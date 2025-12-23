Reacția înduioșătoare a unei bătrâne care vede rafturile pline în supermarket. Prețurile mici au făcut-o să plângă! „Merită tot”

O întâmplare aparent banală a reușit să emoționeze internetul până la lacrimi. O bătrânică a devenit, fără să vrea, protagonista unui moment care a atins inimile a milioane de oameni din întreaga lume. Reacția ei sinceră, surprinsă în timp ce pășea pentru prima oară într-un supermarket, a stârnit valuri de emoție și a devenit virală. Prețurile mici au făcut-o să plângă.

Femeia, vizibil copleșită, a avut o reacție care a impresionat profund. Imaginile cu ea mergând printre rafturi, privind produsele cu ochi uimiți și emoționați, au fost suficiente pentru a transforma un gest obișnuit într-o lecție importantă. Internauții au reacționat imediat.

Reacția înduioșătoare a unei bătrâne care vede rafturile pline în supermarket

Reacția bătrânei a devenit virală după ce a fost filmată la prima sa vizită într-un supermarket din Spania. Femeia în vârstă de 87 de ani venise recent din Cuba, iar pentru ea experiența a fost cu totul copleșitoare. Videoclipul, postat de nepotul ei pe TikTok, a strâns rapid peste 2,6 milioane de vizualizări.

Pentru mulți, cumpărăturile sunt o rutină zilnică, însă pentru ea rafturile pline de dulciuri, bomboane și produse accesibile au fost un adevărat șoc emoțional. Pe măsură ce înainta printre vitrine, bătrâna a izbucnit în lacrimi.

„Este totul atât de ieftin… În Cuba, acestea nu există, nici măcar ca imitații”, a spus ea.

Momentul cel mai sensibil a venit în fața congelatoarelor cu înghețată. Acolo, femeia a recunoscut „coquitos”, un desert de cocos care i-a amintit de copilărie și de anii petrecuți în Guanabo, lângă Havana.

„Știi cât costau atunci? Douăzeci de cenți, când fiicele mele erau mici, aproape acum o sută de ani”, a spus bătrâna cu ochii în lacrimi.

Nepotul ei a întrebat-o: „Ce s-a întâmplat, de ce plângi, bunico?”. Fără să răspundă, femeia și-a scos încet un șervețel din geantă și și-a șters lacrimile.

Oamenii din mediul online au reacționat imediat, comentariile fiind pline de empatie și emoție. Mulți au fost înduioșați de reacția bunicuței și au spus că merită ca toate poftele să îi fie îndeplinite.

„Merită tot ce își dorește”; „Cumpărați-i tot raftul!”; „Las-o să își facă de cap în tot magazinul. Este minunată”, sunt câteva din comentariile din mediul online.

