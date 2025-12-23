Acasă » Știri » Reacția înduioșătoare a unei bătrâne care vede rafturile pline în supermarket. Prețurile mici au făcut-o să plângă! „Merită tot”

Reacția înduioșătoare a unei bătrâne care vede rafturile pline în supermarket. Prețurile mici au făcut-o să plângă! „Merită tot”

De: Alina Drăgan 23/12/2025 | 16:52
Reacția înduioșătoare a unei bătrâne care vede rafturile pline în supermarket /Foto: TikTok

O întâmplare aparent banală a reușit să emoționeze internetul până la lacrimi. O bătrânică a devenit, fără să vrea, protagonista unui moment care a atins inimile a milioane de oameni din întreaga lume. Reacția ei sinceră, surprinsă în timp ce pășea pentru prima oară într-un supermarket, a stârnit valuri de emoție și a devenit virală. Prețurile mici au făcut-o să plângă.

Femeia, vizibil copleșită, a avut o reacție care a impresionat profund. Imaginile cu ea mergând printre rafturi, privind produsele cu ochi uimiți și emoționați, au fost suficiente pentru a transforma un gest obișnuit într-o lecție importantă. Internauții au reacționat imediat.

Reacția înduioșătoare a unei bătrâne care vede rafturile pline în supermarket

Reacția bătrânei a devenit virală după ce a fost filmată la prima sa vizită într-un supermarket din Spania. Femeia în vârstă de 87 de ani venise recent din Cuba, iar pentru ea experiența a fost cu totul copleșitoare. Videoclipul, postat de nepotul ei pe TikTok, a strâns rapid peste 2,6 milioane de vizualizări.

Pentru mulți, cumpărăturile sunt o rutină zilnică, însă pentru ea rafturile pline de dulciuri, bomboane și produse accesibile au fost un adevărat șoc emoțional. Pe măsură ce înainta printre vitrine, bătrâna a izbucnit în lacrimi.

„Este totul atât de ieftin… În Cuba, acestea nu există, nici măcar ca imitații”, a spus ea.

Reacția înduioșătoare /Foto: TikTok

Momentul cel mai sensibil a venit în fața congelatoarelor cu înghețată. Acolo, femeia a recunoscut „coquitos”, un desert de cocos care i-a amintit de copilărie și de anii petrecuți în Guanabo, lângă Havana.

„Știi cât costau atunci? Douăzeci de cenți, când fiicele mele erau mici, aproape acum o sută de ani”, a spus bătrâna cu ochii în lacrimi.

Nepotul ei a întrebat-o: „Ce s-a întâmplat, de ce plângi, bunico?”. Fără să răspundă, femeia și-a scos încet un șervețel din geantă și și-a șters lacrimile.

Oamenii din mediul online au reacționat imediat, comentariile fiind pline de empatie și emoție. Mulți au fost înduioșați de reacția bunicuței și au spus că merită ca toate poftele să îi fie îndeplinite.

„Merită tot ce își dorește”; „Cumpărați-i tot raftul!”; „Las-o să își facă de cap în tot magazinul. Este minunată”, sunt câteva din comentariile din mediul online.

Sărbători tot mai grele pentru Ioana Tufaru! Ce alimente de Crăciun îi va pune acum lui Luca pe masă, din cauza scumpirilor

De ce își ține Deea Maxer iubitul ascuns. Cei doi s-au mutat împreună: „Mi-a cunoscut copiii. E normal să facem lucrurile astea”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Pleacă sau nu Răzvan Simion de la Neatza?! Prezentatorul de la Antena 1 a fost categoric: „Nu știi dacă ești bun sau nu”
Știri
Pleacă sau nu Răzvan Simion de la Neatza?! Prezentatorul de la Antena 1 a fost categoric: „Nu știi…
Primele imagini dureroase de la înmormântarea Mălinei Guler. Ce scrie pe sicriul tinerei? Zeci de oameni au condus-o pe ultimul drum
Știri
Primele imagini dureroase de la înmormântarea Mălinei Guler. Ce scrie pe sicriul tinerei? Zeci de oameni au condus-o…
Surse: Percheziții la casa în care a trăit Rodica Stănoiu
Mediafax
Surse: Percheziții la casa în care a trăit Rodica Stănoiu
Sunt românii pregătiți să-și suspende președintele? Șansele reale pe care le are scenariul suspendării lui Nicușor Dan: „Ar ajunge să voteze invers” / „Banalizarea acestui mecanism excepțional riscă să erodeze democrația”
Gandul.ro
Sunt românii pregătiți să-și suspende președintele? Șansele reale pe care le are scenariul...
FOTO. Antrenoarea de tenis care predă în rochii îndrăznețe și pantofi cu toc a atras atenția tuturor
Prosport.ro
FOTO. Antrenoarea de tenis care predă în rochii îndrăznețe și pantofi cu toc...
Cine este amanta secretă a Patriarhului Kiril al Rusiei. Îl însoțește în călătoriile externe și deține averea acestuia
Adevarul
Cine este amanta secretă a Patriarhului Kiril al Rusiei. Îl însoțește în călătoriile...
Ordin de arestare pentru Gari Kasparov. Fostul campion de șah este un critic al lui Vladimir Putin
Digi24
Ordin de arestare pentru Gari Kasparov. Fostul campion de șah este un critic...
Accident produs la nici două ore de la deschiderea Autostrăzii Moldovei: două persoane rănite
Mediafax
Accident produs la nici două ore de la deschiderea Autostrăzii Moldovei: două persoane...
Parteneri
Cum arată acum Catrinel Sandu, prima „bebelușă” de la Cronica Cârcotașilor. Era una dintre cele mai dorite femei din România
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Catrinel Sandu, prima „bebelușă” de la Cronica Cârcotașilor. Era una dintre cele...
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Motivul pentru care e bine să pui un bănuț în bradul de Crăciun. Tradiția păstrată din generație în generație
Click.ro
Motivul pentru care e bine să pui un bănuț în bradul de Crăciun. Tradiția păstrată...
VIDEO Momentul în care soldați ruși călare pe cai sunt eliminați de ucraineni: „Nici acest lucru nu îi ajută”
Digi 24
VIDEO Momentul în care soldați ruși călare pe cai sunt eliminați de ucraineni: „Nici acest...
VIDEO. Accident pe noul tronson al Autostrăzii Moldovei, în prima oră de la deschiderea circulației
Digi24
VIDEO. Accident pe noul tronson al Autostrăzii Moldovei, în prima oră de la deschiderea circulației
Cele mai periculoase modificări de soft și simptomele grave pe care le provoacă motorului
Promotor.ro
Cele mai periculoase modificări de soft și simptomele grave pe care le provoacă motorului
BANCUL ZILEI. – Soțul tău are o amantă tânără! Îmi pare rău!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Soțul tău are o amantă tânără! Îmi pare rău!
Telefonul cu cea mai puternică cameră telefoto va fi lansat de Crăciun. Care sunt performanțele?
go4it.ro
Telefonul cu cea mai puternică cameră telefoto va fi lansat de Crăciun. Care sunt performanțele?
Structuri misterioase detectate în Cosmos!
Descopera.ro
Structuri misterioase detectate în Cosmos!
Mii de jocuri de PC, la cele mai bune prețuri ale anului
Go4Games
Mii de jocuri de PC, la cele mai bune prețuri ale anului
Sunt românii pregătiți să-și suspende președintele? Șansele reale pe care le are scenariul suspendării lui Nicușor Dan: „Ar ajunge să voteze invers” / „Banalizarea acestui mecanism excepțional riscă să erodeze democrația”
Gandul.ro
Sunt românii pregătiți să-și suspende președintele? Șansele reale pe care le are scenariul suspendării lui...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Pleacă sau nu Răzvan Simion de la Neatza?! Prezentatorul de la Antena 1 a fost categoric: „Nu știi ...
Pleacă sau nu Răzvan Simion de la Neatza?! Prezentatorul de la Antena 1 a fost categoric: „Nu știi dacă ești bun sau nu”
Primele imagini dureroase de la înmormântarea Mălinei Guler. Ce scrie pe sicriul tinerei? Zeci de ...
Primele imagini dureroase de la înmormântarea Mălinei Guler. Ce scrie pe sicriul tinerei? Zeci de oameni au condus-o pe ultimul drum
Când vin alocațiile în ianuarie 2026. Se vor majora sau nu anul acesta?
Când vin alocațiile în ianuarie 2026. Se vor majora sau nu anul acesta?
Amenzi de până la 6.000 de lei pentru românii care fac asta în apartamentele lor. La ce trebuie să ...
Amenzi de până la 6.000 de lei pentru românii care fac asta în apartamentele lor. La ce trebuie să fie atenți
Sărbători tot mai grele pentru Ioana Tufaru! Ce alimente de Crăciun îi va pune acum lui Luca pe masă, ...
Sărbători tot mai grele pentru Ioana Tufaru! Ce alimente de Crăciun îi va pune acum lui Luca pe masă, din cauza scumpirilor
Tavanul unui hotel din Sibiu s-a prăbușit peste turiștii din locație. A fost declanșat Planul Roşu: ...
Tavanul unui hotel din Sibiu s-a prăbușit peste turiștii din locație. A fost declanșat Planul Roşu: bilanțul victimelor
Vezi toate știrile
×