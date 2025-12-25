”Vă doresc o zi tolerabilă!”. Replica unei pensionare care a trăit peste 40 de ani în Singapore a devenit virală

Videoclipul a devenit viral pe TikTok și face înconjurul țării. O simplă urare s-a transformat în subiect de glumă și… haz de necaz. Replica unei pensionare care a trăit peste 40 de ani în Singapore a devenit trend în rândul utilizatorii platformei.

Într-un clipul postat pe TikTok, o influenceriță în devenire a creat o sesiune de sondaje pe stradă în care abordează oameni de toate vârstele, vrând să afle răspunsul la întrebarea: ”Regretă oamenii viața lor?”. O întrebare aparent banala s-a transformat într-o isterie online.

Un nou trend viral face ravagii pe TikTok

Printre cei abordați s-a numărat și o femeie de aproximativ + 70 de ani. Întrebată dacă regretă ceva din viața pe care a trăit-o până la această vârstă venerabilă, dar și dacă este împlinită cu ceea ce a realizat, dând din umeri (cumva străină de traiul din România), femeia a zâmbit și a mărturisit că trăiește de peste 40 de ani în Singapore, dând de înțeles că nu ar avea de ce și ce să regrete nimic din ce a trăit până acum. La final, femeia îi urează creatoarei de conținut ”o zi tolerabilă”. Ei bine, expresia a făcut înconjurul internetului și a strâns rapid sute de mii de aprecieri, vizualizări și comentarii.

Influencer: ”Voiam să vă întreb dacă sunteți împlinită cu ce ați realizat până acum în viață. Femeie: Eu trăiesc de peste 40 de ani în Singapore. Nu am răspuns. Influencer: Am înțeles. Femeie: Vă doresc o zi tolerabilă”, a fost dialogul dintre cele două.

Postarea a fost distribuită de mii se internauți și intens dezbătută în mediul online. Ei bine, după urarea senioarei, expresia ”O zi tolerabilă vă doresc” a devenit subiectul principal al meme-urilor de Crăciun. Urarea ”Crăciun fericit” a fost reinventată și adaptată conform trendului, devenind astfel ”Vă doresc un Crăciun tolerabil”.

