului, pedepsită...
Cronologia celei mai controversate zile de Crăciun din istoria României. Filmul execuției soților Ceaușescu pe 25 decembrie 1989, pas cu pas
Gandul.ro
Cronologia celei mai controversate zile de Crăciun din istoria României. Filmul execuției soților...
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
Mesaj halucinant, la trei zile după ce a fost zdrobit în ring. Andrew Tate continuă circul pe rețelele de socializare. „Sunt deja morți/Celor mai mulți le este frică”
Adevarul
Mesaj halucinant, la trei zile după ce a fost zdrobit în ring. Andrew...
Cea mai scăzută temperatură de pe Pământ în acest moment. Zilele următoare sunt prognozate și -60 de grade Celsius
Digi24
Cea mai scăzută temperatură de pe Pământ în acest moment. Zilele următoare sunt...
Mesaje de Crăciun 2025. Cele mai frumoase urări și felicitări pentru cei dragi cu ocazia Sărbătorilor
Mediafax
Mesaje de Crăciun 2025. Cele mai frumoase urări și felicitări pentru cei dragi...
Parteneri
Cum arată acum Cristina Spătar! Imagini incendiare cu regina muzicii R&B! Așa se menține în formă artista
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Cristina Spătar! Imagini incendiare cu regina muzicii R&B! Așa se menține în...
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
Prosport.ro
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Cornel Dinu spune ce pensie încasează, după 40 de ani petrecuți la Dinamo: „Asta-i o țară, un stat care nu-și servește locuitorii, fură de la ei”
Click.ro
Cornel Dinu spune ce pensie încasează, după 40 de ani petrecuți la Dinamo: „Asta-i o...
Papa Leon și administrația Trump: de ce MAGA caută cu lumânarea o ceartă cu suveranul pontif
Digi 24
Papa Leon și administrația Trump: de ce MAGA caută cu lumânarea o ceartă cu suveranul...
Rusia respinge planul de pace în 20 de puncte al lui Zelenski și vine cu propriile propuneri. Ce vrea Moscova (Bloomberg)
Digi24
Rusia respinge planul de pace în 20 de puncte al lui Zelenski și vine cu...
Dacia deschide comenzile noului Spring pe piețele vest-europene. România încă vinde vechea generație
Promotor.ro
Dacia deschide comenzile noului Spring pe piețele vest-europene. România încă vinde vechea generație
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Cum poți conecta la iPhone dispozitive care nu sunt marca Apple?
go4it.ro
Cum poți conecta la iPhone dispozitive care nu sunt marca Apple?
Misterul Triunghiului Bermudelor, posibil rezolvat! Ce au descoperit doi seismologi?
Descopera.ro
Misterul Triunghiului Bermudelor, posibil rezolvat! Ce au descoperit doi seismologi?
Mii de jocuri de PC, la cele mai bune prețuri ale anului
Go4Games
Mii de jocuri de PC, la cele mai bune prețuri ale anului
Cronologia celei mai controversate zile de Crăciun din istoria României. Filmul execuției soților Ceaușescu pe 25 decembrie 1989, pas cu pas
Gandul.ro
Cronologia celei mai controversate zile de Crăciun din istoria României. Filmul execuției soților Ceaușescu pe...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Decizia luată de fosta asistentă a lui Capatos, după decepțiile în dragoste! Ana Maria Mocanu: „Nu ...
Decizia luată de fosta asistentă a lui Capatos, după decepțiile în dragoste! Ana Maria Mocanu: „Nu mai vreau să aud!”
Suma uriașă pe care Pescobar a donat-o în Orașul Faptelor Bune 2025. Daniel Buzdugan a făcut totul ...
Suma uriașă pe care Pescobar a donat-o în Orașul Faptelor Bune 2025. Daniel Buzdugan a făcut totul public!
Despărțire-șoc în showbiz! Și-au spus adio după 4 ani de relație
Despărțire-șoc în showbiz! Și-au spus adio după 4 ani de relație
36 de ani de la execuția lui Nicolae și a Elenei Ceaușescu. Ultimele cuvinte pe care le-au rostit, ...
36 de ani de la execuția lui Nicolae și a Elenei Ceaușescu. Ultimele cuvinte pe care le-au rostit, înainte să moară
Ai acasă celebrul telefon Nokia 3310?! Cu câți lei se vinde acum, în 2025
Ai acasă celebrul telefon Nokia 3310?! Cu câți lei se vinde acum, în 2025
Îl mai ții minte pe cârciumarul Romică din Vacanța mare?! Din ce a ajuns George Robu să câștige ...
Îl mai ții minte pe cârciumarul Romică din Vacanța mare?! Din ce a ajuns George Robu să câștige bani azi
Vezi toate știrile
×